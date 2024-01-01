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Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года

Что и на сколько подорожает для россиян в начале 2024 года
С началом каждого нового года цены на проезд в общественном транспорте, многие услуги и товары в России традиционно повышаются. Что именно и на сколько подорожает на этот раз — в материале РБК

Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года

Общественный транспорт

В начале 2024 года жители многих крупных городов России столкнутся с повышением цен на проезд в общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях и метро. Так, например, в Казани тариф вырастет в среднем на 9,5%, стоимость одной поездки, оплаченной картой, увеличится с ₽35 до ₽38, а цена разового билета — с ₽36 до ₽42.

Кроме того, с 1 января проезд подорожает в Тюмени (с ₽30 до ₽31), Абакане (с ₽19 до ₽26 на троллейбусах и с ₽21 до ₽28 в автобусах), Рязани (с ₽25–27 до ₽27–29 в зависимости от способа оплаты), Орле (с ₽22–25 до ₽25–28 в зависимости от способа оплаты) и других городах. Власти некоторых городов повышение тарифов чуть отложили. Так, например, в Брянске проезд в автобусах и троллейбусах станет дороже на ₽2 (подорожает до ₽30) с 11 января, а в Кисловодске — с 9 января (с ₽23 до ₽27).

В Москве повысят стоимость проезда по «Тройке»
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жителей Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга новогодние повышения не коснутся. В столице стоимость проезда в городском общественном транспорте подняли досрочно — с 15 октября стоимость одной поездки по карте «Тройка» увеличилась с ₽50 до ₽54, то есть на 8%. В Московской области проезд в автобусах подорожал с 1 ноября и с января 2024 года стоимость билетов власти обещали не повышать. В Петербурге цены на проезд в общественном транспорте первоначально планировали поднять примерно на 5%, однако в ноябре было объявлено, что «во избежание увеличения финансовой нагрузки на жителей города» в 2024 году стоимость проезда в метрополитене и городском наземном транспорте повышаться не будет и останется на уровне ₽49 и ₽44 соответственно.

Опережающее повышение тарифов власти провели и в других городах и регионах. В Самаре поездки на трамваях, автобусах, троллейбусах подорожали на ₽3 с 1 ноября, а в метро — с 6 ноября. В Тольятти тарифы подняли с 15 ноября, но еще в двух городах Самарской области — Сызрани и Новокуйбышевске — поездки подорожают именно с 1 января. В Новосибирске стоимость одной поездки в метро и на наземном транспорте выросла (с ₽30 до ₽35) 23 декабря. В Архангельске стоимость одной поездки на городских автобусах выросла до ₽40 (было ₽36) с 26 декабря.

Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года

Поезда и междугородные автобусы

Цены на билеты в поезда дальнего следования (в плацкартных вагонах, а также некоторых купейных и СВ) подняли еще 1 декабря 2023 года (на 10,75%). А вот стоимость проезда в пригородных поездах во многих регионах вырастет в начале 2024 года. В частности, с 1 января на 7–15% (в зависимости от расстояния) подорожает проезд в пригородных электричках Новосибирской области. В результате самая короткая поездка (не более 5 км) будет стоить не ₽30, а ₽35.

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В Чувашии стоимость проезда в пригородных электричках с 1 января повысится с ₽3,65 до ₽3,9 за 1 км, в Ярославской области — с ₽3,88 до ₽4,4. В Брянской области с 1 января проезд в пригородных поездах подорожает с ₽25,6 до ₽27,4 за десятикилометровую зону, в Белгородской — с ₽21,7 до ₽24 за зону, в Ростовской области — с ₽21 до ₽22 за зону и т.д.

Одновременно с этим в ряде регионов (Рязанской, Владимирской областях и т.д.) уже объявлено о повышении в начале 2024 года стоимости проезда в пригородных и междугородных автобусах.

В Подмосковье повышение тарифов на электрички синхронизировали с ростом стоимости проезда на общественном транспорте в Москве: цена проезда за одну зону была поднята на 10%, с ₽30 до ₽33, с 15 октября.

Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года

Жилищно-коммунальные услуги

Плата за услуги ЖКХ в начале 2024 года расти не будет, повышение тарифов намечено на июль. Согласно утвержденным правительством России правилам, прирост составит в среднем по стране 9,8%, но в регионах он может колебаться в диапазоне от 4 до 15%. Например, в Москве предел повышения установлен в размере 11%, Санкт-Петербурге — 9,8%, в Московской области — 10,7%, Ленинградской — 10,2%, Омской — 14%, Челябинской — 11%, в Забайкальском крае — 15%.

Власти оценили рост среднего платежа за ЖКХ для российской семьи
Экономика
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года

Льготные ипотечные кредиты

В 2024 году получить кредит на покупку жилья будет сложнее, так как правительство изменило правила программы общей программы льготной ипотеки, в рамках которой займы выдаются по ставке 8% годовых, что заметно ниже ставок по обычной ипотеке от коммерческих банков (по данным портала «Банки.ру» на 25 декабря, средняя по итогам четвертого квартала ставка рыночной ипотеки в топ-15 ипотечных банков составляла 16,36% годовых). По новым правилам, чтобы получить дешевый льготный кредит, нужно будет иметь на руках уже не 20%, а 30% от общей стоимости приобретаемого жилья, чтобы внести эту сумму в качестве первоначального взноса.

Кроме того, по новым правилам максимальная сумма льготного ипотечного кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области уменьшилась с ₽12 млн до ₽6 млн. А это значит, что, например, в Москве купить квартиру за счет льготного кредита теперь почти невозможно. «Это ставит покупателей перед непростым выбором. Первый — купить квартиру в обычную ипотеку без какой-либо господдержки со ставкой на уровне 18–19%. В этом случае при сумме кредита ₽10 млн и сроке 20 лет ежемесячный платеж составит порядка ₽162 тыс., а переплата за весь срок кредита — ₽29 млн. Второй — получить льготную ставку 8%, но первоначальный взнос фактически должен превышать ₽6 млн», — оценивал ситуацию директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

Новые правила вступили в силу с 23 декабря, однако основные выдачи по ним начнутся уже в 2024 году, поскольку оформление ипотеки — от одобрения кредита до закрытия сделки — обычно занимает больше времени, чем одна неделя.

Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года

Техосмотр

С 1 января 2024 года в России проиндексируют цены на техосмотр. Минимальная стоимость услуги должна вырасти пропорционально уровню инфляции в стране. Как ожидается, около половины регионов увеличат цену техосмотра легковой машины на 12%. Дороже всего процедура будет на Чукотке (₽4599), в Санкт-Петербурге (₽1,72 тыс.) и Амурской области (₽1,5 тыс.).

В Москве цена вырастет с ₽913 до ₽1101, а в Мособласти - до ₽1 052.

Дешевле всего услуга будет для жителей Ивановской (рост тарифа с ₽586 до ₽913), Волгоградской (с ₽576 до ₽913) и Кемеровской (с ₽913 до ₽947) областей.

Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года

Сигареты и другие табачные изделия

С 1 января 2024 года, в соответствии с принятым недавно законом, акциз на сигареты и папиросы увеличится с ₽2603 до ₽2813 за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее ₽3820. По оценке доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, это приведет к подорожанию самой дешевой пачки сигарет с ₽112 до ₽117.

Также повышается ставка на жидкости для вейпов — с ₽20 до ₽42. Акциз на нагреваемый табак в 2024 году повысится с ₽8669 до ₽9367 за 1 кг.

Акцизы на алкоголь также поднимут, но произойдет это уже позже новогодних праздников — с 1 мая 2024 года. Сейчас акциз на тихое вино составляет ₽34 за литр, однако с 1 мая 2024 года он вырастет до ₽108, а акциз на игристые вина подскочит с ₽45 до ₽141 за литр. При этом акциз на содержащийся в алкогольных напитках этиловый спирт уже с 1 января 2024 года вырастет на 4,9%, с ₽613 до ₽643.

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Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Что и как подорожает для россиян в начале 2024 года

Пошлина за загранпаспорт

В 2024 году придется больше платить и за получение загранпаспорта — пошлина за эту услугу вырастет на 20%, с ₽5000 до ₽6000. Но произойдет это не с 1 января, а с 1 июля.

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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков
цены рост цен ЖКХ общественный транспорт электрички пригородные перевозки поезда техосмотр 2024
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