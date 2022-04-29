Зеленский предложил Европе схему обмена электричества на газ
Украина может помочь странам Европы поставками электроэнергии, в обмен страна рассчитывает получать финансовую помощь или газ, соответствующие обсуждения среди компетентных ведомств уже ведутся, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью польским журналистам. Видеозапись опубликована в его Telegram-канале.
«Мы с радостью будем давать возможность не зависеть от России и давать электрическую энергию, и, с другой стороны, мы на взаимных дружественных отношениях можем получать недостаточный для нас объем газа, например, из Европы. Давать электроэнергию — получать газ», — заявил украинский лидер.
В качестве примеров потенциальных получателей украинской электроэнергии Зеленский назвал Грецию, Молдавию и Румынию, отметив, что ими могут стать многие страны.
По его словам, на Украине «очень большая» генерация электроэнергии на АЭС, вопрос ее поставок в европейские страны уже прорабатывается. «Наши министры и все соответствующие руководители тех или иных нефтегазовых компаний начали общаться», — сказал президент Украины, отметив, что пока идут боевые действия и сохраняются связанные с этим сложности, быстрого развития этот вопрос не получит.
«У нас финансовый дефицит на сегодня. У нас на сегодня где-то €5-7 млрд в месяц. Это то, чего не хватает просто на заработную плату. И поэтому нам тоже нужна генерация этих денег», — подчеркнул Зеленский.
В ночь на 24 февраля в компании «Укрэнерго» сообщили о полном отключении Украины от российской и белорусской энергосистем. Это произошло в рамках испытаний собственной энергосистемы, изолированной от систем России и Белоруссии, целью которых стала подготовка к синхронизации с энергосистемой Европы ENTSO-E.
Четыре дня спустя, 28 февраля, в «Укрэнерго» призвали украинцев потреблять больше электроэнергии и не экономить, пояснив, что с начала спецоперации России уровень потребления упал на 27%, из-за чего «остановили работу три атомных энергоблока и два обычных». Кроме того, указали в энергокомпании, на складах ТЭС скопился вдвое больший объем угля, чем годом ранее — 733 тыс. т против 376 тыс. т.