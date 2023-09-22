Власти оценили рост среднего платежа за ЖКХ для российской семьи

В июле 2024 года предельный рост тарифов ЖКХ в России составит 9,8%, сообщило Минэконоразвития. Средняя ежемесячная сумма в платежке для семьи из трех человек вырастет на 500–550 руб. В этом году тарифы не повышались

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

1 июля 2024 года впервые за полтора года будет проведена индексация платежа граждан за коммунальные услуги. Ее размер «не превысит 9,8%», следует из материалов Минэкономразвития к прогнозу социально-экономического развития на следующий год и плановый период 2025–2026 годов, с которыми ознакомился РБК. В 2025 году размер индексации составит 5,7%, в 2026 году — 4%.

В результате повышения тарифов в 2024 году средняя сумма коммунальных платежей на семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 квадратных метров, увеличится на 500–550 руб., указано в документе.

Индексация на 9,8% — предельный уровень увеличения тарифов, финальные его размеры в каждом субъекте Федерации будут утверждать региональные власти. Контроль за соблюдением утвержденных предельных индексов возложен на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Решения по индексации тарифов, заложенные в прогнозе, согласованы со всеми отраслевыми министерствами и ведомствами — Минэнерго, Минстроем, Минтрансом и ФАС, подчеркнул на заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников. Согласно ожиданиям ведомства, инфляция по итогам 2023 года составит 7,5%, а в 2024 году снизится до 4,5% — этот прогноз учитывает предложения по повышенной индексации тарифов. Реальные доходы населения вырастут на 4% по итогам текущего года, в дальнейшем Минэк прогнозирует их «стабильный рост со средним темпом 2,8% в год».

Индексация тарифов ЖКХ не проводилась полтора года — с декабря 2022-го. Власти объясняют необходимость повышения тарифов тем, что инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период.

При корректировке параметров индексации учитывались такие факторы, как дополнительная индексация цен на газ для всех потребителей, включая население, — на 4,2% в 2024 году; дополнительная индексация тарифов на передачу электроэнергии — на 3,1% — и дополнительная индексация тарифов на электроэнергию для населения — на 2,9%, отмечается в прогнозе.

Кроме того, с 1 декабря 2023 года правительство планирует проиндексировать:

оптовые цены на газ для промышленных потребителей (это не коснется населения, организаций ЖКХ и электроэнергетики) — на 10%;

тарифы на железнодорожные перевозки грузов — на 10,75% (с учетом дополнительных целевых надбавок в 1% на обеспечение транспортной безопасности и 2% на капитальный ремонт инфраструктуры);

тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, за исключением пригородных перевозок — на 10,75%.

Розничная цена на газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, его транспортировка и плата за снабженческо-сбытовые услуги, напомнила ФАС в комментарии, поступившем в РБК. «Величина процента изменения оптовой цены на газ, которая указана в прогнозе, является только одной составляющей общего тарифа для населения. Конечную цену для населения установит региональный тарифный орган», — сообщили в ведомстве.

Индексация тарифов ЖКХ с перерывом в 1,5 года

Индексация на 9,8% выше ожиданий, сформированных предыдущими прогнозами, но в целом это решение властей понятно, говорит директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. По его словам, за два последних года тарифы на коммунальные услуги «отстали от инфляции» примерно на 2-3%. «Коммунальные предприятия тоже должны индексировать зарплату, и материалы у них дорожают, и ресурсы», — замечает эксперт.

Величина индексации в целом ожидаема, считает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Подобно тому, как сумма индексаций 2022 года покрыла инфляцию за этот же период, в 2024 году индексация тарифов запланирована на уровне, примерно равном прогнозируемой инфляции, которая будет накоплена за 2023–2024 годы, говорит он. Прямой вклад запланированной индексации в инфляцию 2024 года, по оценке Куликова, составит 0,4–0,6 процентных пункта к показателю декабрь к декабрю.

Федеральный бюджет на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов предполагал, что рост тарифов на ЖКУ в эту трехлетку составит не более 4% в год, что соответствовало бы целевой инфляции. Однако в сентябре 2022 года правительство решило провести индексацию раньше — 1 декабря 2022 года вместо запланированного 1 июля 2023 года. Предельный уровень индексации составил 9%. Тогда средний ежемесячный платеж на семью из трех человек увеличился на 324 рубля. Таким образом, в 2022 году тарифы повышались дважды — в июле и декабре.

В 2023 году индексация тарифов не проводилась. Сообщалось, что следующее повышение цен должно пройти 1 июля 2024 года, это также обещал президент Владимир Путин. С 2020 года индексация проводилась раз в год в середине лета, до этого — дважды в год.

Две индексации тарифов в 2022 году, согласно данным Росстата, дали среднегодовой темп роста коммунальных тарифов на 4,8%, отмечает Долматов. Он полагает, что для одних семей увеличение платежа на 550 рублей не будет ощутимым, в то время как для других это ударит по карману. Однако в России действуют механизмы адресной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, напоминает эксперт.

Региональные власти вправе предусмотреть различные механизмы снижения нагрузки на граждан от уплаты за ЖКУ. Базовая норма предполагает, что если на оплату коммуналки тратится более 22% дохода семьи, ей предоставляется субсидия на эти платежи. В некоторых регионах эта планка ниже: например, в Москве она составляет 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кемерово — до 17% в зависимости от категории льготника.

Если увеличение размера платежки отразится не на всех семьях, то «негатив от ухудшения качества услуг или от повышения аварийности чувствуют все: и обеспеченные, и необеспеченные», указывает Долматов. «Поэтому здесь задача государства — найти баланс между гарантированием нормального функционирования жизненно важной инфраструктуры и сдерживанием темпов роста тарифов», — заключает он.