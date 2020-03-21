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Пандемия коронавируса ,  
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В МВФ оценили влияние коронавируса на мировую экономику

Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными», но мировая экономика сможет справиться с ними. Об этом заявил директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен. Его слова приводятся на сайте организации.

По мнению Мюлейзена, кризис наступил в тот момент, когда экономика готова к потрясениям и сможет справиться с ними. Он объяснял, что продолжительное расширение мировой экономики и высокий уровень занятости должны создать «некоторый буфер» против ослабления экономической активности из-за пандемии коронавируса.

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«Суть борьбы с кризисом должна заключаться в том, чтобы ограничить распространение вируса», — отметил Мюлейзен. Он также добавил, что центральные банки и правительства стран мира должны координировать предпринимаемые меры.

Ранее экономический прогнозист и аналитик Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, заявил, что глобальную экономику ждет очередной финансовый кризис, который может оказаться серьезнее предыдущего. По его мнению, экономика уже давно идет к рецессии. В этих условиях коронавирус может послужить спусковым крючком для начала нового кризиса.

Теги: МВФ, коронавирус, мировая экономика
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