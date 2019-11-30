Украинский министр допустил прямые поставки газа из России

Киев готов обсуждать условия прямых поставок российского газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире программы «Свобода слова».

«Когда мы сейчас ведем диалог с российской стороной, это четкая, откровенная, на самом деле честная позиция», — отметил он.

Оржель добавил, что цена за прямые поставки в комплексе, в пакете с транспортом, как этого требует Россия, должна быть привязана к европейскому индикатору.

«Мы переходим на европейское право», — пояснил министр, добавив, что заключение контракта по «политической цене» невозможно.

Накануне Оржель заявил, что Украина и Россия предприняли «шаги вперед» во время переговоров по транзиту газа, которые прошли в Вене.