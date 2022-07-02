Регулятор ФРГ предупредил о шоке для потребителей при росте цен на газ

Клаус Мюллер не исключил, что ситуация с газом в стране ухудшится. По его словам, многое будет зависеть от того, возобновятся ли поставки по «Северному потоку»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Многие потребители будут шокированы повышением цен на газ, заявил в интервью Funke глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Клаус Мюллер.

В июне ФРГ ввела второй уровень предупреждения режима ЧС по газу, который предполагает, что коммунальные службы для снижения спроса смогут продавать газ по более высоким ценам. Мюллер подчеркнул, что сейчас время для такой меры еще не пришло. По его словам, многое будет зависеть от хода ремонта «Северного потока». Летом прошлого года 1 МВтч газа стоил для компаний €20–30, перед снижением подачи газа по «Северному потоку» в июне — €80, а теперь цена достигла €130. «И мы можем только гадать, что будет дальше», — сказал глава BNetzA.

Ситуация «напряженная, если не сказать очень напряженная», подчеркнул он. «Десятилетиями Россия, несмотря ни на что, придерживалась существующих договоренностей. В последние дни ситуация изменилась», — прокомментировал Мюллер ситуацию с «Северным потоком», отметив, что объяснение «Газпромом» сокращения поставок по трубопроводу не удовлетворяет Берлин.

«Нас интересует, не станет ли этот технический ремонт затяжным политическим ремонтом, — заявил Мюллер. — Ситуация может стать хуже». В то же время глава регулятора не увидел сценариев, при которых Германия останется без газа, благодаря поставкам из Норвегии, Нидерландов и США, а также подготовленным к зиме запасам. Сейчас хранилища в стране заполнены газом на 60%.

Financial Times со ссылкой на немецких чиновников писала, что правительство Германии опасается полного прекращения поставок газа по «Северному потоку» после ежегодного технического обслуживания. Похожие предположения высказывал министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия дорожит своим «реноме ответственного поставщика» и строго выполняет обязательства по поставкам в Германию.

«Газпром» в середине июня сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» сначала до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов. Их производят в Канаде, а возврат после ремонта в Монреале осложняется канадскими санкциями. В Siemens и правительстве Германии причины сокращения назвали политическими, а не техническими. По словам Хабека, ремонтные работы, которые повлияли на объемы прокачки, не должны были проводиться до осени.

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