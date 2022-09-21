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В России резко сократилась занятость в неформальном секторе

Во втором квартале 2022 года число неформально занятых в России снизилось на 1,5 млн человек, следует из данных Росстата. В последний раз аналогичное сокращение наблюдалось в пандемию. Работники могли перейти в крупные компании
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Количество занятых в неформальном секторе россиян во втором квартале 2022 года (в среднем за три месяца) уменьшилось на 1,5 млн человек (10%) относительно аналогичного периода прошлого года, до 13,4 млн. Об этом говорится в обзоре аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата (есть в распоряжении РБК). Это сокращение стало рекордным со второго квартала 2020 года: тогда на фоне локдауна неформальная занятость снизилась на 1,8 млн человек, до 13,3 млн.

В среднем в апреле—июне 2022 года в неформальном сегменте трудилось 18,7% всех работников, то есть почти каждый пятый. Для большинства из них эта работа была единственным источником заработка, лишь около 6% одновременно были трудоустроены в формальном секторе. Сокращение неформальной занятости к прошлогодним уровням наблюдается с начала 2022 года, но особенно заметно в годовом выражении показатель уменьшился в мае — на 1,85 млн человек.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Среди регионов России самый высокий уровень неформальной занятости по традиции зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, а именно в Ингушетии (56,6% от всех работников), Дагестане (48,6%) и Чечне (45,4%). Большая доля неформальных работников также отмечается в Республике Алтай (38,8%), Ставропольском крае (34,2%) и Крыму (32,7%). Неформальная занятость особенно распространена в небогатых регионах с напряженной ситуацией на рынке труда, низкими доходами населения и высокой безработицей, указывает FinExpertiza.

Минимальной занятость в неформальном секторе оказалась в Чукотском автономном округе (1%), Москве (3%), Санкт-Петербурге (6,7%), Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (7 и 7,4% соответственно). Для крупнейших городов и промышленно развитых регионов, где основу экономики составляют крупные и средние предприятия, такой тип занятости менее характерен, поясняют авторы исследования.

Что входит в понятие «занятость в неформальном секторе»

Согласно методологии Росстата, к работникам неформального сектора относят нанятых у физических лиц и трудящихся на предприятиях, у которых нет статуса юрлица. Речь идет в первую очередь о самозанятых, индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, работающих на индивидуальной основе без регистрации ИП, а также представителях так называемого серого сектора — работниках, которые трудятся в организациях, но без официального оформления трудовых отношений. Человек может совмещать работу в неформальном и формальном сегментах.

По данным Росстата за 2020 год, больше всего неформально занятых было в секторе оптовой и розничной торговли, ремонте автомобилей (почти 31%), а также в сельском хозяйстве (16,7%).

Причины сокращения

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Во втором квартале этого года произошло перераспределение работников между разными секторами рынка труда, указывает президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Численность занятых на предприятиях с официальным статусом юридического лица выросла во втором квартале на 1,79 млн человек (до 59,3 млн. — РБК), в то время как работающих по найму у индивидуальных предпринимателей и у физических лиц, а также в фермерских хозяйствах стало меньше на 1,44 млн человек. Дополнительно на 100 тыс. сократилось количество занятых в собственном домашнем хозяйстве», — отметила она.

Количество неформально занятых рассчитывается Росстатом не напрямую, а косвенно: как разница между числом всех занятых в экономике (определяется путем опросов через ответ на вопрос «Выполняли ли вы в отчетный период какую-либо деятельность за плату?») и количеством рабочих мест в юридических лицах (определяется через отчетность предприятий).

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Фото:Максим Стулов / ТАСС

Занятость в формальном секторе — корпоративных и государственных организациях — традиционно оказалась более устойчивой к кризису, чем в небольшом частном бизнесе, интерпретируют в FinExpertiza данные Росстата. «Крупные и средние предприятия и в целом госсектор остаются относительным оплотом стабильности на рынке труда, поскольку в кризисные периоды стремятся сохранять штат. Небольшие же предприятия и микробизнес, критически зависящие от розничного спроса, не могут позволить себе держать персонал в ожидании стабилизации экономической ситуации», — говорит Трубникова.

Сокращение занятости в неформальном секторе — это следствие снижения платежеспособного спроса в экономике, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Во время кризисов домохозяйства отказываются от услуг, которые не являются жизненно необходимыми. Например, от дополнительного образования, строительства, ремонта. Чаще всего такие услуги оказывают именно представители неформального сектора», — отмечает он.

Сокращение неформальной занятости отчасти произошло за счет людей, которые подрабатывали в неформальном секторе, имея основную работу в формальном, указывает Сафонов (действительно, по данным Росстата, эта категория сократилась на 11%, или на 104 тыс. человек). Кроме того, сыграть роль могло и снижение на фоне кризиса потребности компаний в «серых» сотрудниках, которые ранее привлекались для временных работ, рассуждает эксперт.

Впрочем, Сафонов отмечает, что результаты, презентованные Росстатом, могут не вполне соответствовать реальности, так как обследование рабочей силы, на основе которого высчитывается неформальная занятость, проводится методом личного опроса. «Возможно, не все работники серого сектора были откровенны в своих ответах», — допускает эксперт.

Серый сегмент всегда работал как «абсорбирующая губка» во время кризисов, говорил в августе The Bell директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. «Низкое пособие по безработице не позволяет сидеть без работы, неявным образом направляя сюда ищущих место», — сказал он. Однако на пике пандемического кризиса в 2020 году неформальная занятость в России, напротив, резко сократилась. Эксперты связывали это с воздействием кризиса на среднеазиатских трудовых мигрантов, многие из которых работали неофициально и лишились работы во время кризиса (.pdf).

Безработица в России находится на исторических минимумах. По итогам июля (наиболее актуальные данные) ее уровень сохранился на минимальной с 1991 года отметке 3,9%, достигнутой в мае этого года. Оценку безработицы в августе служба раскроет 21 сентября. Кроме того, несмотря на кризис, в стране растет число самозанятых: в июле оно превысило 5 млн человек, сообщала ФНС.

Снижение неформальной занятости, которое наблюдается с середины 2021 года, происходит на фоне общего роста занятости и снижения безработицы — это значит, что снижение доли занятых в неформальном секторе сопутствует восстановлению рынка труда, заявили РБК во ВНИИ труда (подведомствен Минтруду).

«Граждане стремятся легализовать свой статус, отдавая предпочтение работать в «белую». Кроме того, компании, которые работают с образованием юридического лица, более финансово устойчивы на рынке. Им становятся доступны кредитование и другие меры поддержки от государства, что делает их более устойчивыми в период внешнего давления, нежели так называемый «серый сектор», — указали во ВНИИ труда.

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