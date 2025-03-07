Louis Vuitton не продлил аренду бутика в ЦУМе

Louis Vuitton освободил площади своего бутика в ЦУМе и офис на Большой Дмитровке в Москве, а также магазины в Сочи и Санкт-Петербурге. Но от всех площадей компания пока не отказалась — она сохранила за собой еще два объекта

Закрытый магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Французский модный дом Louis Vuitton, три года назад временно закрывший свои бутики в России, принял решение не продлевать договор аренды с московским ЦУМом. Об этом говорится в материалах бухгалтерской отчетности российской «дочки» люксовой компании за 2024 год.

В ЦУМе компания последние три года занимала всего 88 кв. м, следует из ее отчетности. Договор аренды между сторонами действовал до конца ноября 2024 года, следует из данных СПАРК.

Бутики Louis Vuitton начали открываться в России в начале 2000-х годов. Первым стал магазин на углу Столешникова переулка и Малой Дмитровки, затем открылся магазин в ГУМе. В ЦУМе марка долгое время занимала 504 кв. м. Но в конце 2022 года модный дом уменьшил площади здесь почти в 6 раз, говорится в материалах его бухгалтерской отчетности.

РБК направил запрос корпорации LVMH, которой принадлежит Louis Vuitton, и собственнику ЦУМа — группе Mercury.

Какие еще объекты закрыл модный дом

Из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании за 2024 год следует, что в прошлом году российская «дочка» Louis Vuitton отказалась от аренды еще трех объектов. Речь идет о бутиках на улице Войкова в Сочи и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также об офисе на Большой Дмитровке в Москве. В документе не раскрывается ни конкретный размер площадей Louis Vuitton в этих зданиях, ни информация о том, был ли расторгнут договор по инициативе компании или в связи с истечением срока действия соглашения. РБК направил запрос в группу Bosco, у которой французский модный дом арендовал помещение в Сочи. Получить комментарий собственников объектов в Москве и Санкт-Петербурге не удалось.

При этом о прекращении работы магазина на Невском проспекте компания предупреждала в отчетности еще в 2023 году. А годом ранее она закрыла еще один свой бутик, в ГУМе на Красной площади, сказано там. Теперь на эти площади (1,2 тыс. кв. м) претендует одежный ретейлер Lime, сообщала газета «Коммерсантъ». А помещение Louis Vuitton в Санкт-Петербурге уже сняла российская сеть 12 Storeez. Здесь, на площади 600 кв. м, она планирует запустить свой магазин во втором квартале этого года.

Марка Louis Vuitton относится к категории «тяжелого» люкса, поэтому ставка аренды за его помещения может составлять 15–100 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц в зависимости от расположения, рассуждает руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. Снять площади компании сможет любой арендатор, который будет в состоянии поддерживать довольно высокую плату за такие площади, отмечает он. По словам эксперта, сейчас основные российские бренды уже закончили размещение в премиальных локациях. Поэтому бывшие магазины Louis Vuitton могут заинтересовать бренды, которые планируют выйти на рынок, указывает Чернусь. В их числе и новые российские бренды, и иностранные марки, которые захотят громко о себе заявить, резюмирует он.

Что у Louis Vuitton пока остается в России

У французского модного дома осталось в России несколько точек, сказано в материалах бухгалтерской отчетности. В частности, у него продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Из данных СПАРК следует, что срок данного соглашения между сторонами завершится лишь в этом году. Во «Временах года» магазин закрыт, но объект не выставлен на рынок, знает директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина. Вопросы о его аренде другими ретейлерами сейчас не рассматриваются, добавляет она.

Кроме того, у компании сохраняются и площади в здании на Большой Дмитровке — «Луи вюиттон восток» выступает их арендатором, говорится в ее отчетности. Но сам объект принадлежит филиалу акционерного общества «Дажбог Эс Эй», представительству люксембургской Dajbog SA, связанной с владельцем французского модного дома — LVMH. Генеральный директор этой компании Александр Четвериков также возглавляет и ООО «Селдико», которое через ряд структур принадлежит LVMH. Продавать здание собственник пока не планирует, рассказали РБК два консультанта, работавшие с ним.

Сколько Louis Vuitton заработала в прошлом году По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Луи вюиттон восток» в 2024 году составила 235 тыс. руб. против 78,5 млн руб. годом ранее. Чистый убыток за этот же период снизился на 22% — с 1,4 млрд до 1,1 млрд руб. Денежные потоки от текущих операций составили 280,6 млн (-27,8% год к году). Долгосрочные обязательства компании оцениваются в 510 млн руб. (-36% год к году), краткосрочные — в 674 млн руб. (-50,3% год к году).

Что происходит с иностранным люксом в России

После начала специальной военной операции на Украине крупнейшие международные компании, специализирующиеся на производстве и продажах предметов роскоши, приостановили работу в России. Свои бутики закрыли французский модный дом Hermès, затем к нему присоединились LVMH (бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loro Piana, Berluti, Bvlgari, Tiffany & Co. и др.) и Chanel, а также Kering (Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и др.) и швейцарский часовой дом Richemont.

Ограничения на поставки в Россию товаров «люкса» вошли и в перечень широких экономических санкций, введенных западными странами в ответ на специальную военную операцию на Украине. ЕС в марте 2022 года запретил ввозить в Россию одежду, обувь, сумки, украшения, часы и другие предметы роскоши дороже €300 за штуку, аналогичный запрет вводили и США (сначала порог стоимости товаров составлял более $1 тыс. за штуку, но затем его снизили до $300).

После ухода международных брендов их место в российских магазинах начали занимать другие компании. Например, после того как у дочерней компании Fendi истек договор аренды, на его месте в начале 2024 года открылся магазин итальянского модного дома Pinko. Вместо магазина Hermès, у которого также закончился срок аренды в ГУМе, появился российский бренд одежды 12 Storeez. Также вместо бутика Chanel в декабре 2024 года открылся салон «Хохлома × Алена Ахмадуллина».

За 2024 год изменился и люксовый торговый коридор Москвы (Петровка — Столешников), рассказывала ранее Козина. Так, место бутика Cartier в Столешниковом переулке занял магазин женской одежды Lusio, помещение Dior Home — бренд женской одежды Belle You, Fendi — российский бренд бытовой техники Bork. В Берлинском доме на Петровке вместо Vacheron Constantin появился ювелирный дом Cluev, а на площадке Panerai — ювелирный бренд Liza Borzaya.