Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса

Кристалина Георгиева (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева на пресс-брифинге, сообщается на его сайте.

По ее словам, МВФ уже одобрил запрос от Киргизии. Ожидается, что ближайшее время поступят новые заявки. Георгиева отметила, что до этого момента фонд никогда не рассматривал одновременно несколько запросов.

The New York Times со ссылкой на представителей МВФ пишет, что за помощью обратились в основном страны с развивающимися рынками. В общей сумме в качестве экстренного финансирования они попросили кредит примерно в $20 млрд по нулевой или низкой ставке.