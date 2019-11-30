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Украинский министр допустил прямые поставки газа из России
Киев готов обсуждать условия прямых поставок российского газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова».

«Когда мы сейчас ведем диалог с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция», — отметил он.

Оржель добавил, что цена за прямые поставки в комплексе, в пакете с транспортом, как этого требует Россия, должна быть привязана к европейскому индикатору.

«Мы переходим на европейское право», — пояснил министр, добавив, что заключение контракта по «политической цене» невозможно.

Накануне Оржель заявил, что Украина и Россия предприняли «шаги вперед» во время переговоров по транзиту газа, которые прошли в Вене.

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Украины Петр Порошенко, призвала отказаться от возобновления прямых поставок российского газа, поскольку, по ее мнению, это будет серьезно угрожать национальной безопасности. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что Киев и Москва обсуждают возможность возобновления прямых поставок газа на Украину объемом 15 млрд куб. м в год.

Теги: Украина, министр, газ, Россия, поставки
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