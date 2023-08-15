Шерпа ЮАР исключил влияние антироссийских санкций на БРИКС

Западные санкции не влияют на развитие БРИКС и его взаимодействие с Россией, заявил шерпа ЮАР в объединении. По его словам, одна из задач БРИКС — создать собственные финансово-экономические механизмы, не зависящие от Запада

Анил Суклал (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

БРИКС выступает против односторонних санкций, которые вводят отдельные страны и организации; единственный орган, у которого есть право на такие ограничения, — это Совет Безопасности ООН. Об этом в интервью РБК заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД Южной Африки, шерпа ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал. Он подчеркнул, что санкции в отношении Москвы никак не сказываются на развитии объединения.

«Санкции против России — односторонние. Страны БРИКС — и ЮАР в том числе — высказывались против этого. Мы это делали неоднократно, когда речь заходила о других странах — Кубе, Ливии, Иране. Единственный орган, который может обсуждать и принимать санкции, — это Совет Безопасности ООН. Такие ограничения мы соблюдаем. Но у санкций, введенных отдельными странами или региональными блоками, нет никаких юридических оснований в международном праве», — заявил Суклал РБК незадолго до саммита лидеров БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге.

В июне 2023 года стало известно, что Новый банк развития (НБР) БРИКС из-за санкций прекращает инвестиции в новые российские проекты. «НБР подтверждает, что не рассматривает новые проекты в России и действует в соответствии с действующими ограничениями на рынках финансов и международных капиталов. Любые предположения об обратном необоснованны», — говорится в заявлении главы банка Дилмы Руссефф. В марте НБР сообщил, что «в свете нарастающей неопределенности и ограничений» он приостановил новые транзакции в Россию.

Отвечая на вопрос, не подорвет ли этот факт единство БРИКС, учитывая, что Россия — одна из его стран-основательниц, Суклал ответил, что «Дилма Руссефф напрямую обсуждала этот вопрос с Россией и другими странами БРИКС, чтобы понять, как предотвратить влияние на нас западных санкций и как мы можем действовать на глобальном рынке, за пределами традиционных западных рынков». «Это одна из ключевых задач главы НБР — сделать банк менее уязвимым и более независимым от глобальных западных финансовых центров. И есть множество стран глобального Юга, Ближнего Востока, Азии, которые очень заинтересованы в том, чтобы проводить свои операции через НБР», — сказал также Суклал.

Он отметил, что страны-участники активно переходят к расчетам в национальных валютах. «Недавно Индия заключила соответствующие соглашения с 22 странами, чтобы торговать в рупиях. То же самое делают Китай (растет доля юаня в глобальной торговле) и Россия. Мы видим подобные процессы в Африке: в рамках соглашения об Африканской континентальной зоне свободной торговли Афрэксимбанк создал панафриканскую расчетную и платежную систему (в нее вошли восемь центробанков и более 20 коммерческих банков), чтобы страны могли торговать внутри континента без препятствий и в своих нацвалютах. Это поможет Африке экономить до $5 млрд ежегодно», — отметил он.

По словам Суклала, в долгосрочной перспективе возможно и создание единой валюты БРИКС — этот вопрос обсуждается. Однако, уточнил шерпа ЮАР, сейчас объединению надо работать над тем, чтобы «достичь большей гибкости и проводить расчеты в национальных валютах, используя собственные системы, которые находятся за пределами традиционных западных систем».