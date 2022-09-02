Песков заявил об угрозе работе «всей системы» «Северного потока»
Надежность работы системы газопровода «Северный поток» под угрозой, поскольку функционирует только одна турбина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли ждать нового ремонта трубопровода в ближайшие месяцы.
«Резервов нет технологических, работает одна турбина, вот и думайте. Собственно, резервирование отсутствует не по вине «Газпрома». Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы — она под угрозой», — сказал он.
«Газпром» 31 августа остановил прокачку по «Северному потоку» из-за ремонтных работ. Планируется, что они продлятся до 4:00 3 сентября. Компания предупредила об остановке поставок в середине августа.
С конца июля прокачка по газопроводу сократилась до 20% от максимальной пропускной способности, до 33 млн куб. м.
Снижение объема поставок газа через «Северный поток-1» началось в июне, после того как «Газпром» сообщил о невозврате одной из турбин, использующихся на компрессорной станции «Портовая», из ремонта. Агрегат производства компании Siemens Energy был отправлен на ее завод в Монреале. Однако из-за введенных против России санкций Канада не вернула турбину, а другие агрегаты, по данным «Газпрома», нуждаются в капитальном ремонте из-за окончания срока межремонтной наработки.
На этом фоне поставки газа сократились с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн, а затем, после вывода из эксплуатации еще одного агрегата, — до 67 млн куб. м.
После просьб Берлина Оттава согласилась вернуть турбину через Германию, но «Газпром» заявил, то это не соответствует условиям контракта, также на возврат двигателя влияют санкции Канады, ЕС и Британии, которые создают риски.