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В Москве подорожает проезд на общественном транспорте

В Москве повысят тарифы на поездки в общественном транспорте
Одна поездка по «Тройке» подорожает на 4 руб., безлимит на 90 минут — на 6 руб. Билет на 60 поездок без «Тройки» будет стоить 3150 руб. вместо текущих 2730 руб. С прошлого повышения тарифов прошло меньше года
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве с 15 октября вырастет ряд тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщил столичный дептранс в своем телеграм-канале. В последний раз цены на билеты менялись в начале года.

Одна поездка по карте «Тройка» в рамках тарифа «Единый» подорожает на 4 руб. — до 54 руб. «90 минут» обойдутся в 81 руб. (+6 руб), стоимость тарифа «Метро+МЦД», действующего в зоне «Пригород», увеличится на 6 руб. — до 71 руб.

Фото: DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

Одна поездка по билету «Единый» (без карты «Тройка») подорожает на 3 руб. (с 62 до 65 руб.), а две поездки подорожают на 6 руб. (с 124 до 130 руб.). 60 поездок по «Единому» без «Тройки» с 15 октября обойдутся в 3150 руб. (сейчас стоит 2730 руб.).

Что касается безлимитных поездок по «Тройке» в зоне «Центральная», то билет на сутки будет стоить 315 руб. (сейчас — 285 руб.), на 3 суток 600 руб. (сейчас — 540 руб.). Безлимит на 30 дней по «Тройке» подорожает с 2540 до 2730 руб., на 90 дней — с 6150 до 6600 руб.

В зоне «Пригород» безлимит по «Тройке» на 30 дней будет стоить 3240 руб. вместо 3010 руб., на 90 дней подорожает до 8370 руб. (сейчас — 7800 руб.)

Годовой безлимит (365 дней) в цене не изменится и составит 19500 руб. для зоны «Центральная» и 24450 руб. для зоны «Пригород».

Единый билет на автобус и трамвай (ТАТ) на 30 дней с 15 октября будет стоить 1700 рублей (сейчас – 1560 руб.), билет на 90 дней подорожает с 4140 руб. до 4520 руб. Годовой ТАТ в цене не изменится и будет стоить 14 000 руб.

Билет для школьников и студентов на 30 дней (метро и МЦД) для передвижения по зоне «Центральная» с 15 октября будет стоить 510 рублей (подорожание на 50 руб.). Для этой же категорий в зоне «Центральная» «Единый без лимита» подорожает до 770 руб. после 715 руб в данный момент.

Билет для учащихся на 90 дней (метро и МЦД в зоне «Центральная») будет стоить 1440 руб., «Единый без лимита» – 2210 руб.

Для учащихся появятся несколько новых тарифов для проезд в зоне «Пригород»: Метро+МЦД на 30 дней за 940 руб. («Единый без лимита» – 1200 руб.) и такой же на 90 дней за 2700 руб. («Единый без лимита» – 3440 руб.).

В пресс-службе департамента транспорта отметили, что власти города скорректировали цены «в условиях ежегодной инфляции, роста цен на топливо и электроэнергию», но «сохранили доступность поездок».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
общественный транспорт тарифы Москва карта «Тройка» Московский метрополитен Метро
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