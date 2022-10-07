Эксперты оценили потери ушедших из России компаний в $240 млрд

Зарубежные компании, ограничившие деятельность в России либо заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года уже потеряли $200–240 млрд, подсчитали в ЦСР. Наибольшие убытки понесли фирмы из США и Великобритании

Фото: Андрей Любимов / РБК

По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться», которое есть в распоряжении РБК. Для сравнения: в июне об уходе из России тем или иным способом заявляло только 5% крупнейших фирм.

«Крупнейших» фирм — 600, ЦСР относит к ним иностранные компании с выручкой в России от 5,7 млрд руб. Около 44% этих компаний продолжают работать в штатном режиме, утверждается в докладе. Всего под наблюдением ЦСР находятся более 5 тыс. зарубежных компаний, работавших или работающих в России.

Наиболее активно заявляли об уходе компании из Финляндии (страну решили покинуть 80% финских организаций), Дании (73%) и Великобритании (35%). В свою очередь, бизнес других стран «более гибок и прагматичен» и пока что не предпринимает шагов для ухода из России, отмечается в исследовании. К нему относятся прежде всего компании из Австрии, Японии и Швейцарии. Примечателен и подход польского бизнеса, отмечает ЦСР: несмотря на жесткую риторику властей этой страны, большинство польских компаний сохраняют присутствие в России.

Причины ухода раскрыли не все иностранные организации, отмечает ЦСР, но больше половины из объявивших их, по версии авторов, руководствовались «субъективными» мотивами (например, попыткой хеджировать репутационные потери) и лишь порядка 40% — «объективными» обстоятельствами (например, запретом внешнеторговых операций, изменением валютного курса, логистическими сбоями, сложностями с осуществлением транзакций).

Какие убытки понесли ушедшие фирмы

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Ограничение деятельности или уход для большинства зарубежных организаций был сопряжен с ощутимыми финансовыми издержками, следует из материалов ЦСР. «С конца февраля 2022 года они уже потеряли от $200 млрд до $240 млрд, из них от $70 млрд до $90 млрд приходится на бизнес, решивший покинуть Россию», — оценили эксперты центра.

О наибольших потерях в стоимостном выражении, согласно расчетам ЦСР, сообщает бизнес из США (крупнейшие организации лишились $102 млрд в России), Великобритании (минус $78 млрд) и Германии (минус $51 млрд). Однако в расчете на ВВП уход компаний из России оказал наибольшее влияние на экономику Финляндии (минус 2% ВВП), Швеции (минус 1,5%), Великобритании (минус 1,3%) и Дании (минус 1%).

Потери компаний, заявивших об уходе с российского рынка с передачей локального подразделения новому собственнику, оказались на 23% выше, чем у организаций, которые полностью сворачивают деятельность без передачи новым собственникам своего подразделения в России (то есть ликвидируют), говорится в докладе. В то же время потери продавших или планирующих продать российское подразделение компаний в среднем оказываются на 19% ниже, чем у ограничившего свою деятельность бизнеса.

ЦСР указывает на «значительные дисконты» по сделкам купли-продажи российских подразделений иностранного бизнеса, которые, по оценкам авторов, в среднем составляют порядка 70%.

В отраслевом разрезе наибольшие потери понес иностранный бизнес, работающий в отраслях нефти и газа, банковской сфере, автопроме и пищевой промышленности. Меньше других пострадали компании в сфере бытовой техники, микроэлектроники, деловых и ИT-услуг.

Оценки зарубежных наблюдателей консервативнее, чем подсчеты ЦСР. Например, в августе The Wall Street Journal сообщила, что потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили $59 млрд. В частности, в статье отмечалось, что убыток «Макдоналдса» после соглашения о продаже ресторанов в России составит от $1,2 млрд до $1,4 млрд, а ExxonMobil зафиксировала списания в размере $3,4 млрд после остановки работ на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке.

Как продают иностранный бизнес

Среди компаний, которые приняли решение продать бизнес в России, 33% уже передали его новым собственникам, 34% находятся в процессе передачи, а 33% ищут покупателя, оценили в ЦСР. Однако запрет на продажи долей в стратегических российских компаниях для держателей из недружественных стран, введенный указом президента в августе, привел к приостановке десяти сделок в отраслях электроэнергетики, нефти и газа, банков и финансовых услуг, а в будущем может повлиять на решения не менее чем 60 крупнейших иностранных компаний, говорится в исследовании.

Среди тех, кто все-таки успел продать бизнес, наибольшей популярностью пользовалась опция передачи компаний российским юрлицам, представляющим частный бизнес (так поступило более половины иностранных компаний). Отдельные подразделения иностранного бизнеса были проданы представителям дружественных для России стран. Например, американский производитель бытовой техники Indesit продал активы турецкой компании Arcelik, а польский ретейлер LPP продал российское подразделение организации из ОАЭ. Менее популярной оказалась передача активов государству и государственным компаниям, а также локальному менеджменту.

По оценкам ЦСР, не менее чем 30% сделок по продаже локального подразделения новому собственнику предусматривают возможность его возврата иностранному владельцу (например, через опцион на обратный выкуп). Среди проданных иностранных компаний около трети заявили о ребрендинге. Например, сеть ресторанов McDonald’s сменила название на «Вкусно — и точка», энергомашиностроительная компания Schneider Electric — на Systeme Electric, бренд одежды Levi Strauss & Co — на JNS и так далее.

На кого из уходящих не распространился параллельный импорт

Для минимизации потерь от действий иностранных компаний, которые выбрали сценарий «жесткого» ухода, без передачи другому владельцу собственных подразделений, действует список параллельного импорта, напомнили в ЦСР. В нем перечислены востребованные оригинальные товары иностранного производства, ввоз в страну которых разрешен без согласия правообладателей. Этот перечень формирует Минпромторг, при этом в него включают только продукцию тех брендов, которые приостановили деятельность в России или ушли с российского рынка.

Однако, согласно расчетам ЦСР, бренды 25% крупных иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок или ограничили деятельность в России, в нем не учтены. В общей сложности таких брендов более 100, например известные бренды спортивной одежды и обуви, напитков, кофе, телекоммуникационного оборудования. Неучтенные в перечне параллельного импорта компании работают в отраслях пищепрома, фармы, банков и финуслуг, сложной химии, говорится в исследовании.