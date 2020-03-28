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Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Для этого власти Украины должны принять два законопроекта — о земельной реформе и банках. В общей сложности страна может рассчитывать на $10 млрд, заявил президент
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда. Об этом после заседания фракции «Слуга народа» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит пресс-служба главы государства.

Как пояснил Зеленский, для предоставления кредита необходимо, чтобы на Украине приняли два законопроекта — о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и земельной реформе, передает Gordon.ua.

«Никто не хочет дефолта в стране. Уверен, наши депутаты услышат меня и этого не случится», — заявил он. По его словам, полученные от МВФ средства сразу поступят в государственный бюджет.

По словам украинского лидера, с учетом займа от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития страна может рассчитывать на $10 млрд.

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Политика

Предыдущее соглашение о финансовой помощи Украине с МВФ было заключено в 2018 году и заменяло более раннее, датированное 2015 годом. Тогда страна не смогла полностью выполнить условия соглашения, по которому она должна была провести антикоррупционную реформу и реорганизовать Государственную фискальную службу. В результате вместо $17 млрд Киев получил $8,4 млрд, а затем МВФ заморозил транши.

В декабре 2019 года стороны договорились о новой помощи на $5,5 млрд в рамках трехлетнего соглашения.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Украина, МВФ, Владимир Зеленский
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