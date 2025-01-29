Иск Генпрокуратуры к Домодедово: что известно о деле и бизнесе аэропорта

Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику и его компаниям. Суть претензий официально неизвестна, версия — вопросы к приватизации воздушной гавани. В прошлые годы эти претензии отклонялись

Дмитрий Каменщик (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Что случилось

Во вторник, 28 января, Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск Генпрокуратуры к 32 юридическим и физическим лицам, связанным с аэропортом Домодедово, включая владельца компании миллиардера Дмитрия Каменщика (согласно данным Forbes, состояние — $2,2 млрд). Ответчиками по иску проходят в том числе «Домодедово эссет менеджмент», «Домодедово Коммершл Сервисиз», «Домодедово Карго», фонд «Атлант фаундейшн», а также Валерий Коган, ранее председатель набсовета аэропорта (его текущая должность неизвестна).

Согласно карточке дела, кроме иска также было подано заявление об его обеспечении. Суть требований не раскрывается, и на момент публикации материала Генпрокуратура его не комментировала (РБК направил запрос в ведомство). В Домодедово, в свою очередь, отметили, что «позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением». РБК также направил запросы в Росавиацию, Минтранс и суд.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, инициатором иска стал один из заместителей генпрокурора, ему предшествовала проверка порядка приватизации объектов в аэропорту Домодедово, а его цель — обращение в доход государства 100% акций холдинга, который владеет аэропортом.

Когда у Домодедово появились частные владельцы

Приватизация Домодедово произошла на рубеже 1990-х и 2000-х годов. В 1990-е годы имущественным комплексом аэропорта — аэровокзалом, аэродромной инфраструктурой, самолетами и сопутствующей инфраструктурой — владело и управляло государственное «Домодедовское производственное объединение гражданской авиации» (ДПО ГА). Компания «Ист Лайн» Дмитрия Каменщика и Антона Бакова в то время арендовала у госпредприятия грузовые самолеты и возила через Домодедово из Китая товары народного потребления. Впоследствии Баков вышел из компании и сосредоточился на политике. В 1996 году «Ист Лайн» предложила ДПО ГА построить новый пассажирский терминал аэропорта. Частная компания профинансировала строительство в обмен на долю в пассажирском терминале. Для этого ДПО ГА и «Ист Лайн» зарегистрировали совместное предприятие «Домодедово-2» (контролировали доли на паритетных началах), куда госкомпания внесла все имущество аэропорта, а компания Каменщика — 22 млн руб.

В 1997 году ДПО ГА по указу премьера Виктора Черномырдина была разделена на три компании, после чего совладельцем пассажирского терминала стало ОАО «Аэросервис Домодедово». Через два года эта компания обанкротилась по иску поставщика коммунальных услуг, «Ист Лайн» выкупила долю государства в аэровокзальном комплексе. В начале 2000-х годов имущество было перерегистрировано на кипрский офшор Hacienda Investments Ltd. Параллельно связанные с «Ист Лайн» структуры заключили с государственной компанией ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (правопреемник ДПО ГА) договор аренды аэродромного комплекса на 75 лет за 3,2 млн руб.

Какие вопросы к приватизации уже были

Попытки оспорить законность сделок по приватизации Домодедово уже предпринимались, но безуспешно. В 2003 году ГУП «Администрация аэропорта Домодедово» просило через суд признать договор аренды аэродрома ничтожным, так как это предприятие было создано для управления имуществом, а не сдачи его в аренду. Росимущество с 2005 года оспаривало передачу «Ист Лайн» пассажирского терминала, так как у Мособлимущества, давшего согласие на сделку, не было соответствующих полномочий. Высший арбитражный суд, до которого дошел спор, отказал Росимуществу. Дело об аренде аэродрома завершилось мировым соглашением, которое предусматривало повышение арендной ставки с 3,2 млн до 92 млн руб. в год с возможностью ее пересмотра каждые пять лет. Счетная палата впоследствии пришла к выводу, что заниженная арендная ставка лишила государство дохода в размере 600 млн руб.

В начале 2016 года сотрудники Следственного комитета России задержали Дмитрия Каменщика по уголовному делу о теракте в Домодедово, который произошел в 2011 году. Тогда взрыв бомбы террористом-смертником унес жизни 37 человек, еще 172 получили ранения. И тогда же вновь обсуждался вопрос о передаче аэропорта государству. Бизнесмена обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, его посадили под домашний арест. В сентябре того же года после вмешательства и.о. генпрокурора Александра Гуцана Следственный комитет закрыл это уголовное дело.

Что происходит с Домодедово

В 2005 году Домодедово стало крупнейшим в России аэропортом по пассажиропотоку, обогнав Шереметьево. После строительства самого современного на тот момент терминала в России в аэропорт начали переходить крупные авиакомпании: в 2001 году — «Трансаэро» (была тогда второй российской авиакомпанией по объему международных перевозок), в 2002 году — «Сибирь» (тогда — первая по объему внутренних перевозок), в 2003 году — British Airways (одна из первых зарубежных авиакомпаний в России). Пальму первенства аэропорт удерживал до 2015 года, когда «Аэрофлот» вернул Шереметьево на первое место в стране.

По итогам 2023 года Домодедово опустилось на третье место, пропустив на второе место петербургское Пулково. Данные по итогам 2024 года не раскрывались. По данным Росавиации за январь—ноябрь (есть у РБК), за 11 месяцев Домодедово обслужило 18,65 млн пассажиров, что существенно меньше, чем у Шереметьево (около 43,92 млн пассажиров за полный 2024 год), и немного меньше, чем у Пулково (20,9 млн человек за весь год). Внуково сообщало, что за весь 2024 год обслужило 16 млн человек, поэтому ниже третьего места Домодедово уже не опустится.

По данным СПАРК, по состоянию на 28 января 2025 года «Домодедово Карго», «Домодедово Кэтеринг», «Домодедово Интегрейшн», «Домодедово Эссет Менеджмент» и другие компании, которые выступают ответчиками по иску Генпрокуратуры, на 100% принадлежат ООО «ДМЕ Холдинг». Оно, в свою очередь, по состоянию на 24 мая 2024 года полностью принадлежало Каменщику — 1% долей напрямую, остальное — через АО «Аламо Холдинг» (также выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры).

Уголовное дело против Каменщика в прошлом связывали с попытками вынудить бизнесмена продать аэропорт и называли целый ряд потенциальных претендентов. В частности, в 2011 году Каменщик обсуждал продажу актива с бизнесменом Александром Пономаренко. Последний сам официально подтверждал, что рассматривал эту сделку «вместе с партнерами» (по одной из версий, речь шла о владельце группы «Сумма» Зиявудине Магомедове), сумма сделки могла составить $3,8 млрд. В числе других возможных покупателей в разное время фигурировали группа «Ренова» Виктора Вексельберга (владеет холдингом «Аэропорты регионов»), инвестиционная компания А1 (в начале 2000-х годов планировала стать инвестором строительства третьего терминала в Шереметьево), а также структуры Владимира Скоча и Виталия Ванцева, владельца Внуково. Еще одним претендентом на покупку доли в Домодедово был инвестор Игорь Юсуфов, входивший в 2011 году в совет директоров «Газпрома»: по его словам, он вел переговоры с Валерием Коганом о покупке 25% акций аэропорта за $1 млрд. Ближе всех к покупке Домодедово, как ранее рассказывали источники РБК, был альянс «Роснефти» и оператора региональных аэропортов «Новапорт», подконтрольного холдингу AEON предпринимателя Романа Троценко. В рамках этой потенциальной сделки в 2013 году аэропорт и весь комплекс были оценены в $4,8 млрд. Но все эти переговоры к сделке не привели.

Как говорит источник РБК, близкий к одной из крупных авиакомпаний, в случае если Домодедово будет национализировано и впоследствии выставлено на продажу, на него будут претендовать все игроки отрасли — «Аэропорты регионов», «Новапорт», «Аэродинамика», собственники крупных аэропортов Москвы и Петербурга (РБК направил запросы в эти компании). «Получение такого аэропорта сразу выводит оператора в высшую лигу», — говорит собеседник.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что текущая стоимость всех активов комплекса Домодедово с учетом долга может составлять от 300 млрд до 350 млрд руб. На конец 2023 года долгосрочные долговые обязательства группы находились на уровне 73,9 млрд руб., в том числе по долговым ценным бумагам и кредитам — 67,6 млрд руб., говорилось в отчетности группы за 2023 год. Краткосрочные обязательства находились на уровне 16,2 млрд руб., по долговым бумагам и кредитам — 3,8 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 4,99 в 2022 году до 4,59 по итогам 2023 года. В январе—апреле 2024 года группа привлекла 1,5 млрд руб. по возобновляемой кредитной линии в одном из банков, его название не раскрывается.