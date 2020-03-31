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Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.

За законопроект проголосовали 259 депутатов, из них 206 человек — представители партии «Слуга народа». Теперь, как указано на сайте украинского парламента, документ готовится на подпись.

Если закон примут, сельхозземли можно будет продавать с 1 июля 2021 года. До 2024 года землю смогут покупать только физические лица не более 100 га в одни руки. С 2024 года это право получат и юрлица, а лимит повысится до 10 тыс. га. Приватизация государственной земли будет запрещена.

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
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Законопроект был предметом общественной дискуссии на Украине, представители оппозиционных партий его активно критиковали.

Так, депутат Верховной рады и глава партии » Юлия Тимошенко говорила, что Украину ожидает голод, если власти страны примут закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, а народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить смещение с занимаемой должности в том случае, если его соратники по партии «Слуга народа» узаконят продажу земли.

В ноябре уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко исключил возможность продажи сельхозземель гражданам России. По его словам, в таком случае власти будут вынуждены прибегнуть к конфискации.

Теги: Украина, Верховная рада, сельхозземли
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