ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом

ФНС раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на конец 2023 года налоговой известно о 539 тыс. таких лиц. Количество их иностранных счетов составляет 1,8 млн

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По состоянию на 31 декабря 2023 года Федеральной налоговой службе (ФНС) было известно о 539,1 тыс. налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Это следует из презентации «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год, с которой ознакомился РБК. Данные о владельцах зарубежных счетов служба получает в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами, который, по заявлениям самой ФНС, в последние два года стал затруднен.

Механизм обмена устроен таким образом, что в 2023 году в налоговую поступала информация о зарубежных счетах физических лиц (именно на них приходится 99% открытых счетов) за 2022 год, говорила замглавы ФНС Юлия Шепелева.

РБК направил запрос в ФНС.

Что знает ФНС о владельцах зарубежных счетов

В рамках автообмена налоговой информацией в 2023 году ФНС получила данные о 1,825 млн зарубежных счетов российских налоговых резидентов. Их число выросло на 164% (то есть в 2,6 раза), указано в презентации (год, взятый за базу сравнения, в ней не уточняется, но по умолчанию это должен быть предыдущий год).

Систематически налоговая не раскрывает информацию о числе зарубежных счетов: в последний раз такие данные озвучивались в начале 2021 года — тогда ФНС было известно о 700 тыс. счетов россиян за границей на сумму более 13 трлн руб. и 400 тыс. их владельцев. В октябре 2023 года замглавы службы Шепелева сообщала о росте их числа на 30% к 2020 году, не приводя абсолютных значений.

Число владельцев счетов, по информации на конец 2023 года, составило 539,1 тыс., увеличившись на 70%, говорится в презентации. Таким образом, на одного налогового резидента России, имеющего зарубежные счета, приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей. Такой прирост, скорее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом, полагает партнер Б1 Мария Фролова. По данным ЦБ, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн руб. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Но, как объяснял сам регулятор, эта сумма не показывает реальный объем денег на зарубежных счетах россиян: регулятор видит уход денег за рубеж, но не отслеживает, куда они потом направляются (покупки по параллельному импорту или ежедневные расходы тех, кто уехал за границу).

Автоматический обмен имеет определенный эффект для наполнения бюджета: по результатам «отработки рисков, рассчитанных по данным автоматического обмена», в 2021–2023 годах поступило 3,5 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ), указано в презентации. В норме граждане России обязаны задекларировать доходы по иностранным счетам и уплатить с них НДФЛ (13% для налоговых резидентов). Выявить недоплаты помогает информационно-аналитическая подсистема ФНС «Финсчета», заработавшая с конца 2020 года.

В материалах ФНС также уточняется, что уровень автоматической идентификации лиц с помощью данной системы достиг 92,9%, а судебная практика закрепляет правомерность использования поступившей в ее рамках информации в процессе налогового контроля в 100% случаев. В рамках автообмена ФНС получает информацию в определенном установленном формате, но затем ее нужно корректно обработать — идентифицировать налогоплательщика и выявить расхождения между полученной из-за рубежа информацией и данными, имеющимися об этом налогоплательщике у ФНС, объясняли РБК представители налоговой службы. «Информация долго обрабатывается», — подтверждает руководитель налоговой практики адвокатского бюро «Деловой фарватер» Оксана Родионова.

С какими странами обменивается Россия

Россия с 2017 года участвует в международной системе автоматического обмена налоговой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно официальному порталу ОЭСР, 106 юрисдикций активировали соглашения о передаче ФНС информации о зарубежных счетах россиян. Однако в этом перечне не уточняется фактический статус этих отношений. В 2022 году Россия стала единственной страной, которая не сообщила информацию о числе и составе стран, с которыми она вела обмен налоговой и банковской информацией в 2021-м.

ФНС ведет перечень юрисдикций, которые обмениваются с Россией данными в автоматическом режиме. По состоянию на сегодняшний день в него входят 85 государств и 11 территорий. Есть у ФНС и другой список — стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией, сейчас в него включено 102 юрисдикции (используется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний). Но в нем нет некоторых государств, которые уже официально заявляли об отказе от автообмена с Россией: например, таких недружественных стран, как Норвегия и Бельгия, обращает внимание советник МЭФ LEGAL Александра Амбрасовская.

Механизм обмена предусматривает, что банки и другие финансовые институты выявляют клиентов-россиян, направляют информацию об их финансовых счетах в свои локальные налоговые органы, а последние, в свою очередь, выгружают эту информацию в рамках автообмена, отмечает директор юридической практики «ТеДо» Ксения Грицепанова. Как правило, основной этап обмена происходит осенью (то есть осенью текущего года ФНС получает информацию за предшествующий год).

После введения санкций в адрес России, которые ограничили или в отдельных случаях запретили финансовое взаимодействие с ней, обмен налоговой информацией с зарубежными странами усложнился. О «существенном затруднении» такого взаимодействия со странами ЕС, в частности, заявляла начальник управления трансфертного ценообразования ФНС Александра Кадет.

С дружественными странами, напротив, обмен активизировался, отмечала Шепелева. Это подтверждается и данными презентации ФНС: в ней указано, что в рамках автоматического обмена информацией Россия обменялась с налоговыми администрациями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана сведениями о доходах физлиц и юрлиц, уплаченных налогах, а также информацией об имуществе за 2022 год.

При этом отчитываться об открытии счета за рубежом, операциях по нему и закрытии счета россиянам необходимо независимо от наличия или отсутствия автоматического обмена информацией с конкретной страной, отмечает Фролова. По валютному законодательству делать это должны все граждане России (которые находились в стране менее 183 дней в календарном году), за исключением тех, кто получил статус специального валютного резидента (то есть тех граждан, которые попали под иностранные санкции и считаются нерезидентами независимо от срока фактического пребывания в России).

Будет ли расти число зарубежных счетов

Сегодня США осуществляют давление на финансовые институты все большего количества стран, в которые перенаправился российский капитал, в результате чего они вынуждены отказываться от работы с россиянами из опасения вторичных санкций, говорит партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. Это касается и вполне дружественных государств, уточняет он.

«Если США сохранят существующее влияние на финансовые институты других государств и продолжат его использовать против России, очевидно, что количество зарубежных счетов россиян, особенно проживающих в стране, должно будет снижаться», — отмечает Подниек.

Родионова говорит, что на фоне санкций россияне все чаще открывали счета в ОАЭ, Казахстане, Армении, Узбекистане.

Есть ощущение, что число открытых россиянами счетов за рубежом сокращаться не будет, возражает руководитель проекта «Б1 Лайт» Геладжо Дикко. Однако будут ли контролирующие инстанции получать сведения по всем таким счетам — вопрос открытый.

«С одной стороны, существует заблуждение, что автоматический обмен налоговой информацией освобождает от необходимости подавать отчетность. С другой стороны, кто-то опасается, что, подав отчетность, получит штраф за ранее совершенные транзакции, запрещенные валютным контролем. Это крайне неудачная стратегия [избегать подачи отчетности]», — предупреждает Дикко.