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В Москве повысят стоимость проезда по «Тройке»

Власти Москвы: стоимость одной поездки по «Тройке» вырастет на 4 руб.
Поездка по «Тройке» со 2 января будет стоить 50 руб. Также появится «Единый» проездной для студентов и школьников, по которому они смогут пользоваться как метро, так и наземным транспортом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Цена поездки в московском общественном транспорте со 2 января 2023 года возрастет.Об этом сообщил столичный Дептранс.

  • На 4 руб. вырастет стоимость разовой поездки в наземном транспорте, метро Москвы, МЦК и МЦД по «Тройке» вырастет на 4 руб. Итоговая сумма единичной поездки составит 50 руб.
  • Поездка по тарифу 90 минут будет стоить 75 рублей вместо 69 рублей.
  • Стоимость разовой поездки по «Единому» билету увеличится на 1 рубль — 62 рубля вместо 61.

Изменения затронут и другие аспекты оплаты за проезд:

  • Для школьников и студентов первые введут «Единый» билет на метро и наземный транспорт. Стоимость составит 715 руб. на 30 дней и 2 055 руб. на 90 дней.
  • Максимальная сумма, на которую можно пополнить «Тройку», вырастет более чем в 3 раза — до 10 тысяч руб. Это сделает использование карты удобнее для пассажиров, которые кроме проезда в транспорте оплачивают транспортной картой поездки на Аэроэкспрессе, канатной дороге, посещение Зоопарка, Планетария и музеев.
  • Залоговая стоимость «Тройки» составит 80 руб., а не 50, но зато записанные на нее билеты впервые можно будет «замораживать» на срок до 14 дней, если, например, пользователь уехал в отпуск.

Фото:Дептранс Москвы / Telegram Фото:Дептранс Москвы / Telegram

Стоимость билета для пассажиров, которые пользуются только наземным транспортом — билет ТАТ («Автобус-Трамвай») — на 365 дней останется неизменной (14 000 руб.).

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Последний раз о повышении цен на проезд в московском метро власти заявляли в декабре прошлого года. Со 2 января 2022 года на 1 руб. подорожала разовая поездка по «Единому» билету (до 61 руб.). Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») повысилась на 4 руб. (до 46 руб.). Дептранс пояснял, что повышение цен на проезд происходит из-за роста расходов на метро и наземный транспорт.

Ранее о возможном подорожании всех видов проездных билетов в Петербурге с 2023 года сообщал «Интерфакс». По их данным цена поездки может увеличиться на 8,2%, что следует из заявки городского комитета по транспорту.

Авторы
Теги
Анна Гриднева
«Тройка» поездка стоимость Москва
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