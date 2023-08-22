Силуанов рассказал о перспективах создания валюты БРИКС на замену доллару

Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, речь идет именно о создании расчетной единицы, а не валюты

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Страны БРИКС могут заняться созданием общей расчетной единицы, альтернативной доллару, заявил телеканалу CGTN в рамках саммита БРИКС министр финансов России Антон Силуанов.

«Сейчас основной упор в развитии торговых отношений делается именно на расчеты в национальных валютах. Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам, с тем чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Единая валюта БРИКС будет одной из ключевых тем обсуждения XV саммита группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в эти дни в южноафриканском Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Перспектива создания объединением своей единой валюты обсуждалась еще на XIV саммите БРИКС в июне 2022 года. О планах поднять этот вопрос на XV саммите в ЮАР министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил еще в январе этого года. Тогда он заявил, что «серьезные, уважающие себя страны» должны создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое «будет защищено от диктата извне».

В августе шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что создание единой валюты БРИКС является долгосрочным проектом. «Думаю, сейчас нам надо работать над тем, чтобы достичь большей гибкости и проводить расчеты в национальных валютах, используя собственные системы, которые находятся за пределами традиционных западных систем», — отмечал он.

Опрошенные South China Morning Post эксперты в июле этого года также называли создание единой валюты БРИКС основным вопросом на повестке саммита в ЮАР. Тем не менее, как отмечала доцент кафедры устойчивого развития и глобального управления Университета Тафтса Михаэла Папа, единого мнения по этому вопросу нет до сих пор. «Саммит необходим для изучения того, как совместно реагировать на основные глобальные проблемы, укреплять местные валюты БРИКС и трансграничную торговлю, а также управлять расширением блока», — говорила она.

Бывший чиновник Белого дома Джо Салливан говорил SCMP, что многие страны, особенно в Африке, давно жаждут создания многосторонней организации, отражающей интересы глобального Юга. В то же время это может вызвать противоречия внутри БРИКС из-за потенциального усиления Пекина, отмечал Салливан.