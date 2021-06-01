Лукашенко рассказал об обещании Путина по газу для Белоруссии

Президент Белоруссии выразил надежду на то, что цена на газ для его страны в следующем году останется прежней

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос о цене на газ для его страны. По его словам, глава российского государства пообещал ему подумать, как помочь Минску в сложившейся ситуации.

«Этот вопрос окончательно не закрыт. В том плане, что президент мне пообещал, что они соберутся и подумают, как в этой ситуации помочь Беларуси с ценой на газ. Но мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года», — цитирует Лукашенко издание «Беларусь сегодня».

Цена газа для Белоруссии в 2020 году находилась на уровне $127 за 1 тыс. куб. м. В декабре прошлого года в Минске заявили, что в соответствии с соглашением о поставках на 2021 год цена осталась «практически на том же уровне».

Переговоры Путина и Лукашенко прошли 28–29 июня. Стороны, в частности, договорились о втором трансфере на $500 млн в рамках российского кредита Белоруссии в $1,5 млрд.