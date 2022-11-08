Эксперты предсказали дефицит рабочих и инженеров

Эксперты прогнозируют для российского рынка труда в 2023 году три основных тренда: компании будут все больше экономить на персонале, вырастет спрос на синих воротничков, а основными работодателями в стране станут госструктуры

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Экономическая ситуация, сложившаяся в России на фоне спецоперации на Украине и западных санкций, формирует новые тенденции на российском рынке труда, считают опрошенные РБК эксперты. По их мнению, в 2023 году работодатели будут сокращать фонд оплаты труда за счет увольнения малопроизводительных сотрудников и перевода персонала на другие формы отношений, включая аренду, фриланс и самозанятость. В то же время вырастет конкуренция за наем рабочих и инженеров, где будет наблюдаться дефицит кадров. А государство и аффилированные с ним структуры будут расширять экспансию в экономике и станут самыми востребованными работодателями, утверждают специалисты.

По последнему прогнозу Минэкономразвития, экономика России в этом году сократится на 2,9%, а в следующем — еще на 0,8%. На 2024–2025 годы ведомство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год.

Экономия на персонале

На фоне кризиса в 2023 году будут активно сокращаться трудовые коллективы, полагает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Любовь Храпылина. По ее мнению, работодатели будут заинтересованы в том, чтобы интенсифицировать труд сотрудников за счет увольнения менее производительных работников и повышения зарплаты оставшихся. Пока уровень безработицы в России находится на исторических минимумах: по последним данным Росстата, показатель в сентябре 2022 года вырос до 3,9% с 3,8% в августе, вернувшись на значения апреля—мая. С устранением сезонности безработица осталась на уровне августа — 3,9%, следует из данных Минэкономразвития.

Действительно, у работодателей в следующем году будет необходимость оптимизировать расходы на персонал, соглашается профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, это выльется прежде всего в рост неформальной занятости, а именно самозанятости. «Из-за перевода трудовых отношений из одного формата в другой на рынке труда произойдет структурная перестройка, которая коснется всех видов деятельности», — прогнозирует эксперт.

Аренда кадров, аутсорсинг и фрилансеры — то, что позволяет бизнесу экономить на фонде оплаты труда и повышает шансы на выживаемость в кризис, отмечает генеральный директор платформы для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Поиск, наем и адаптация внештатников проходит быстрее; завершить отношения с ними в случае, если в их услугах компания больше не нуждается, проще. Кроме того, плюсом является тот факт, что налоговые платежи и страховые взносы за таких сотрудников производить, как правило, не надо, так как многие из них имеют статус ИП или самозанятого.

О том, что кризис в совокупности с планируемым властями ростом налоговой нагрузки на ряд отраслей приведет к экономии на оплате труда, ранее предупреждали эксперты Финансового университета.

Есть и прогнозы, что в будущем работодатели увеличат количество вакансий с временной занятостью для привлечения специалистов на фиксированный период, отмечает заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Рост спроса на синих воротничков

В 2023 году усилится дефицит кадров среди рабочих и технических специальностей — так называемых синих воротничков, прогнозирует Сафонов. «Из-за санкций и потребности в импортозамещении нехватка кадров будет наблюдаться в отраслях машиностроения и обрабатывающей промышленности. Если говорить о конкретных специальностях — усилится дефицит станочников широкого профиля, токарей, инженеров», — говорит эксперт.

Санкционное давление и ограничения доступа к технологиям будут провоцировать перестройку процессов и необходимость «догонять» показатели за счет ручного труда, а не офисных вакансий, полагает Ускова. К тому же тяжело прогнозируемой остается и ситуация с иностранной рабочей силой, которая традиционно занимала лидирующие позиции в сфере вакансий, не требующих специальной квалификации. Так, уже сейчас нехватка кадров в строительстве оценивается Минстроем в 3–5 млн человек, напоминает эксперт.

Не хватать будет прежде всего «рабочих рук», а также квалифицированных представителей инженерных и технических профессий, соглашается Храпылина. Кроме того, на фоне старения населения и необходимости справляться с негативными последствиями пандемии усилится дефицит медицинских и социальных работников, полагает она.

Уже по итогам сентября 2022 года работодателям было особенно тяжело привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди синих воротничков не дотягивал даже до одного резюме на вакансию, подтверждает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. «Прогнозируем, что спрос на соискателей рабочих специальностей будет расти, а предложение людей — нет. Активность на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Не стоит забывать: эта категория — одна из самых активно мобилизуемых, и если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится», — допускает она. Власти заверяют, что мобилизация завершена, однако указа об ее окончании не было.

Дефицит кадров также может наблюдаться в производственной отрасли и агросекторе, прогнозирует Ветерков. В целом можно предположить, что в 2023 году будет наблюдаться трудовая миграция между сферами, полагает он. По его мнению, в ближайшем будущем также будут востребованы специалисты со знанием китайского, арабского языков, хинди и с опытом работы в восточных странах, так как российские компании уже сейчас перестраиваются на азиатский рынок.

Превращение государства в основного работодателя

В ближайшие пару лет, если кризис затянется, именно госкомпании и бюджетные учреждения будут гарантировать рабочие места, в то время как вклад частного бизнеса, в особенности малого и среднего, будет сокращаться, прогнозирует Ускова. Санкции и кризисная ситуация в экономике стимулируют государство распространять свою экспансию в сфере высоких технологий, ИТ, природных ресурсов и т.д., что скажется и на найме, подтверждает Храпылина.

Во времена экономического спада всегда усиливается привлекательность вакансий в госсекторе, и нынешний кризис — не исключение, соглашается Сафонов. «По сравнению с частными компаниями госструктуры могут предложить более стабильную оплату и большие наборы социальных гарантий», — говорит он. Однако число рабочих мест в госсекторе ограничено бюджетными возможностями, и в нынешней ситуации оно будет скорее снижаться, полагает эксперт.

Традиционно существует несколько оценок доли государства в экономике России. По подсчетам Международного валютного фонда, вклад госсектора в производство составляет 33%, Moody's оценивало его в 40–50%, а Федеральная антимонопольная служба — в 70%.