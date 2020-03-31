Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

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Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.

За законопроект проголосовали 259 депутатов, из них 206 человек — представители партии «Слуга народа». Теперь, как указано на сайте украинского парламента, документ готовится на подпись.

Если закон примут, сельхозземли можно будет продавать с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица не более 100 га в одни руки. С 2024 года это право получат и юрлица, а лимит повысится до 10 тыс. га. Приватизация государственной земли будет запрещена.

Законопроект был предметом общественной дискуссии на Украине, представители оппозиционных партий его активно критиковали.