Зеленский сообщил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд

Для этого власти Украины должны принять два законопроекта — о земельной реформе и банках. В общей сложности страна может рассчитывать на $10 млрд, заявил президент

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Киев в течение полумесяца может получить от Международного валютного фонда (МВФ) первый «быстрый транш» в размере $2 млрд, если выполнит условия фонда. Об этом после заседания фракции «Слуга народа» сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит пресс-служба главы государства.

Как пояснил Зеленский, для предоставления кредита необходимо, чтобы на Украине приняли два законопроекта — о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и земельной реформе, передает Gordon.ua.

«Никто не хочет дефолта в стране. Уверен, наши депутаты услышат меня и этого не случится», — заявил он. По его словам, полученные от МВФ средства сразу поступят в государственный бюджет.

По словам украинского лидера, с учетом займа от Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития страна может рассчитывать на $10 млрд.