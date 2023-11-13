Правительство утвердило предельный рост тарифов на коммуналку

Со второго полугодия 2024 года предельное подорожание услуг ЖКХ в Москве составит 11%, Подмосковье — 10,7%, Санкт-Петербурге — 9,8%. Последний раз тарифы повышались в декабре, следующая индексация будет в июле 2024-го

Фото: РИА Новости

Российские власти утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024–2028 годы, сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024–2028 годы», — говорится в документе.

Так, со второго полугодия 2024 года средний индекс в Москве составит 11%, Подмосковье — 10,7%, Санкт-Петербурге — 9,8%, Ленинградской области — 10,2%, Омской — 14%, Северной Осетии — 13,7%, Хакасии — 4%, на Чукотке — 4,9%. Директор института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов, чье мнение в своем сообщении приводит пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, пояснил, что индексы рассчитаны на 2024 год в среднем по России в размере 9,8%.

Отклонения от средних индексов допустимы от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО, до 9,8% — в Смоленской области. На 2025–2028 годы они установлены в пределах от нуля до 2,1% в зависимости от региона.

Федеральная антимонопольная служба пообещала проконтролировать соблюдение регионами установленных порогов, сообщили в ведомстве РБК.

«На федеральном уровне определяются ограничения в виде предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги, которые устанавливаются правительством РФ на основании прогноза социально-экономического развития», — говорится в сообщении. Это позволит сдерживать рост тарифов, отметила антимонопольная служба.

«По каждому субъекту РФ устанавливается свой индекс, а также допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям. Это обусловлено как отличиями в структуре платы граждан каждого муниципального образования, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры. Органы тарифного регулирования субъектов РФ будут утверждать тарифы в пределах соответствующих значений», — объяснил Долматов.

Последний раз ежегодная индексация тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло была проведена в декабре 2022 года, следующая запланирована только на 1 июля 2024-го. Таким образом, тарифы не будут повышаться полтора года.

Это стало возможным после того, как осенью прошлого года правительство перенесло индексацию с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. Тогда предельный рост стоимости коммунальных услуг для всех регионов составил 9%. Тарифы в прошлом году индексировались дважды.