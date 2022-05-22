Поставщик предупредил о «топливной бедности» для части британцев

Глава отделения E.ON: до 40% клиентов в Британии могут столкнуться с «топливной бедностью»

Из-за роста цен на газ к октябрю до 40% клиентов E.ON в Британии могут столкнуться с так называемой топливной бедностью — когда расходы на энергию превышают 10% располагаемых доходов, предупредили в отделении немецкой компании

Фото: Matt Dunham / AP

К октябрю 2022 года до 40% клиентов в Великобритании могут столкнуться с так называемой топливной бедностью, что означает, что расходы на энергию превышают 10% располагаемых доходов, предупредил глава британского отделения немецкого энергетического концерна E.ON Майкл Льюис в эфире Би-би-си.

Он назвал рост цен на энергоносители «беспрецедентным», отметив, что все большее число клиентов компании имеют задолженность по счетам. По его словам, приблизительно каждый восьмой испытывает трудности с оплатой счетов.

Британский регулятор в сфере энергетики Ofgem в апреле повысил потолок цен на газ и электроэнергию — в результате средний счет за электроэнергию для домохозяйств увеличился примерно на £700 и достиг £1971 (€2330). Льюис ожидает, что осенью счета за газ и электричество увеличатся до £2800, когда в очередной раз повысится потолок цен, а людям потребуется больше газа и электроэнергии для обогрева своих домов.

В начале апреля британцы вышли на акции протеста из-за роста цен на энергоресурсы. Тогда власти увеличили ценовой порог на газ и электричество более чем вполовину. Протесты прошли в Лондоне вблизи Даунинг-стрит и в других городах.

В начале мая президент США Джо Байден заявил, что американцы смогут сэкономить до $500 в год, перейдя на использование возобновляемых источников энергии, пообещав им налоговые льготы на покупку солнечных батарей, тепловых насосов и энергосберегающих окон и дверей.