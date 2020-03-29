Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса

Президент напомнил, что для того, чтобы международные партнеры направили Украине $10 млрд для помощи экономике из-за коронавируса, нужно принять законопроект о земельной реформе и банках. В противном случае стране угрожает дефолт

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Если Верховная Рада не примет законы для поддержки экономики, один из которых предусматривает помощь на $10 млрд от международных партнеров, Украине грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем обращение на Facebook.

Он пояснил, что для получения финансовой помощи украинский парламент должен принять два закона на внеочередном заседании 30 марта. «Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь — очередь за народными депутатами», — сказал Зеленский.

Зеленский также призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости. Кроме этого, президент отметил, что 29 марта из Китая на Украину доставили 300 тыс. респираторов, почти два миллиона масок для населения и 35 тыс. защитных костюмов для врачей, военных и полицейских. Помимо этого, на Украину планируют доставить 100 тыс. тестов для выявления коронавируса.