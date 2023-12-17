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Экономика ,  
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Новак анонсировал дополнительное сокращение экспорта нефти в декабре

Новак анонсировал снижение экспорта нефти в декабре дополнительно на 50 тыс. б/с
С сентября Россия сокращала поставки нефти ежемесячно на 300 тыс. барр. в сутки, в декабре эта величина будет еще больше как минимум на 50 тыс. барр. Также страна в этом году решила урезать нефтедобычу
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия уже в декабре может дополнительно сократить поставки нефти на 50 тыс. барр. в сутки и даже больше, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«В декабре уже будем добавлять дополнительные объемы. Это будет больше 300 тыс. По результатам декабря посмотрим. Может быть, 50 тыс. барр. дополнительные объемы и будут. Может быть, больше», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сокращение объемов добычи останется прежним, отметил он, — на 500 тыс. барр. в сутки согласно договоренностям в рамках ОПЕК+.

Россия с марта этого года решила добровольно сократить объемы добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки до конца года. В августе произошло сокращение экспорта на такую же величину с аналогичным сокращением объемов добычи. Затем в аппарате Новака сообщили, что в сентябре экспорт будет сокращен на 300 тыс. барр. в сутки. Затем эту меру продлили до конца года

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Фото:Ольга Ратькова / ТАСС

В конце ноября по итогам встреч в рамках ОПЕК+ было заявлено, что Россия в первом квартале 2024 года увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. барр. в стуки, то есть суммарно оно составит 500 тыс. барр. в сутки, включая 300 тыс. барр. нефти и 200 тыс. барр. топлива.

Другие страны ОПЕК+ также решили пойти на сокращение добычи. Так, в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн барр. в сутки, то есть добыча останется на текущих 9 млн барр. в сутки. Новак говорил, что, кроме Москвы и Эр-Рияда, другие члены ОПЕК+ тоже решили дополнительно сократить добычу нефти на 700 тыс. барр. в сутки.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
экспорт нефти Александр Новак российская нефть

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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