Немецкий оператор duty free вышел из бизнеса в Шереметьево и Домодедово

Немецкая компания Gebr. Heinemann вышла из бизнеса магазинов беспошлинной торговли в Домодедово и Шереметьево. Теперь владелец крупнейших операторов duty free в этих аэропортах — бывший совладелец «Киевской площади» Араз Мехдиев

Фото: Яков Князев / ТАСС

Немецкая Gebr. Heinemann вышла из капитала двух кипрских компаний, которым принадлежат операторы магазинов беспошлинной торговли (duty free) в российских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Ее долю в этом бизнесе получил азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев, бывший совладелец группы «Киевская площадь». Это следует из выписок торгового реестра Кипра, которые изучил РБК.

Обе сделки были закрыты в конце апреля 2024 года, но ранее о них не сообщалось. Представитель Gebr. Heinemann на запрос РБК не ответил. Связаться с Аразом Мехдиевым не удалось.

Как Gebr. Heinemann развивала бизнес в России

Один из крупнейших мировых дистрибьюторов и операторов розничных магазинов беспошлинной торговли, Gebr. Heinemann, работал в России с 2007 года. Свои магазины, как писал «Коммерсантъ», немецкая компания изначально развивала в аэропорту Домодедово. Их представляло ООО «Трэвел Ритейл Домодедово», учредителем которого выступает кипрская фирма Rubis Holdings Limited. По состоянию на февраль 2025 года российская компания, исходя их данных реестра Федеральной таможенной службы (ФТС), была крупнейшим оператором точек беспошлинной торговли на территории Домодедово: магазины работают под брендом Sky Duty Free.

После выхода в Россию Gebr. Heinemann активно наращивала присутствие на этом рынке: с 2009 года она развивала магазины беспошлинной торговли и в другом московском аэропорту — Шереметьево. Спустя несколько лет под контроль немецкой компании перешел старейший российский оператор магазинов duty free — компания «Аэроферст»: Gebr. Heinemann выкупила долю «Аэрофлота» в совместном предприятии с ирландским оператором Aer Rianta International, писали «Ведомости». А в 2013 году было создано АО «Империал Дьюти Фри» — совместное предприятие Gebr. Heinemann и самого аэропорта Шереметьево (АО «МАШ»).

Но весной 2024 года немецкая Gebr. Heinemann перестала быть акционером фирмы Rubis Holdings Limited, свидетельствуют данные кипрского реестра. По состоянию на конец 2023 года зарегистрированная на Кипре компания по-прежнему оставалась владельцем 100% ООО «Трэвел Ритейл Домодедово», следует из бухгалтерской отчетности российского юрлица. В самой Rubis Holdings Limited немецкому оператору магазинов беспошлинной торговли на момент сделки принадлежало 50%.

Тогда же, в апреле 2024 года, Gebr. Heinemann вышла из капитала другой зарегистрированной на Кипре фирмы — Jullianita Limited, где ей тоже принадлежало 50%. Эта компания — совладелец АО «Империал Дьюти Фри», одного из крупных на данный момент операторов duty free в Шереметьево. В 2020 году Jullianita Limited принадлежал 41,6% АО «Империал Дьюти Фри», говорится в отчетности последнего. Основным акционером общества в документе указан сам аэропорт Шереметьево, информация о владельцах за более поздние периоды в отчетности не раскрывалась. В пресс-службе аэропорта уточнили РБК, что на текущий момент АО «МАШ» принадлежит 58,4% оператора duty free, а у Jullianita Limited по-прежнему 41,6%. Информация о бенефициарах последней в АО «МАШ» отсутствует, добавил представитель Шереметьево.

Как Gebr. Heinemann развивала duty free Компанию основали в 1879 году братья Карл и Генрих Хайнеманны в немецком портовом городе Гамбурге. Их бизнес заключался в продаже товаров — табака и алкоголя — судовым поставщикам. Работа на территории свободного порта позволяла хранить и перемещать товары без уплаты налогов: именно беспошлинная торговля стала основой семейного дела. Расцвет беспошлинной торговли, а с ней и бизнеса семьи Хайнеманн, начался с развитием массовой пассажирской авиаперевозки. С 1949 года компания начала обслуживать аэропорты, включив в свой ассортимент новые позиции — парфюмерию и косметику, писало издание Tharawat Magazine. На тот момент Gebr. Heinemann работала еще как дистрибьютор товаров. В 1970 году компания получила концессию на открытие своих первых розничных магазинов duty free в аэропорту Кёльна, а спустя два года открыла магазин в аэропорту Франкфурта. Так развивалось новое направление бизнеса — продажа беспошлинных товаров туристам: покупки в магазинах duty free стали частью путешествия. Сейчас Gebr. Heinemann — один из крупнейших международных дистрибьюторов и операторов магазинов беспошлинных товаров. Компания работает в качестве оптового и розничного продавца в 130 международных аэропортах, на борту 230 паромов и круизных лайнеров, в 200 магазинах на пограничных переходах, а также выступает поставщиком товаров почти для 50 авиакомпаний, говорится на ее сайте. Оборот Gebr. Heinemann в 2023 году составил €3,6 млрд. Владельцы компании — двоюродные братья Клаус и Гуннар Хайнеманны, члены семьи в четвертом поколении.

Чем известен новый владелец московских duty free

Покупателем долей Gebr. Heinemann в кипрских компаниях — владельцах операторов магазинов duty free в московских аэропортах стал бизнесмен Араз Мехдиев, следует из данных торгового реестра Кипра. Предприниматель появился в составе акционеров компаний еще в 2021 году: тогда ему перешло по 25% в Jullianita Limited и в Rubis Holdings Limited.

Но с Аразом Мехдиевым может быть связана фирма, которая стала совладельцем кипрских компаний еще за несколько лет до появления его самого в списке акционеров. Речь идет о зарегистрированной в Дубае Greenway International, которую источники «Ведомостей» в 2018 году называли компанией Мехдиева. Она появилась в составе учредителей Rubis Holdings Limited и Jullianita Limited в 2015–2016 годах, говорится в выписках. Изначально Greenway International принадлежало по 50% в каждой компании, но с вхождением Мехдиева в их капитал ее доля снизилась до 25%. С конца апреля 2024 года азербайджанский предприниматель указан в материалах Rubis Holdings Limited и Jullianita Limited как их единственный владелец.

В Шереметьево Мехдиеву принадлежит еще один оператор магазинов duty free. Бизнесмен — единственный бенефициар зарегистрированного осенью 2022 года ООО «Трэвэл Ритейл Шереметьево», следует из бухгалтерской отчетности компании за прошедший год. Этому оператору, исходя из реестра ФТС, принадлежит больше всего магазинов беспошлинной торговли в аэропорту.

Кроме этого Араз Мехдиев известен по своим связям с группой «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. В 2018 году Мехдиев стал миноритарным акционером крупнейшего в России рантье: он получил по 12–15% в шести компаниях, входящих в группу «Киевская площадь». Они владеют в том числе гостиницей Radisson Collection Hotel Moscow (ранее — «Украина»), рынком «Садовод», автомобильным торговым центром «Москва» на Каширке, мебельными торговыми центрами «МТК Гранд» и «Гранд юг». Ранее эти доли в компаниях принадлежали партнеру Нисанова — предпринимателю Ильгаму Рагимову.

Год Нисанов в интервью РБК в 2019 году рассказывал, что учредителями компаний группы «Киевская площадь» выступают его родственники и родственники его партнеров Илиева и Рагимова. Азербайджанское издание Vesti.az называло Мехдиева зятем Рагимова. По данным СПАРК, Мехдиев перестал быть совладельцем структур группы уже в 2019 году. Они вновь перешли Рагимову, который продолжает владеть долями в этих компаниях и на сегодняшний день.

Что представляют собой активы

В аэропорту Домодедово представлены два оператора беспошлинной торговли — ООО «Трэвел Ритейл Домодедово» и RegStaer (генеральный партнер и совладелец части активов этой компании — швейцарский оператор магазинов duty free Avolta, ранее называвшийся Dufry), уточнили РБК в пресс-службе воздушной гавани. В международном секторе аэропорта «Трэвел Ритейл Домодедово» управляет основным магазином duty free формата walk through площадью 4,5 тыс. кв. м — самым большим в России, тремя примыкающими к нему магазинами-бутиками Belle You, Underwear и Kids, а также тремя торговыми точками формата Last Minute Shop площадью от 93 до 165 кв. м в непосредственной близости от гейтов, перечисляет представитель аэропорта. Кроме магазинов беспошлинной торговли компания развивает в аэропорту и точки формата duty paid (в стоимость этих товаров уже включены НДС, акцизы и другие сборы, предусмотренные российским налоговым законодательством). В секторе внутренних воздушных линий ретейлер оперирует тремя магазинами duty paid общей площадью 177 кв. м.

Общая площадь помещений, сдаваемая в аренду «Трэвел Ритейл Домодедово», превышает 6,4 тыс. кв. м, указывает представитель аэропорта. У RegStaer, для сравнения, общая площадь объектов в аэропорту меньше — это 4,2 тыс. кв. м. Различные концепты и форматы торговли дают максимальный охват целевых групп, отмечают в пресс-службе Домодедово. «Большие площади основных магазинов позволяют обеспечить широкий выбор каждой категории продукции, а формат Last Minute Shop — представить хиты продаж для «быстрых» покупок перед посадкой на борт воздушного судна. Тематические магазины закрывают потребности отдельных групп пассажиров», — добавил представитель аэропорта.

На сайте самой «Трэвел Ритейл Домодедово» сказано, что она управляет 22 магазинами под брендом Sky Duty Free в пяти международных аэропортах России. Помимо Домодедово это подмосковный Жуковский, аэропорты Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода.

Что касается «Империал Дьюти Фри» в Шереметьево, то она, исходя из данных реестра ФТС, осуществляет торговлю duty free в магазинах общей площадью 3,3 тыс. кв. м. У принадлежащей тому же совладельцу «Трэвел Ритейл Шереметьево» (бренд Sheremetyevo Duty Free) — 5,9 тыс. кв. м. Из бухгалтерской отчетности «Империал Дьюти Фри» за 2024 год следует, что в аэропорту у нее более 50 розничных магазинов (в том числе под брендами Bulgari, Max Mara, Etro, CK Underwear и другими), а также три склада, один из них алкогольный. Помимо магазинов беспошлинной торговли у компании есть магазины duty paid в терминалах B и D Шереметьево.

Что происходит с duty free в России Магазины duty free напрямую зависят от международного авиасообщения и пассажиропотока в аэропортах, объясняли ранее в Евразийской ассоциации беспошлинной торговли. Отрасль сильно пострадала еще во время пандемии: по оценке ассоциации, из-за COVID-19 рынок беспошлинной торговли сократился до 70% от объема, который был в 2019 году, — с $600 млн до $400 млн в 2021 году. Новым ударом для рынка стали антироссийские санкции, введенные в 2022 году в ответ на начало специальной военной операции на Украине: они затронули международное авиасообщение с Россией и поставки в страну товаров крупнейших мировых брендов. Весной 2022 года отрасль оказалась в «критическом положении»: владельцы аэропортов попросили правительство разрешить им продавать товары без пошлин пассажирам внутренних авиалиний. Эта мера так и не была введена, но летом 2022 года Госдума разрешила продавать товары duty free на вылетах из России в страны ЕАЭС (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию). Некоторым компаниям эта мера помогла: так, оператор RegStaer в московском аэропорту Внуково увеличил выручку на 33% по итогам 2022 года, а в петербургском Пулково он же показал рост на 29,6%. Помимо вылетающих в ЕАЭС пассажиров на рост доходов RegStaer повлияла замена товаров ушедших из России брендов, а также экономия на униформе и тренингах для персонала. А в 2023 году некоторые магазины duty free смогли нарастить доходы благодаря росту числа международных рейсов из региональных аэропортов, а также возвращению в Россию китайских туристов — например, так было в аэропорту Владивостока. Но глобально рынок беспошлинной торговли в России продолжал испытывать на себе последствия сокращения международных рейсов и туристического пассажиропотока, объясняли в Российском союзе туриндустрии: если раньше доля международных перелетов в среднем составляла 40%, то в 2023 году она составляла лишь 20%.

У «Империал Дьюти Фри» выручка в 2024 году осталась на уровне предыдущего года — 6,2 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 53,6%, до 739,6 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности юрлица. Доходы от ее основной деятельности резко упали: магазины duty free принесли компании почти в два раза меньше, чем в 2023 году (1,2 млрд руб. против 2,3 млрд руб. годом ранее), а поступления от розничной торговли duty paid и вовсе почти прекратились (она принесла 4,4 млн руб. против 1,3 млрд руб. в 2023-м). Основным источником доходов «Империал Дьюти Фри» стали услуги по сдаче площадей в аренду, показавшие рост на 90%, до 4,8 млрд руб. С 2023 года компания, как сказано в ее отчетности, приняла решение передать часть площадей в субаренду — передача осуществлялась в течение всего 2024 года.

Параллельно у «Трэвел Ритейл Шереметьево», имеющей с «Империал Дьюти Фри» общего совладельца, выручка за 2024 год выросла относительно предыдущего года более чем вдвое — с 6 млрд до 12 млрд руб., чистая прибыль — на 35%, до 16 млн руб. Рост обеспечили выросшие в два раза доходы от розничной торговли (в магазинах duty free — на 114,9%, до 8,2 млрд руб., в duty paid — на 83,3%, до 4,2 млрд руб.). Основным фактором увеличения доходов стало открытие новых торговых площадей, следует из отчетности компании.

«Трэвел Ритейл Домодедово» бухгалтерскую отчетность за 2024 год на момент выхода материала еще не опубликовала. За 2023 год ее выручка выросла на 31% к уровню предыдущего года, до 2,3 млрд руб. Но компания по крайней мере год назад была убыточной: убыток «Трэвел Ритейл Домодедово» по итогам 2023 года составил почти 347 млн руб. против чистой прибыли 111,4 млн руб. за предшествующий годовой период.