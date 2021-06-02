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Экономика ,  
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Белоруссия получила от России $500 млн в рамках кредита

Путин объявил о планах предоставить кредит Белоруссии после встречи с Лукашенко в сентябре прошлого года. Первый транш в размере $500 млн поступил в декабре
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Министерство финансов Белоруссии получило $500 млн в рамках второго транша госкредита России на $1 млрд, говорится в сообщении на сайте Минфина.

Средства поступили в соответствии с соглашением правительств России и Белоруссии от 21 декабря 2020 года, уточнили в ведомстве.

О предоставлении кредита президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились в сентябре прошлого года. Путин говорил, что Россия «предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит $1,5 млрд». Министр финансов Антон Силуанов позднее уточнил, что непосредственно российское правительство одолжит Минску в общей сложности $1 млрд, а еще $500 млн Минск получит от антикризисного фонда Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом $1 млрд премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в декабре прошлого года. Кредит предоставляется двумя траншами по $500 млн в 2020 году и 2021 году. Средства первого транша Белоруссия получила 30 декабря.

Путин обсудил с Лукашенко задержанную россиянку и транш на $500 млн
Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

В конце мая состоялся третий визит Лукашенко в Россию с начала года. Президенты встретились в Сочи 28–29 мая, в первый день переговоры продлились более пяти часов. Заявлений для прессы по итогам переговоров не было. Во время неформальной части переговоров Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанием и арестом россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса Ryanair вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем 23 мая, а также затронули вопрос о втором транше на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии.

Через несколько дней после переговоров, 1 июня, Лукашенко также сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос о цене на газ для его страны. По его словам, российский президент пообещал ему подумать, «как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ». «Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года», — отметил Лукашенко.

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Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Белоруссия Александр Лукашенко транш
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