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Глава Минфина США назвал продуктивной дискуссию о снятии санкций с Rusal
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Глава Минфина США назвал продуктивной дискуссию о снятии санкций с Rusal
Бизнес, 19:38
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Глава Минфина США назвал продуктивной дискуссию о снятии санкций с Rusal
По словам Стивена Мнучина, вводя санкции в отношении российской алюминиевой компании, Минфин США стремился изменить поведение владельца компании
Стивен Мнучин (Фото: Ting Shen / Zuma / ТАСС)

Глава Минфина США Стивен Мнучин рассказал журналистам, что его ведомство ведет продуктивные переговоры по выводу из-под санкций UC Rusal, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает агентство Reuters.

«Я думаю, что мы ведем с компанией продуктивную дискуссию о том, как можно решить эту проблему», — сказал Мнучин.

Глава Минфина отказался сообщить, когда именно санкции, наложенные на UC Rusal в апреле 2018 года, могут быть сняты. Он также дал понять, что, вводя санкции против компании, его ведомство искало возможность надавить на владельца компании Олега Дерипаску.

«Цель состояла в том, чтобы изменить поведение олигарха», — сказал Мнучин.

Представитель UC Rusal отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу крупнейшего акционера компании En+ (владеет 48,5% компании), но пока не получил ответ.

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​​6 апреля Минфин США включил Дерипаску, а также принадлежащие ему En+ и UC Rusal в свой санкционный список, однако уже 23 апреля заявил, что может ослабить санкции против UC Rusal, если бизнесмен откажется от контроля над компанией.

Вскоре после этого Дерипаска решил сократить свою долю в компании менее чем до 50%, а также выйти из советов директоров En+ и UC Rusal. Тогда в En+ пояснили, что такие решения бизнесмен принял после переговоров с председателем совета директоров компании лордом Грегори Баркером — бывшим министром энергетики Великобритании, который возглавил совет директоров компании в октябре 2017 года.

21 июля Мнучин сообщил, что в возглавляемое им ведомство поступил план UC Rusal (план Баркера) по выходу из-под санкций. Министр отметил, что власти США не ставят перед собой цели изгнать UC Rusal с рынка и планируют найти взаимоприемлемое решение ситуации.

Позднее стало известно, что план Баркера предусматривает снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже 50% (сейчас у миллиардера 70% акций компании, через En+ он, по сути, контролирует UC Rusal), его исключение из советов директоров холдинга En+ и алюминиевого концерна UC Rusal, а также замещение в них представителей Дерипаски абсолютным большинством независимых директоров.

Акционеры En+ утвердили состав совета директоров без Дерипаски
Бизнес

В случае отказа властей США согласовать предложенный план его разработчики прогнозируют перебои с поставками алюминия на глобальном рынке, «глобальные шоки» для автомобилестроительной и судостроительной отраслей, переориентацию рынка на поставки из Китая, где значительно выше выбросы в атмосферу, а также возможную национализацию UC Rusal или продажу компании китайским инвесторам.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Стивен Мнучин
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