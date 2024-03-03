Новак анонсировал новое добровольное сокращение добычи нефти в России
Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу барр. в сутки (б/с) во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
В апреле сокращение добычи составит 350 тыс. б/с, а экспорт будет снижен на 121 тыс. б/с. В мае структура поменяется: сокращение производства нефти достигнет 400 тыс. б/с, а снижение поставок на международные рынки составит только 71 тыс. б/с. В июне снижение добычи составит уже 471 тыс. б/с, а экспорт сокращаться не будет.
«Впоследствии, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий», — подчеркнул Новак.
Вице-премьер отметил, что добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. б/с к ранее объявленному основному сокращению в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. «Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года», — уточнил Новак.
Базовая квота России по добыче нефти в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с, с учетом сокращения весны 2023 года — 9,45 млн б/с. Это означает, что в апреле добыча составит 9,1 млн б/с, в мае — 9,05 млн б/с, а в июне — 8,979 млн б/с.
Саудовская Аравия в свою очередь решила продлить на второй квартал 2024 года дополнительное добровольное сокращения добычи нефти, которое королевство начало в июле 2023 года, сообщило саудовское государственное агентство новостей SPA со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны. Изначально оно было рассчитано лишь на июль 2023 года, но с тех пор продлевалось. До июня 2024 года включительно добыча нефти в Саудовской Аравии составит 9 млн б/с.
Ранее, в конце ноября, по итогам встреч в рамках ОПЕК+ было заявлено, что Россия в первом квартале 2024 года увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с, до суммарных 500 тыс. б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с нефтепродуктов.
В апреле 2023 года, часть стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении объемом примерно на 1,66 млн б/с, которое должно было действовать с мая по конец 2023 года. Россия еще в феврале 2023 года решила с 1 марта добровольно начать сокращать добычу на 500 тыс. б/с (это примерно 5% от уровня производства нефти в феврале прошлого года).
Это произошло на фоне введения странами Евросоюза эмбарго на импорт российской нефти, а также организации странами G7, ЕС и Австралией ценового потолка в декабре 2022 года, который запрещает третьим странам покупать российскую нефть по ценам выше $60 за баррель. В феврале 2023 года аналогичные меры были организованы для нефтепродуктов из России.
В июне на встрече ОПЕК+ министры согласились снизить уровень добычи с уровня ноября с уровня ноября 2022 года — декабря 2023 года на 1,4 млн б/с, до 40,46 млн б/с в 2024 году.
В августе Россия также сократила экспорт нефти на 500 тыс. б/с. После этого в аппарате Новака сообщили, что в сентябре экспорт будет сокращен на 300 тыс. б/с. Затем эту меру продлили до конца 2023 года.
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