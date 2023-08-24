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Саммит БРИКС ,  
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В Бразилии назвали, какие страны вступят в БРИКС

UOL: Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС
Сюжет
Саммит БРИКС
В проекте итогового документа саммита фигурируют Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Рассматривался вариант присоединения Индонезии

Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС по итогам саммита организации в ЮАР. Об этом сообщило бразильское издание UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.

По данным UOL, страны были выбраны по географическому принципу. Предпочтение также отдавалось членам G20. Из пяти стран, которые были одобрены для вступления в БРИКС, в «Большую двадцатку» входят две — Аргентина и Саудовская Аравия.

В БРИКС также допускают присоединение к блоку еще одной африканской страны для обеспечения регионального баланса объединения. Страны-участницы рассматривали кандидатуру Индонезии, но в Джакарте заявили, что пока не готовы присоединиться.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран объединения договорились о параметрах расширения блока и приняли соответствующий документ. По ее словам, о соглашении подробнее расскажут до завершения саммита.

Сейчас в БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В середине августа южноафриканские власти заявили, что желание вступить в организацию выразили более 40 государств, из них 23 подали официальные заявки, среди них — Сенегал, Алжир и Эфиопия.

Индия, Китай и ЮАР поддержали расширение БРИКС. По мнению южноафриканского президента Сирила Рамафосы, расширенный альянс станет «разнообразной группой стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку».

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Теги
Яна Ломакина
БРИКС Аргентина Иран Саудовская Аравия Египет ОАЭ
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