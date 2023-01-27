Эксперты предложили способ преодолеть «ловушку бедности» в России

Самые низкооплачиваемые работники часто на всю жизнь попадают в «ловушку бедности», пишут эксперты ВНИИ труда и Института проблем рынка РАН, предлагая бороться с этим с помощью выплаты «срочного гарантированного дохода»

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Работники с низкими зарплатами не имеют возможности улучшить производительность труда и выйти на более высокие доходы, потому попадают в «ловушку бедности». При этом доход наиболее оплачиваемых работников может вовсе не зависеть от производительности труда в отрасли. Причины такого разрыва и пути решения проблемы описали в статье «Производительность труда, уровень и качество жизни населения России: динамика изменения и современные тенденции взаимовлияния» эксперты Елена Вашаломидзе из Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда и Михаил Дудин из Института проблем рынка РАН. Статья опубликована в последнем выпуске журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда, с ней ознакомился РБК.

Экономисты указывают, что для России характерны низкая производительность труда, большая доля живущих на грани бедности трудоспособных граждан и существенный разрыв в зарплатах между самыми низко- и высокооплачиваемыми работниками, а также перекос доходов добывающего сектора по сравнению с другими. Они предлагают комплекс мер для решения проблемы — от отказа от рентно-сырьевой модели роста экономики до повышения уровня жизни населения и ценности труда.

Последнее может быть осуществлено с помощью выплаты государством «срочного гарантированного дохода» для тех экономически уязвимых граждан (работающих и безработных), кто заинтересован в повышении уровня образования и, как следствие, собственной производительности труда. Как пишут авторы, такой инструмент мог бы стать адресной версией безусловного базового дохода — меры поддержки всего общества, концепция которой рассматривалась во многих странах, в том числе в России (в 2020 году идею, в частности, озвучивал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев).

Причины «ловушки бедности»

Авторы статьи приводят данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласно которым в России за десять лет с 2011-го по 2021 год производительность труда, рассчитываемая как отношение ВВП в постоянных ценах к общей численности рабочей силы, сокращалась в среднем на 1% в год, в то время как в странах ОЭСР она росла на 5% ежегодно.

Как пишут эксперты, проблема низкой производительности труда обусловливает сокращение темпов экономического роста и снижение уровня жизни российского населения. Вдобавок в России высок разрыв в оплате представителей разных отраслей (здесь лидер — добывающий сектор), а также между когортами самых низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников. В среднем 10% самых низких зарплат в 13 раз меньше, чем 10% самых высоких зарплат. Наибольший разрыв зафиксирован в научно-технической сфере, где минимальная начисленная заработная плата почти в 19 раз меньше максимальной, ссылаются авторы на данные Росстата по итогам 2021 года. Такой разрыв негативно влияет на отраслевую производительность труда, отмечают Вашаломидзе и Дудин.

Между тем, анализ взаимосвязи средней зарплаты и производительности труда в отраслях показал, что доходы 10% самых высокооплачиваемых работников практически не связаны с производительностью труда в отрасли. Для группы самых низкооплачиваемых ситуация обратная. «Это означает, что наиболее уязвимые в социальном и экономическом плане работники должны прикладывать максимум усилий, чтобы обеспечить уровень производительности труда, который, в свою очередь, позволит обеспечить им минимум доходов, достаточных лишь для частичного удовлетворения физиологических потребностей», — говорится в статье. Неравенство в оплате труда и низкие доходы и создают «ловушку бедности», не позволяя и не мотивируя работников с минимальной оплатой повышать уровень образования и производительность.

Концепция срочного гарантированного дохода

Решение проблемы низкой производительности труда в российской экономике требует действий по двум направлениям, полагают авторы статьи. С одной стороны, они предлагают отказаться от рентно-сырьевой модели роста национальной экономики, сократить уровень присутствия государства в добывающих и перерабатывающих отраслях, стимулировать конкуренцию, а также роботизацию и автоматизацию рабочих процессов (чтобы не было необходимости в низкоквалифицированном труде).

С другой стороны, нужно обеспечить повышение уровня жизни. По данным авторов статьи, страны пытаются вывести граждан из «ловушки бедности» с помощью использования идеи безусловного базового дохода — государственной выплаты всем членам общества без проверки их на нуждаемость или способность к производительному труду. Эксперименты с выплатой безусловного базового дохода проводили Бразилия, Иран, Кения, Финляндия.

Волошидзе и Дудин указывают, что у такой массовой выплаты есть недостатки: она плодит иждивенчество, стимулирует рост инфляции и может замедлить рост экономики. Поэтому они предлагают более адресную версию — срочный гарантированный доход. Это выплата, предоставленная на определенный период времени и только тем экономически уязвимым работникам и ищущим работу безработным, которые демонстрируют готовность к дальнейшему профессиональному росту и непрерывному обучению.

Критика идеи

Логика классической концепции безусловного базового дохода не связана с производительностью труда, этот инструмент нацелен на сокращение неравенства доходов и повышение спроса в экономике, напоминает профессор Финансового института при правительстве РФ Александр Сафонов. Лоббистами безусловного базового дохода в развитых странах зачастую были крупные корпорации, добавляет он.

Что касается поддержки тех малоимущих, кто нацелен повышать свой профессиональный уровень и выходить на рынок труда, то в России и других странах уже существует инструмент — социальный контракт, говорит эксперт.

Мониторинг применения социального контракта по итогам 2021 года, проведенный в прошлом году Общероссийским народным фронтом, указывал на недостаточную эффективность этого инструмента в России для преодоления бедности.

«В России проблема производительности труда связана со структурой экономики. У нас мало отраслей, создающих добавочную стоимость, то есть новые сложные продукты. Кроме того, мы пожинаем плоды подхода 1990-х годов, когда дешевая и высоко квалицифированная рабочая сила должна была привлечь в страну инвестиции: желаемый приток капитала не случился, а зарплаты остались низкими», — указывает Сафонов.

Проблему может решить последовательное повышение стоимости труда с помощью повышения МРОТ, полагает он. «Экономика устроена так: чем дороже рабочая сила, тем больше стремление капитала заместить живой низкоквалифицированный труд машинным трудом. Это приводит к тому, что квалификация работников растет и, как следствие, их зарплаты», — подытоживает экономист.

МРОТ в России на 2023 год установлен в размере 16 242 руб. в месяц. РБК направил запрос в Минтруд.