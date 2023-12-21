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Производители предупредили о росте цен на йогурты, кофе и рис на 5–20%

Производители предупредили торговые сети о росте цен на продукты до 20%
Рост цен связывают с неурожаем, увеличением затрат на грузоперевозки, переработку и упаковку. Минсельхоз заявил, что ситуация «на особом контроле»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Производители и дистрибьюторы предупредили торговые сети, что с начала 2024 года отпускные цены на молочную продукцию, кофе, соки, рис и кондитерские изделия вырастут на 5–20%, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, ретейлерам направили соответствующие письма с конца ноября по середину декабря 2023 года.

По оценкам «Вимм-Билль-Данн», молочная продукция подорожает в среднем на 4,9%, а соки — на 16,1%. Йогурты Ehrmann вырастут в цене на 5%, а безалкогольные напитки от «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) — на 13%. Nestle поднимет цены на кофе и напитки из него на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%.

«Агроимпорт» предупредил, что оптовые цены на рис вырастут на 22%. Печенье «Любятово» подорожает на 6%, а шоколад Ritter Sport и Ferrero Rocher — на 7–14%.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Рост цен на кофе и рис связан с засухой в Бразилии и неурожаем в Индии и Таиланде, на молоко — с увеличением затрат на переработку, на безалкогольные напитки — с подорожанием упаковки, пишет издание. Помимо того на ситуацию влияет возросшая стоимость грузоперевозок: по оценкам «Любятово», с начала года затраты на транспортировку увеличились на 41,5%, а «Мултон Партнерс» — на 37%.

Председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал газете, что новые цены никогда «одномоментно не транслируются на полки магазинов». В «Ленте» сообщили, что каждое обращение производителей и поставщиков об изменении цен рассматривается до 30 дней. Сеть заявила, что договаривается с контрагентами о сдерживании роста цен, а если это невозможно, «растягивает процесс во времени» Об этом же сказали в Х5 Group («Пятерочка» «Перекресток», «Чижик»).

В Минсельхозе сообщили, что держат ситуацию «на особом контроле». Ведомство отметило, что цены на отдельные продукты, которые не производят в России, зависят от курса валют.

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Цены на некоторые продукты растут в России в течение нескольких месяцев, например, куриные яйца с начала 2023 года подорожали более чем на 50%, сообщал Росстат. Президент Владимир Путин связал это со сбоем в работе правительства. В начале декабря вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам найти способ увеличить производство кур и яиц, власти также решили временно обнулить ввозные пошлины на яйца из некоторых стран.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
продукты Ретейлеры Вимм-Билль-Данн Мултон кофе рис кондитерские изделия шоколад цены на продукты
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