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Политика ,  
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Лукашенко рассказал об обещании Путина по газу для Белоруссии

Президент Белоруссии выразил надежду на то, что цена на газ для его страны в следующем году останется прежней
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос о цене на газ для его страны. По его словам, глава российского государства пообещал ему подумать, как помочь Минску в сложившейся ситуации.

«Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года», — цитирует Лукашенко издание «Беларусь сегодня».

Цена газа для Белоруссии в 2020 году находилась на уровне $127 за 1 тыс. куб. м. В декабре прошлого года в Минске заявили, что в соответствии с соглашением о поставках на 2021 год цена осталась «практически на том же уровне».

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 28–29 июня. Стороны, в частности, договорились о втором трансфере на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии в $1,5 млрд.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин

В прошлом в Минске неоднократно высказывали недовольство по поводу проводящегося в России с 2019 года налогового маневра, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогам на добычу полезных ископаемых. В Минске настаивали на компенсации. В прошлом году Белоруссия оценивала потери от налогового маневра в $330 млн, в 2020 году — в $420–430 млн.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что новые санкции против Белоруссии могут затронуть экспорт карбоната калия и транзит российского газа. «Мы полагаем, что газ, который поступает в Европу через Белоруссию, все равно идет в Европу, но по другому газопроводу. Что немаловажно, Белоруссия потеряет право транзита», — заявил Боррель.

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Комментируя заявления брюссельских политиков, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва будет помогать Минску, однако не будет принимать импульсивных мер. «Надо посчитать, как это отразится на экономике, на имеющихся контрактах», — заявил, он, отвечая на вопрос о возможном зеркальном ответе России на действия ЕС.

Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
Александр Лукашенко Белоруссия
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