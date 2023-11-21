 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Экономика ,  
0 

Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях

Глава ФНС: налоговая видит признаки нелегальных схем на рынках табака и пива
Налоговая служба видит признаки использования нелегальных налоговых схем на рынках табака и пива, заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК. Ранее служба вскрыла «ресторанную» и «спиртовую» схемы
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) фиксирует признаки использования схем уклонения от налогов на рынках табака и пива. Об этом в интервью РБК заявил глава ФНС Даниил Егоров.

«У нас есть вопросы по табаку и его различным производным, таким как электронные сигареты и т.д. Мы работаем в том числе с потоками данных по поставкам табачного сырья и прекрасно понимаем, сколько из сырья должно быть изготовлено товара. Когда мы видим, с одной стороны, сырье, а с другой стороны, выход официально изготавливаемой продукции или сравниваем игрока с игроком, любые такие искажения сразу привлекают внимание», — сказал он.

Отвечая на вопрос, присутствуют ли признаки использования нелегальных схем на рынке пива, Егоров заявил: «Да, там тоже это есть». По словам главы ФНС, есть несколько моделей возникновения таких схем.

Глава ФНС — РБК: «Появился своего рода новый общественный договор»
Экономика
Даниил Егоров

«Повышенное налогообложение (акцизы — это как раз тот случай) создает мотивы к тому, чтобы инвестировать в схему, — отметил Даниил Егоров. — Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов. В этом смысле там мотивов больше и аппетит к риску гораздо выше».

Выявить такую схему не самое сложное, говорит глава ФНС. «Но это игра в кошки-мышки. Мы знаем схему, вопрос — сколько она проработает», — указал он.

Как ранее писал РБК, осенью 2023 года ФНС и ФСБ выявили две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого, в нелегальный оборот без акциза с использованием технических компаний. А в 2022 году налоговики раскрыли теневую площадку для ухода от налогов в ресторанной отрасли — с применением подменных касс и теневого эквайринга.

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Власти закроют ряд лазеек по уклонению от налогов
Экономика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Если говорить об общепите, то схемы, которые используются через публичные отношения, наиболее уязвимы, указал Егоров. «Если компания выдает чеки и начинает создавать какие-то схемы, они, конечно, будут легко выявлены. К сожалению, не все это понимают», — отметил он.

Егоров сообщил, что одной из появившихся в последнее время подобных схем уклонения от налогов стал механизм с «арендой» касс: ФНС раскрыла два таких случая. «Один был в конце прошлого года, через него проходили миллиарды. И один случай был вскрыт в этом году: больше 900 касс с оборотом 60 млрд руб.», — заявил он.

Суть схемы глава ФНС описал следующим образом: «Касса стоит и чеки пробивает, но к конкретному предприятию имеет очень условное отношение. <...> Такие кассы работают через «операторов». И как только мы получаем данные об операторе, всё — все пользователи тут же вскрыты».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Анна Пустякова, Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
ФНС табак пиво Даниил Егоров

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
ФСБ и ФНС вскрыли «спиртовые» схемы теневого рынка алкоголя
Экономика
ЦБ дал рекомендации по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 96,66 (-0,11) Инвестиции, 20 ноя, 16:50 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 88,5 (-0,63) Инвестиции, 20 ноя, 16:50
Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине Политика, 00:48
Сборная Украины сыграла вничью с Италией и не вышла на Евро-2024 Спорт, 00:39
Сборная Казахстана не смогла выйти на чемпионат Европы-2024 Спорт, 00:37
В США умер угнавший перехватчик МиГ-25 летчик Виктор Беленко Общество, 00:32
Путин рассказал о дискуссиях по смене столицы Чечни после войны в регионе Политика, 00:18
Глава ФНС заявил о признаках «схем» в пивной и табачной отраслях Экономика, 00:01
В Ozon увидели риск роста цен из-за законопроекта о маркетплейсах Технологии и медиа, 00:01
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Глава ФНС — РБК: «Появился своего рода новый общественный договор» Экономика, 00:00
Белый дом заявил о договоренности по новой встрече Байдена и Си Цзиньпина Политика, 20 ноя, 23:53
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 20 ноя, 23:40
Три человека умерли от отравления метадоном в Астрахани Общество, 20 ноя, 23:31
ЦАХАЛ объявила о захвате командного пункта и штаба бригады ХАМАС в Газе Политика, 20 ноя, 23:19
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 20 ноя, 23:10
Путин поручил повысить комфорт поездок на общественном транспорте Общество, 20 ноя, 23:06