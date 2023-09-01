Сторчак назвал утопией проект единой валюты БРИКС

Вместо работы над созданием единой валюты БРИКС нужно сосредоточиться на налаживании многосторонних расчетов в национальных валютах, считает старший банкир ВЭБ.РФ

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Старший банкир ВЭБ.РФ и экс-замминистра финансов Сергей Сторчак считает проект создания единой валюты БРИКС «утопией» в текущем моменте, вместо этого надо сосредоточиться на налаживании многосторонних расчетов в национальных валютах. Такое мнение он высказал на прошедшем 31 августа круглом столе «БРИКС и бизнес в 2023 году: текущие вызовы и перспективы сотрудничества», организованном аппаратом бизнес-омбудсмена России.

«Звучат разговоры о единой валюте БРИКС, но это на текущем этапе, скорее, утопия. Вопрос в том, где основать не двусторонний, а многосторонний клиринг расчетов в национальных валютах», — сказал Сторчак, которого цитирует пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Сторчак является членом совета директоров от России в Новом банке развития БРИКС.

Сторчак с конца 1980-х вплоть до 1994 года работал в представительстве МИД СССР, а после России, при отделении ООН и других международных организациях. В начале 1990-х перешел в Минфин, где к 2004 году стал директором департамента международных финансовых отношений и госдолга, а к ноябрю 2005-го — замминистра. В ноябре 2007 года сотрудники ФСБ задержали Сергея Сторчака, ему предъявили обвинение в покушении на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и злоупотреблении полномочиями (ст. 30, 159 и 285 УК). По данным следствия, при реструктуризации долга Алжира Сторчак завысил на $43,4 млн сумму, которая должна была быть выплачена «Содэксиму» (выкупил часть алжирского долга) через Межрегиональный инвестиционный банк. В октябре 2008 года, пробыв под стражей в СИЗО «Лефортово» 11 месяцев, Сторчак был освобожден под подписку о невыезде, в январе 2011 года уголовное дело против него было прекращено за отсутствием события преступления. В 2021 году Сторчак был освобожден от должности заместителя министра финансов и перешел на работу в ВЭБ.

Растущие дисбалансы в торговле

Сторчак отметил, что в рамках БРИКС между странами-участницами сложились хорошие отношения в сфере торговли, товарооборот между партнерами растет, однако «есть проблемы с организацией торгового финансирования». Эти проблемы, по словам банкира ВЭБ.РФ, существовали с самого начала из-за трудностей оценки платежеспособности партнеров на развивающихся рынках. Однако после введения санкций против России проблема усугубилась.

«Нарастают дисбалансы во взаимной торговле. Россия имеет положительное сальдо торгового баланса, но от этого нам не намного легче», — сказал Сторчак. В июле Центробанк сообщил о первом за три года дефиците платежного баланса, сальдо в июне составило минус $1,4 млрд. Однако затем данные были уточнены: по новой оценке Банка России, профицит счета текущих операций составил в июне $1,2 млрд.

Сторчак напомнил, что экспортная выручка в индийских рупиях так и остается в Индии. «И мы не первый месяц не можем найти возможность ее репатриировать. Не очень понятно, какие товары можно вывезти из Индии на эту сумму», — заметил он.

Bloomberg писал, что на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений. «Зависшие рупии» — одна из причин ослабления рубля, указывал экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов. «Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а наш импорт из Индии оценивается примерно в $6–7 млрд в год. Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», — писал он в своей колонке для РБК.

Как наладить расчеты в нацвалютах

Для организации торгового финансирования нужны устойчивые корреспондентские отношения между банками, которых нет, напомнил Сторчак. «Национальные регуляторы что-то пытаются делать, но воз и ныне там», — заметил он.

По мнению старшего банкира ВЭБ.РФ, «нужно опускаться на уровень региональных банков», работать с теми банками, «для которых западные рынки, западные платежные инструменты и резервные валюты не играют настолько важной роли, как для системно значимых финансовых институтов». «На этом пути может появиться возможность наладить расчеты в локальных валютах, не замыкаясь на финансовую инфраструктуру западных государств», — считает Сторчак.

Он напомнил, что внутри БРИКС существует механизм межбанковского сотрудничества (ММС) — платформа, в которую входят пять банков развития, от России — ВЭБ.РФ. «То есть от таких огромных экономик, как индийская и китайская, в которых сотни и тысячи банков, мы имеем лишь по одному представителю», — отметил Сторчак.

В следующем году Россия председательствует в БРИКС и ВЭБ.РФ, соответственно, станет председателем в ММС. «Мы пытаемся договориться с участниками о расширении состава за счет региональных банков. С расширением БРИКС от новых стран, конечно, придут свои системные банки развития, но мы бы хотели расширить круг — хотя бы по три банка от каждой юрисдикции», — заявил Сторчак.

Тогда, по его мнению, будет возможно говорить о многостороннем сотрудничестве, в то время как сейчас оно «преимущественно двустороннее», причем «это проблема и БРИКС, и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества)». Сторчак выразил надежду на то, что платформа для многосторонних расчетов в национальных валютах появится внутри Нового банка развития БРИКС. Параллельно с этим нужно создавать рейтинговое агентство БРИКС, выводы которого будут приниматься всеми участниками, добавил он.

22-24 августа в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС. Сейчас в объединение входит пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита сообщалось, что к блоку присоединятся Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

В преддверии саммита шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявлял, что создание единой валюты БРИКС является долгосрочным проектом. Он подчеркивал, что сейчас «надо работать над тем, чтобы достичь большей гибкости и проводить расчеты в национальных валютах, используя собственные системы, которые находятся за пределами традиционных западных систем».

Министр финансов России Антон Силуанов также отмечал, что основной упор в развитии торговых отношений в рамках БРИКС делается именно на расчеты в национальных валютах, при этом Россия видит возможности обсуждения создания единых расчетных систем. По словам Силуанова, это может быть «расчетная единица для стран — членов БРИКС». «Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам, с тем чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — пояснял Силуанов.