Киев заявил о мировом соглашении с «Газпромом» по антимонопольному спору

Киев заявил о мировом соглашении с «Газпромом» по антимонопольному спору

Речь идет о претензии со стороны Антимонопольного комитета Украины на $7 млрд, которая касается злоупотребления монопольным положением «Газпромом»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Заместитель министра юстиции Украины — уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лещина заявил, что Киев и «Газпром» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом он написал в Facebook.

«Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная», — сказал он. При этом Лещина указал на важность того, что Россия отзывает свои требования, а Украина, в свою очередь, не нарушает права не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах.

К своей записи замминистра прикрепил фотографию документа, на котором стоят подписи зампреда «Газпрома» Елены Бурмистровой и главы украинского Минюста Дениса Малюськи.

«И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между «Нафтогазом» и «Газпромом», к которым стремилась Украина», — заключил он.