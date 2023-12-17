Новак анонсировал дополнительное сокращение экспорта нефти в декабре

С сентября Россия сокращала поставки нефти ежемесячно на 300 тыс. барр. в сутки, в декабре эта величина будет еще больше как минимум на 50 тыс. барр. Также страна в этом году решила урезать нефтедобычу

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Россия уже в декабре может дополнительно сократить поставки нефти на 50 тыс. барр. в сутки и даже больше, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«В декабре уже будем добавлять дополнительные объемы. Это будет больше 300 тыс. По результатам декабря посмотрим. Может быть, 50 тыс. барр. дополнительные объемы и будут. Может быть, больше», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сокращение объемов добычи останется прежним, отметил он, — на 500 тыс. барр. в сутки согласно договоренностям в рамках ОПЕК+.

Россия с марта этого года решила добровольно сократить объемы добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки до конца года. В августе произошло сокращение экспорта на такую же величину с аналогичным сокращением объемов добычи. Затем в аппарате Новака сообщили, что в сентябре экспорт будет сокращен на 300 тыс. барр. в сутки. Затем эту меру продлили до конца года

В конце ноября по итогам встреч в рамках ОПЕК+ было заявлено, что Россия в первом квартале 2024 года увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. барр. в стуки, то есть суммарно оно составит 500 тыс. барр. в сутки, включая 300 тыс. барр. нефти и 200 тыс. барр. топлива.



Другие страны ОПЕК+ также решили пойти на сокращение добычи. Так, в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн барр. в сутки, то есть добыча останется на текущих 9 млн барр. в сутки. Новак говорил, что, кроме Москвы и Эр-Рияда, другие члены ОПЕК+ тоже решили дополнительно сократить добычу нефти на 700 тыс. барр. в сутки.