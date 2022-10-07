Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 58,24 (+0,18) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 60,25 (+0,85) Инвестиции, 06 окт, 17:05
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС Технологии и медиа, 00:48
Владимирский губернатор сообщил о возвращении 120 ошибочно мобилизованных Политика, 00:44
Травмы и закат карьеры. Что случилось с ушедшими от Тутберидзе Спорт, 00:00
Эксперты оценили потери ушедших из России компаний в $240 млрд Экономика, 00:00
В Госдепе назвали невозможными переговоры Байдена и Путина «как прежде» Политика, 00:00
Климатическая азбука: запуск рынка углеродных единиц в России РБК и Газпромбанк, 06 окт, 23:59
Алиев допустил достижение мира с Арменией до конца года Политика, 06 окт, 23:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Меркель заявила, что для прочного мира в Европе нужно участие России Политика, 06 окт, 23:42
Власти объяснили, как сняться с воинского учета живущим за границей Политика, 06 окт, 23:32
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 06 окт, 23:10
Эрдоган заявил, что он один способен говорить и с Путиным, и с Зеленским Политика, 06 окт, 23:03
Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры 7 октября Политика, 06 окт, 23:00
Глава Курской области сообщил о смерти пенсионера во время обстрела Политика, 06 окт, 22:55
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 06 окт, 22:44
Война санкций ,  
0 

Эксперты оценили потери ушедших из России компаний в $240 млрд

Зарубежные компании, ограничившие деятельность в России либо заявившие об уходе с российского рынка, с конца февраля 2022 года уже потеряли $200–240 млрд, подсчитали в ЦСР. Наибольшие убытки понесли фирмы из США и Великобритании
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с отечественного рынка без продажи бизнеса. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР) «Картина иностранного бизнеса: уйти нельзя остаться», которое есть в распоряжении РБК. Для сравнения: в июне об уходе из России тем или иным способом заявляло только 5% крупнейших фирм.

«Крупнейших» фирм — 600, ЦСР относит к ним иностранные компании с выручкой в России от 5,7 млрд руб. Около 44% этих компаний продолжают работать в штатном режиме, утверждается в докладе. Всего под наблюдением ЦСР находятся более 5 тыс. зарубежных компаний, работавших или работающих в России.

Какие аналоги Coca-Cola и Pepsi появились в российских магазинах
Фотогалерея 

Наиболее активно заявляли об уходе компании из Финляндии (страну решили покинуть 80% финских организаций), Дании (73%) и Великобритании (35%). В свою очередь, бизнес других стран «более гибок и прагматичен» и пока что не предпринимает шагов для ухода из России, отмечается в исследовании. К нему относятся прежде всего компании из Австрии, Японии и Швейцарии. Примечателен и подход польского бизнеса, отмечает ЦСР: несмотря на жесткую риторику властей этой страны, большинство польских компаний сохраняют присутствие в России.

Причины ухода раскрыли не все иностранные организации, отмечает ЦСР, но больше половины из объявивших их, по версии авторов, руководствовались «субъективными» мотивами (например, попыткой хеджировать репутационные потери) и лишь порядка 40% — «объективными» обстоятельствами (например, запретом внешнеторговых операций, изменением валютного курса, логистическими сбоями, сложностями с осуществлением транзакций).

Какие убытки понесли ушедшие фирмы

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Если контрагент попадет под санкции. Что предусмотреть в договоре
Инструкции
Pro
Шесть вопросов, которые возникли после введения маркировки рекламы
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro
Фото: Садчиков Виктор / ТАСС Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики
Статьи

Ограничение деятельности или уход для большинства зарубежных организаций был сопряжен с ощутимыми финансовыми издержками, следует из материалов ЦСР. «С конца февраля 2022 года они уже потеряли от $200 млрд до $240 млрд, из них от $70 млрд до $90 млрд приходится на бизнес, решивший покинуть Россию», — оценили эксперты центра.

О наибольших потерях в стоимостном выражении, согласно расчетам ЦСР, сообщает бизнес из США (крупнейшие организации лишились $102 млрд в России), Великобритании (минус $78 млрд) и Германии (минус $51 млрд). Однако в расчете на ВВП уход компаний из России оказал наибольшее влияние на экономику Финляндии (минус 2% ВВП), Швеции (минус 1,5%), Великобритании (минус 1,3%) и Дании (минус 1%).

Потери компаний, заявивших об уходе с российского рынка с передачей локального подразделения новому собственнику, оказались на 23% выше, чем у организаций, которые полностью сворачивают деятельность без передачи новым собственникам своего подразделения в России (то есть ликвидируют), говорится в докладе. В то же время потери продавших или планирующих продать российское подразделение компаний в среднем оказываются на 19% ниже, чем у ограничившего свою деятельность бизнеса.

ЦСР указывает на «значительные дисконты» по сделкам купли-продажи российских подразделений иностранного бизнеса, которые, по оценкам авторов, в среднем составляют порядка 70%.

В отраслевом разрезе наибольшие потери понес иностранный бизнес, работающий в отраслях нефти и газа, банковской сфере, автопроме и пищевой промышленности. Меньше других пострадали компании в сфере бытовой техники, микроэлектроники, деловых и ИT-услуг.

Оценки зарубежных наблюдателей консервативнее, чем подсчеты ЦСР. Например, в августе The Wall Street Journal сообщила, что потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили $59 млрд. В частности, в статье отмечалось, что убыток «Макдоналдса» после соглашения о продаже ресторанов в России составит от $1,2 млрд до $1,4 млрд, а ExxonMobil зафиксировала списания в размере $3,4 млрд после остановки работ на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке.

Как продают иностранный бизнес

Среди компаний, которые приняли решение продать бизнес в России, 33% уже передали его новым собственникам, 34% находятся в процессе передачи, а 33% ищут покупателя, оценили в ЦСР. Однако запрет на продажи долей в стратегических российских компаниях для держателей из недружественных стран, введенный указом президента в августе, привел к приостановке десяти сделок в отраслях электроэнергетики, нефти и газа, банков и финансовых услуг, а в будущем может повлиять на решения не менее чем 60 крупнейших иностранных компаний, говорится в исследовании.

Среди тех, кто все-таки успел продать бизнес, наибольшей популярностью пользовалась опция передачи компаний российским юрлицам, представляющим частный бизнес (так поступило более половины иностранных компаний). Отдельные подразделения иностранного бизнеса были проданы представителям дружественных для России стран. Например, американский производитель бытовой техники Indesit продал активы турецкой компании Arcelik, а польский ретейлер LPP продал российское подразделение организации из ОАЭ. Менее популярной оказалась передача активов государству и государственным компаниям, а также локальному менеджменту.

По оценкам ЦСР, не менее чем 30% сделок по продаже локального подразделения новому собственнику предусматривают возможность его возврата иностранному владельцу (например, через опцион на обратный выкуп). Среди проданных иностранных компаний около трети заявили о ребрендинге. Например, сеть ресторанов McDonald’s сменила название на «Вкусно — и точка», энергомашиностроительная компания Schneider Electric — на Systeme Electric, бренд одежды Levi Strauss & Co — на JNS и так далее.

На кого из уходящих не распространился параллельный импорт

Для минимизации потерь от действий иностранных компаний, которые выбрали сценарий «жесткого» ухода, без передачи другому владельцу собственных подразделений, действует список параллельного импорта, напомнили в ЦСР. В нем перечислены востребованные оригинальные товары иностранного производства, ввоз в страну которых разрешен без согласия правообладателей. Этот перечень формирует Минпромторг, при этом в него включают только продукцию тех брендов, которые приостановили деятельность в России или ушли с российского рынка.

Однако, согласно расчетам ЦСР, бренды 25% крупных иностранных компаний, которые решили покинуть российский рынок или ограничили деятельность в России, в нем не учтены. В общей сложности таких брендов более 100, например известные бренды спортивной одежды и обуви, напитков, кофе, телекоммуникационного оборудования. Неучтенные в перечне параллельного импорта компании работают в отраслях пищепрома, фармы, банков и финуслуг, сложной химии, говорится в исследовании.

Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
ЦСР зарубежный бизнес санкции
Материалы по теме
ЦСР оценил число рабочих мест под угрозой из-за ухода иностранцев
Экономика
Путин поручил отечественным компаниям занять ниши ушедших иностранных
Политика
Крупнейший поставщик серверов Dell ушел из России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter