 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Правительство утвердило предельный рост тарифов на коммуналку

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
Со второго полугодия 2024 года предельное подорожание услуг ЖКХ в Москве составит 11%, Подмосковье — 10,7%, Санкт-Петербурге — 9,8%. Последний раз тарифы повышались в декабре, следующая индексация будет в июле 2024-го
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские власти утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024–2028 годы, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024–2028 годы», — говорится в документе.

Так, со второго полугодия 2024 года средний индекс в Москве составит 11%, Подмосковье — 10,7%, Санкт-Петербурге — 9,8%, Ленинградской области — 10,2%, Омской — 14%, Северной Осетии — 13,7%, Хакасии — 4%, на Чукотке — 4,9%. Директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов, чье мнение в своем сообщении приводит пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, пояснил, что индексы рассчитаны на 2024 год в среднем по России в размере 9,8%.

Отклонения от средних индексов допустимы от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО, до 9,8% — в Смоленской области. На 2025–2028 годы они установлены в пределах от нуля до 2,1% в зависимости от региона.

Федеральная антимонопольная служба пообещала проконтролировать соблюдение регионами установленных порогов, сообщили в ведомстве РБК.

«На федеральном уровне определяются ограничения в виде предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги, которые устанавливаются правительством РФ на основании прогноза социально-экономического развития», — говорится в сообщении. Это позволит сдерживать рост тарифов, отметила антимонопольная служба.

Читайте на РБК Pro
Как продавать зумерам: история провала и возрождения Abercrombie & Fitch
В главного конкурента ChatGPT вложили миллиарды. Что задумали создатели
Какие нефтегазовые компании в России выплатят самые большие дивиденды
Как с помощью ChatGPT в России развивают логистику

«По каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс, а также допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям. Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры. Органы тарифного регулирования субъектов РФ будут утверждать тарифы в пределах соответствующих значений», — объяснил Долматов.

Последний раз ежегодная индексация тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло была проведена в декабре 2022 года, следующая запланирована только на 1 июля 2024-го. Таким образом, тарифы не будут повышаться полтора года.

Это стало возможным после того, как осенью прошлого года правительство перенесло индексацию с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Тогда предельный рост стоимости коммунальных услуг для всех регионов составил 9%. Тарифы в прошлом году индексировались дважды.

Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Елена Чернышова
Федеральная антимонопольная служба тарифы ЖКХ
Материалы по теме
DHL повысила тарифы в России после неудачи с продажей бизнеса
Бизнес
Власти предложили регионам стимул для дифференциации тарифов на свет
Экономика
Минцифры предложило каждый год индексировать тарифы на связь
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 98,53 (+0,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 92,12 (+0,07) Инвестиции, 16:30
Как монетизировать рост интереса к облакам в своем бизнесе РБК и Yandex Cloud, 20:52
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 20:49
Как развиваются территориальные системы экомониторинга в столице РБК и ДПиООС, 20:40
Правительство утвердило предельный рост тарифов на коммуналку Экономика, 20:35
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 20:28
Медведев рассказал о попытках изменить тренд госфинансирования науки Политика, 20:27
Принц Уильям и Алекс Фергюсон приехали на прощание с Бобби Чарльтоном Спорт, 20:27
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 20:17
Главу города в Ростовской области оштрафовали за пост о диверсии Политика, 20:12
Финляндия запретит въезд на велосипедах по всей границе с Россией Политика, 20:09
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 20:06
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 19:55
Мужчина получил ранение при атаке дрона в Курской области Политика, 19:47
Алькарас проиграл Звереву на Итоговом турнире ATP Спорт, 19:44