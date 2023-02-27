ЦБ, ФНС и финразведка нашли «разлом эквайринга» на ₽100 млрд в год

Основой «ресторанной схемы» обналичивания денег стал «разлом эквайринга», рассказали источники РБК. Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РИБ, достиг 100 млрд руб. в год, показала проверка

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Ресторанная схема» обналичивания денег, которую выявили Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС, работала по принципу «разлома эквайринга» — этот механизм давал ресторанам возможность отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически деньги выводились из-под надзора через структуру, ранее связанную с онлайн-казино. Это следует из материалов межведомственной проверки, с которой ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документов.

В ходе проверки выяснилось, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»), на базе которой была «создана дорогостоящая инфраструктура — собственный процессинг, центры обработки данных, найдены лояльные банки, обширная сеть терминалов по приему наличных платежей».

Что уже известно о «ресторанной схеме» О вскрытии схемы РБК писал в ноябре 2022 года. Она представляла собой серию непрозрачных расчетов между компаниями, оказывающими процессинговые услуги, и несколькими кредитными организациями. Использоваться она могла как для уклонения от уплаты налогов, так и для отмывания денег. Если обычно деньги за услуги ресторана зачисляются напрямую заведению от его банка, а выручка декларируется в полном объеме, то эта схема предусматривала платежи через терминал, не принадлежащий ресторану. Он проходил через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно были «включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей», разъясняли в ФНС. Деньги в значительной части приходили к компаниям, «не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности», а затем безналичные средства менялись на неинкассированную наличность. Ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки, и даже банки, обслуживающие эти заведения, получали искаженные данные.

В материалах проверки указывается, что у ключевой для схемы РНКО «РИБ» своего эквайринга не было, как и права самостоятельно подключать к ней розничные торговые точки.

РИБ стал агентом крупного банка-эквайера по привлечению новых клиентов, а также выполнял ключевую функцию — расчетную. На его этапе происходила смена денежного потока и платежи, которые приходили от ресторанов, уходили различным поставщикам наличных — автосалонам, туроператорам, аптекам. В сеть входило более 5 тыс. терминалов по приему наличных платежей. В схему были включены три банка-эквайера, несколько промежуточных банков и три расчетных банка. Единственное, что объединяло все это между собой, была процессинговая инфраструктура, функционирующая на тех же вычислительных мощностях, что и в свое время в РНКО «РИБ», рассказал источник, знакомый с материалами проверки.

Схема функционировала с 2018 по 2022 год. На пике, в 2021 году, ее годовой оборот оценивается в 100 млрд руб., а размер преступного дохода — в 8–10% от этой суммы, то есть 8–10 млрд руб. в год, пришли в выводу проверяющие.

Росфинмониторинг совместно с ФНС и Банком России участвовали в выявлении схемы, предположительно, связанной с теневым оборотом денежных средств с использованием процессинговых услуг, подтвердили РБК в финансовой разведке. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в отношении выявленной схемы, сказали в Росфинмониторинге, отметив, что комментировать информацию о конкретных участниках и организаторах схемы считают преждевременным в связи с тем, что проверка продолжается. РБК направил запрос в Банк России и ФНС. Ранее в налоговой службе сообщали, что установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы.

Как работал «разлом эквайринга»

Основная идея «разлома эквайринга» заключается в том, что карточная транзакция в ресторане не имеет связи с реальным платежом в пользу заведения, хотя для клиента это выглядит как нормальный платеж, объяснил РБК источник, знакомый с результатами проверки. По его словам, клиент ресторана может получить нормальный чек, кешбэк в своем банке и выписку по платежу с «ресторанным» кодом MCC (merchant category code). Но реальный платеж до расчетного счета ресторана не дойдет, говорит он.

Проверка показала, что подготовка к теневым операциям происходила следующим образом.

Ресторатор писал анонимному менеджеру, чьи контакты можно было найти в телеграм-каналах и интернете, и приходил в шоурум в Москве, где демонстрировалась схема. Если он принимал решение подключиться, ему устанавливали нужный софт на смартфон — «приложение с дашбордом, в котором в онлайн-формате можно было отслеживать положение дел и управлять деньгами, и анонимный мессенджер для связи с организаторами». Через два-три дня в ресторан приезжали специалисты, которые настраивали системы для работы со сторонней кассой, устанавливали свой платежный терминал и запускали оборудование. Раз в квартал они перенастраивали кассы. У организаторов схемы была «существенная материальная база», благодаря которой они до этого обслуживали платежи незаконных онлайн-казино, в том числе софт, «позволяющий запутывать транзакции», приложения для пользователей и центр обработки данных, утверждают проверяющие органы. Это позволило настроить предпроцессинг (первичную обработку платежей). В схему также вовлекли «знакомый по онлайн-казино» банк, который проводил расчеты и выступал фасилитатором (агентом по поиску клиентов без собственного договора с платежными системами). Для поставки наличных денег «консолидировался пул платежных терминалов, были запущены административные процедуры по созданию платежного агента, проходила работа с потенциальными поставщиками». Были зарегистрированы фиктивные собственники, на чьи имена приобрели около 500 касс. Чтобы не вызывать подозрений, рестораторы могли использовать не только сторонние кассы, но и свои собственные — за счет этого часть выручки все-таки попадала в отчетность. Выявить сторонние кассы было почти невозможно — часть клиентов не дожидались чека, часть получали его через облако налоговой службы с названием неизвестного юрлица. В сторонних POS-терминалах в платежах фальсифицировались все реквизиты, включая суммы, поэтому они «не вызывали настороженности у кредитных организаций, поскольку внешне выглядели абсолютно нормально». Далее платеж проходил через цепочку «банк-эквайер — банк-фасилитатор — расчетный банк» и в конечном счете зачислялся на счета лиц, оплата услуг которых проходила через платежные терминалы (турагентства, автосалоны и т.п.). Наличные деньги, внесенные клиентами в терминал без инкассации, изымались и распределялись в пользу кафе и ресторанов. Так происходила замена денежного потока с безналичного, ушедшего от ресторанов, на наличный, полученный из платежных терминалов.

Первых клиентов к схеме подключили к концу 2018 года, в апреле 2021 года у РНКО «РИБ» отозвали лицензию.

Что известно о РНКО «РИБ» К моменту отзыва лицензии компания, зарегистрированная еще в 1994 году, занимала 355-е место в российской банковской системе. Изначально она создавалась как банк, но в декабре 2009 года, на фоне мирового финансового кризиса, была преобразована в небанковскую кредитную организацию, писал портал banki.ru. К моменту отзыва лицензии владельцами банка были Ирина Разаренова (52,51%) и Сергей Леженин (46,82%). Решение прекратить работу РНКО «РИБ» ЦБ принял после того, как к ней неоднократно применялись меры за нарушение законов о регулировании банковской деятельности. В частности, ЦБ сообщал о нарушении требований в области противодействия отмыванию денег. «РНКО «РИБ» специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», — подчеркивал регулятор. К июню Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации компании. Требования к РНКО «РИБ» предъявили 916 кредиторов на 731 млн руб., принял суд требования на 647 млн руб. Все они были удовлетворены за счет имущества компании. РБК направил запрос Ирине Разареновой.

Что может грозить участникам схемы

После отзыва лицензии «схему пришлось спешно переносить в другие кредитные организации», говорит источник, знакомый с ходом проверки. Чтобы они не столкнулись с отзывом лицензии, «было принято решение создать дублирующие цепочки, опирающиеся на полностью самостоятельную банковскую инфраструктуру».

«Каждая цепочка имела свой банк-эквайер, свой банк-фасилитатор, свой расчетный банк. Было принято решение разделить для снижения рисков и усложнения отслеживания транзакций функции банка-фасилитатора и расчетного банка. Единственное, что связывало между собой все цепочки, — единый предпроцессинг», — описывает схему источник РБК.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков говорит, что эта схема не использовала «какие-то особые дыры в бизнесе, так как оборудование подменялось с согласия и желания клиентов».

«Схема абсолютно противозаконная, и пользовавшиеся ею участники хорошо знали об этом, но желание более легкого способа повышения рентабельности своего бизнеса преобладало над боязнью наказания», — сказал он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что объем «ресторанной схемы» стал слишком высок относительно оборотов ресторанного рынка и не мог не обратить на себя внимания. «Это гигантская сумма, которую невозможно было бы не заметить», — объясняет Бухаров. С тем, что оценка суммы денежных махинаций для ресторанного рынка велика, согласен и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Оборот российского рынка общественного питания в 2021 году Росстатом оценивался в 1,9 трлн руб., в 2022 году он вырос на 4,7% и достиг объема 2,3 трлн руб. Если исходить из данных официальной статистики, доля «ресторанной схемы» в 2021 году составляла немногим больше 5% всего рынка. Однако, как объясняет Миронов, рынок общественного питания включает также выручку столовых, кейтеринга и мелких игроков рынка нестационарной торговли, которые просто не могли участвовать в этой схеме.

«Нормальная часть ресторанного рынка уже взяла курс на обеление, как только для этого появились условия, такие как нулевой НДС, но для дальнейшего прогресса нужны новые шаги со стороны государства, в частности упорядочение рынка продовольственных поставок», — сказал РБК Миронов.

В схеме речь идет об уходе от уплаты налоговых платежей с легализацией преступно нажитых средств, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его словам, самый жесткий сценарий для участников схемы — это возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). «Учитывая сложность описанной схемы, в этой ситуации могут назначаться и максимальные сроки — до 20 лет лишения свободы», — добавляет он. Схема сложна технически, что «является и признаком высокой квалификации организаторов, и делает ее одновременно и уязвимой, поскольку безналичные платежи проще отследить», — заключает Горбунов.