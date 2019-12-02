Зеленский назвал диалог по Донбассу без Путина бегом на месте

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 15:59
Путин подписал закон о нацистской символике Общество, 19:25 «Золотые руки. Добрые сердца»: как помочь престарелым и инвалидам Партнерский материал, 19:25 Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбурге Общество, 19:22 В Киеве назвали провокацией появившийся «план реинтеграции Донбасса» Политика, 19:20 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты Технологии и медиа, 18:58 «Газпром» впервые запустил газ в Китай: что это значит для компании Quote, 18:55 Роспотребнадзор назвал причину отравления в детском саду Беслана Общество, 18:54 На Национальном рекламном форуме обсудили основные тренды отрасли Пресс-релиз, 18:52 Роналду второй год подряд не посетит церемонию вручения «Золотого мяча» Спорт, 18:47 Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак» Общество, 18:44 Что будет с Bitcoin: криптовалюте пообещали новое снижение курса Крипто, 18:43 Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры Общество, 18:41 Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных Общество, 18:36
Политика ,  
0 
Зеленский назвал диалог по Донбассу без Путина бегом на месте
Зеленский записал обращение из тренажерного зала, говоря на камеру прямо с беговой дорожки. Он заявил, что переговоры о будущем Донбасса без участия президента России бессмысленны, так как они не могут продвинуть стороны вперед
Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Окончательно решить проблему мирного урегулирования конфликта в Донбассе без участия российского президента невозможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook. По его словам, переговоры по конфликту без Путина будут напоминать «бег на месте».

Эти слова прозвучали в видеообращении Зеленского, которое он записал во время занятий в тренажерном зале, на беговой дорожке. «Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным? Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте», — сказал он в камеру.

Длительность видеообращения — более 14 минут, примерно 10 из них он говорит в движении, шагая по дорожке. Говоря о предстоящей «нормандской встрече», Зеленский остановился и перешел на шепот. Он сказал, что на встрече 9 декабря «никакой зрады (предательства. — РБК) быть не может». Он заметил, что ему хочется на встрече лидеров обсудить прекращение огня в Донбассе и конкретные сроки возвращения территорий под контроль Киева. При этом украинцам предстоит решить, как они «могут быть единой страной», сказал Зеленский.

Политика
Зеленский пообещал побороться за «потерявшихся жителей Донбасса»

Президент страны предложил своим сторонникам не обращать внимания на фейковые новости и на тех политиков, которые «уже умерли как политики, а как люди никогда и не рождались». «Я хочу, чтобы вы не обращали внимания на их лозунги, на какую-то фейковую «зраду». Эти люди уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев, на этой очень чувствительной теме. Это не та тема, на которой ловят хайп», — заявил Зеленский.

Переговоры в «нормандском формате» должны состояться 9 декабря в Елисейском дворце в Париже. В них примут участие президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон. В Кремле сообщали, что во время саммита лидеров Путин и Зеленский могут провести и двусторонние переговоры, но это будет зависеть от графика работы и формата встречи. «Могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа», — пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донбасс
Материалы по теме
Зеленский пообещал побороться за «потерявшихся жителей Донбасса»
Политика
Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter