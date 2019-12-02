Зеленский назвал диалог по Донбассу без Путина бегом на месте

Зеленский записал обращение из тренажерного зала, говоря на камеру прямо с беговой дорожки. Он заявил, что переговоры о будущем Донбасса без участия президента России бессмысленны, так как они не могут продвинуть стороны вперед

Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Окончательно решить проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе без участия российского президента невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook. По его словам, переговоры по конфликту без Путина будут напоминать «бег на месте».

Эти слова прозвучали в видеообращении Зеленского, которое он записал во время занятий в тренажерном зале, на беговой дорожке. «Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным? Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте», — сказал он в камеру.

Длительность видеообращения — более 14 минут, примерно 10 из них он говорит в движении, шагая по дорожке. Говоря о предстоящей «нормандской встрече», Зеленский остановился и перешел на шепот. Он сказал, что на встрече 9 декабря «никакой зрады (предательства. — РБК) быть не может». Он заметил, что ему хочется на встрече лидеров обсудить прекращение огня в Донбассе и конкретные сроки возвращения территорий под контроль Киева. При этом украинцам предстоит решить, как они «могут быть единой страной», сказал Зеленский.