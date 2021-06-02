Белоруссия получила от России $500 млн в рамках кредита

Путин объявил о планах предоставить кредит Белоруссии после встречи с Лукашенко в сентябре прошлого года. Первый транш в размере $500 млн поступил в декабре

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Министерство финансов Белоруссии получило $500 млн в рамках второго транша госкредита России на $1 млрд, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Средства поступили в соответствии с соглашением правительств России и Белоруссии от 21 декабря 2020 года, уточнили в ведомстве.

О предоставлении кредита президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились в сентябре прошлого года. Путин говорил, что Россия «предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд». Министр финансов Антон Силуанов позднее уточнил, что непосредственно российское правительство одолжит Минску в общей сложности $1 млрд, а еще $500 млн Минск получит от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в декабре прошлого года. Кредит предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Средства первого транша Белоруссия получила 30 декабря.