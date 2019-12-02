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Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Они предусматривают в том числе диверсификацию поставок газа и нефти до 30% из одного источника
Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства. Документ предусматривает, в частности, диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти, газа и антрацита.

В соответствии с указом до 1 июля 2020 года должен быть отработан вопрос о поставках из одного источника не более 30% от общих объемов поставок и принято соответствующее решение.

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Помимо этого, правительству предложено предусмотреть меры по наращиванию объемов добычи на Украине природного газа, нефти и сланцевого газа, а также принять во взаимодействии с институтами ЕС мер для сохранения транзита природного газа через украинскую ГТС после 1 января 2020 года.

Среди прочих мер в стратегии названы введение механизмов стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергоресурсов всеми категориями потребителей.

Киев и Москва до сих пор не договорились по новому контракту, который предусматривает транзит газа в Европу через территорию Украины. Зеленский допустил, что обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным на встрече «нормандской четверки» в Париже.

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Президент Украины заявил, что его страна рассчитывает на заключение десятилетнего газового контракта с Россией. Зеленский заявил, что если это случится, то Киев будет готов признать «Северный поток-2» «экономическим проектом».

В Москве ранее предлагали Киеву заключить краткосрочный контракт. При этом министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова работать с Украиной по новому законодательству ЕС в случае реформы «Нафтогаза Украины» и выделения газотранспортной системы в отдельную структуру. В этом случае право транспортировать газ по ее мощностям будет разыгрываться на аукционах.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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