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В 2024 году пошлина за биометрический загранпаспорт вырастет до ₽6 тыс.

Путин подписал закон об увеличении пошлины за биометрический загранпаспорт
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу биометрического загранпаспорта на 20%. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее плата за  выдачу биометрического загранпаспорта составляла 5 тыс. руб. для взрослых и 2,5 тыс. руб. для детей до 14 лет.

Согласно новым нормам, госпошлина будет проиндексирована на 20% и составит 6 тыс. руб. для взрослых и 3 тыс. руб. для детей. Новое правило начнет действовать с 1 июля 2024 года.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Загранпаспорта нового образца в России стали выдавать в 2006 году. Главными отличиями такого загранпаспорта от паспортов старого образца являются срок действия (на 10 лет), обязательная дактилоскопия (сканирование узоров пальцев рук), фото делают в МВД либо в криптобиокабине в центре «Мои документы». Также в новом паспорте есть чип с биометрическими данными владельца.

Теги
загранпаспорт биометрический паспорт госпошлина Владимир Путин
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