Песков заявил об угрозе работе «всей системы» «Северного потока»

Песков напомнил, что на компрессорной станции «Северного потока» работает только одна турбина из шести, «технологических резервов нет». Газопровод остановлен на ремонт до утра 3 сентября

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Надежность работы системы газопровода «Северный поток» под угрозой, поскольку функционирует только одна турбина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли ждать нового ремонта трубопровода в ближайшие месяцы.

«Резервов нет технологических, работает одна турбина, вот и думайте. Собственно, резервирование отсутствует не по вине «Газпрома». Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы — она под угрозой», — сказал он.

«Газпром» 31 августа остановил прокачку по «Северному потоку» из-за ремонтных работ. Планируется, что они продлятся до 4:00 3 сентября. Компания предупредила об остановке поставок в середине августа.

С конца июля прокачка по газопроводу сократилась до 20% от максимальной пропускной способности, до 33 млн куб. м.

Снижение объема поставок газа через «Северный поток-1» началось в июне, после того как «Газпром» сообщил о невозврате одной из турбин, использующихся на компрессорной станции «Портовая», из ремонта. Агрегат производства компании Siemens Energy был отправлен на ее завод в Монреале. Однако из-за введенных против России санкций Канада не вернула турбину, а другие агрегаты, по данным «Газпрома», нуждаются в капитальном ремонте из-за окончания срока межремонтной наработки.

На этом фоне поставки газа сократились с плановых 167 млн куб. м в сутки до 100 млн, а затем, после вывода из эксплуатации еще одного агрегата, — до 67 млн куб. м.

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После просьб Берлина Оттава согласилась вернуть турбину через Германию, но «Газпром» заявил, то это не соответствует условиям контракта, также на возврат двигателя влияют санкции Канады, ЕС и Британии, которые создают риски.