СМИ узнали о готовности нефтяников России сократить добычу

По словам собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, российские компании готовы к скоординированным действиям по сокращению добычи нефти вместе с Саудовской Аравией

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Нефтяные компании России готовы совместно с Саудовской Аравией и другими странами сократить добычу, чтобы остановить падение мировых цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять источников. По словам собеседников агентства, пожелавших сохранить анонимность, российские нефтедобытчики готовы к скоординированным действиям.

Четыре источника Bloomberg утверждают, что приемлемым для России компромиссом может стать трехсторонняя договоренность о сокращении объемов добычи с участием США и Саудовской Аравии. По их словам, именно такой компромисс снизит для Владимира Путина риск показаться слабым. Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что президент России не станет первым просить перемирия в ценовой войне с Саудовской Аравией, так как сделал принципом своего правления отказ от уступок под давлением.

2 апреля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что поговорил с кронпринцем Саудовской Аравии и Путиным и знает, что они также провели переговоры между собой. Трамп, ранее заявлявший, что лидер России и саудиты сошли с ума, выразил надежду, что переговоры помогут убрать с мирового рынка 10–15 млн барр. нефти и повысить цены. Одного этого сообщения оказалось достаточно, чтобы цена на нефть марки Brent подскочила почти в полтора раза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков факт разговора Путина с саудовским принцем опроверг. Однако 3 апреля Путин намерен провести совещание с главами крупнейших нефтяных компаний России. Песков уточнил, что необходимость встречи возникла после обсуждения президентом ситуации на рынке нефти с международными лидерами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. «И вы знаете неблагоприятную в целом атмосферу на энергетических рынках. Вот это все и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками», — сказал пресс-секретарь.