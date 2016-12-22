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Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Дерипаски
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Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Дерипаски
Новые санкции США, 23:23
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Минфин США продлил срок отказа от ценных бумаг компаний Дерипаски
Инвесторы из США должны избавиться от акций и долговых инструментов En+, UC Rusal и группы ГАЗ до 23 октября, решили в ведомстве
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 31 июля решил продлить срок, в течение которого американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства En+, UC Rusal и группы ГАЗ с 5 августа до 23 октября 2018 года. Продлевающая срок генеральная лицензия опубликована на сайте Минфина.

Власти США не в первый раз продлевают срок, в течение которого требуют избавиться от ценных бумаг компаний Олега Дерипаски. В последний раз он продлевался до 5 августа. 

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Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Санкции , Олег Дерипаска
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