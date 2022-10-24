В России после частичной мобилизации вырос спрос на временных работников

За первую половину октября на 50% выросло число временных вакансий, обнаружил HeadHunter. Работодатели хотят заменить мобилизованных сотрудников на период их службы, а также оптимизировать рабочие места, объясняют эксперты

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

За первые две недели октября количество вакансий, предлагающих временную работу, выросло на 52% по сравнению с тем же периодом сентября. Прирост обнаружили аналитики HeadHunter, проследив динамику открытых вакансий. Исследование есть в распоряжении РБК.

Чаще всего на условиях временного трудоустройства ищут курьеров (14% от общего числа таких вакансий), менеджеров по продажам, упаковщиков, водителей (по 7–8%), а также продавцов, операторов call-центров, учителей, врачей и программистов.

В HeadHunter объясняют заинтересованность работодателей во временных сотрудниках потребностью заменить мобилизованных работников на период службы, поскольку за ними нужно сохранять рабочее место (частичная мобилизация была объявлена 21 сентября). Другая возможная причина роста числа временных вакансий — желание работодателей оптимизировать рабочие места и адаптироваться под меняющиеся реалии рынка труда.

Эксперты сообщили о рекордном кадровом голоде в промышленности Экономика

Почему вырос спрос на временных сотрудников

По данным HeadHunter, на предложения о временном трудоустройстве в первой половине октябре приходилось 8,2% от всех вакансий, размещенных на рекрутинговом портале. При этом в тот же период сентября их доля была больше (9,2%), но само количество за месяц выросло в полтора раза. Сокращение доли временных вакансий при росте их числа произошло на фоне выросшего общего количества вакансий в октябре — плюс 37%, пояснили в hh.ru.

Наиболее активно временный персонал искали работодатели Москвы — в каждом пятом случае, Санкт-Петербурга, Московской области, а также Свердловской области и Краснодарского края.

Какие еще бывают форматы работы По срочности трудовых договоров можно выделить две категории — временное и постоянное трудоустройство. В первом случае оформляется срочный договор (с определенной датой или иными условиями его завершения, например, когда работа проектная), во втором случае — бессрочный. Таким образом, примерно девять из десяти вакансий предлагают постоянно трудоустройство, но форматы могут быть разными. В октябре, по данным hh.ru, 6,2% вакансий приходилось на работу с занятостью от 4 часов в день, 5,5% предлагают неполный день, 5,1% — работу по вечерам, 2,3% — по выходным.

Возросший спрос на временных сотрудников — это реакция работодателей на отток кадров из-за частичной мобилизации, утверждают эксперты. Согласно постановлению правительства компании должны приостановить трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, но не расторгнуть, сохранив за ними рабочее место. Это касается и тех сотрудников, которые находились на испытательном сроке на момент мобилизации, напоминает эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева. На время отсутствия работника компания может принять на его место другого человека по срочному трудовому договору в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса, чем и стремятся воспользоваться работодатели.

Особенности срочного договора

В срочном трудовом договоре работодатель должен прописать не только стандартные условия работы (заработная плата, место работы, должность), но и основание срочности, а также период, на который принимается сотрудник, отмечает Нечаева. «В случае, когда новый человек принимается на место мобилизованного сотрудника, подходит формулировка без указания конкретной даты прекращения договора — «на время исполнения обязанностей сотрудника...». Договор будет прекращен в день возращения к своим обязанностям основного сотрудника», — рассказала она.

Самый привычный пример применения срочного договора — это замещение должности женщины, которая находится в декрете, добавляет руководитель практики «Интеллектуальное право. Трудовые отношения и споры» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александра Акимова.

Работодатель имеет право заключать срочный договор, только если соблюдается одна из перечисленных в законе причин. «Если в основаниях договора значится что-то другое или непонятное, то компания рискует в случае конфликта с работником оказаться в положении, когда ей придется переквалифицировать договор из срочного в бессрочный в пользу сотрудника», — отметила Акимова.

Помимо исполнения обязанностей отсутствующего работника основанием срочного договора может быть, например, выполнение сезонных или временных (проектных) работ. Статистика рекрутингового портала не отражает, по какому именно основанию компания стремится заключить срочный договор, замечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Часто с помощью срочных договоров работодатели, в том числе, крупные и известные, обходят закон или хотят облегчить процедуру увольнения сотрудника. Для этого могут использоваться кадровые агентства, которые помимо поиска работника, оформляют его в своей компании на «временную» должность. Работодатель при увольнении не несет никаких репутационных и прочих издержек», — предупреждает эксперт.

Новый тренд на рынке труда

Частичная мобилизация формирует новые тренды на рынке труда, писал РБК. После объявления о призыве до 300 тыс человек рекрутинговые портали стали фиксировать рост числа вакансий, предлагающий бронь от мобилизации, и всплеск интереса соискателей к ним. Другой тренд связан с ростом привлекательности удаленных вакансий как для покинувших страну граждан, так и для оставшихся в России женщин, чьих мужей призвали.

Выросший спрос на временную занятость — тоже одна из проявившихся тенденций на рынке труда, считает Сафонов. У ее возникновения несколько причин, конкретный вклад которых трудно оценить.

Первая причина — освобождение низкооплачиваемых должностей и переход замещающих их работников на более высококвалифицированные вакансии в условиях дефицита рабочей силы. «Те, кто раньше подрабатывал курьерами или сотрудниками call-центра (студенты, выпускники вузов без опыта), сейчас могут претендовать на должности по специальности, потому что прошлые сотрудники мобилизованы или уехали за границу», — поясняет Сафонов.

Спрос на водителей — третья по популярности среди временных вакансий — объясняется тем, что эта специальность очень востребована для Минобороны.

Другая причина — стремление компаний не связывать себя обязательствами с постоянным работником в условиях экономической неопределенности, говорит эксперт.

Еще во время ковида бизнес начал искать способы оптимизировать расходы на сотрудников, рассуждает Сафонов. «Галопирующий рост числа самозанятых, размещение заказов на сервисах по поиску исполнителей (например, YouDo и Профи) вместо официальных трудовых отношений с работником — это легальные методы сэкономить на налогах, страховых взносах и обязательствах перед работником не в пользу последнего. И в текущий кризис такие подходы будут только распространяться», — заключил он.