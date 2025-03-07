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Эксклюзив

Louis Vuitton не продлил аренду бутика в ЦУМе

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Эксклюзивы РБК
Louis Vuitton освободил площади своего бутика в ЦУМе и офис на Большой Дмитровке в Москве, а также магазины в Сочи и Санкт-Петербурге. Но от всех площадей компания пока не отказалась — она сохранила за собой еще два объекта
Закрытый магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке в Москве
Закрытый магазин Louis Vuitton на Большой Дмитровке в Москве (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Французский модный дом Louis Vuitton, три года назад временно закрывший свои бутики в России, принял решение не продлевать договор аренды с московским ЦУМом. Об этом говорится в материалах бухгалтерской отчетности российской «дочки» люксовой компании за 2024 год.

В ЦУМе компания последние три года занимала всего 88 кв. м, следует из ее отчетности. Договор аренды между сторонами действовал до конца ноября 2024 года, следует из данных СПАРК.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Бутики Louis Vuitton начали открываться в России в начале 2000-х годов. Первым стал магазин на углу Столешникова переулка и Малой Дмитровки, затем открылся магазин в ГУМе. В ЦУМе марка долгое время занимала 504 кв. м. Но в конце 2022 года модный дом уменьшил площади здесь почти в 6 раз, говорится в материалах его бухгалтерской отчетности.

РБК направил запрос корпорации LVMH, которой принадлежит Louis Vuitton, и собственнику ЦУМа — группе Mercury.

Какие еще объекты закрыл модный дом

Из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности компании за 2024 год следует, что в прошлом году российская «дочка» Louis Vuitton отказалась от аренды еще трех объектов. Речь идет о бутиках на улице Войкова в Сочи и на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, а также об офисе на Большой Дмитровке в Москве. В документе не раскрывается ни конкретный размер площадей Louis Vuitton в этих зданиях, ни информация о том, был ли расторгнут договор по инициативе компании или в связи с истечением срока действия соглашения. РБК направил запрос в группу Bosco, у которой французский модный дом арендовал помещение в Сочи. Получить комментарий собственников объектов в Москве и Санкт-Петербурге не удалось.

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Илья и&nbsp;Михаил Куснировичи

При этом о прекращении работы магазина на Невском проспекте компания предупреждала в отчетности еще в 2023 году. А годом ранее она закрыла еще один свой бутик, в ГУМе на Красной площади, сказано там. Теперь на эти площади (1,2 тыс. кв. м) претендует одежный ретейлер Lime, сообщала газета «Коммерсантъ». А помещение Louis Vuitton в Санкт-Петербурге уже сняла российская сеть 12 Storeez. Здесь, на площади 600 кв. м, она планирует запустить свой магазин во втором квартале этого года.

Марка Louis Vuitton относится к категории «тяжелого» люкса, поэтому ставка аренды за его помещения может составлять 15–100 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц в зависимости от расположения, рассуждает руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь. Снять площади компании сможет любой арендатор, который будет в состоянии поддерживать довольно высокую плату за такие площади, отмечает он. По словам эксперта, сейчас основные российские бренды уже закончили размещение в премиальных локациях. Поэтому бывшие магазины Louis Vuitton могут заинтересовать бренды, которые планируют выйти на рынок, указывает Чернусь. В их числе и новые российские бренды, и иностранные марки, которые захотят громко о себе заявить, резюмирует он.

Что у Louis Vuitton пока остается в России

У французского модного дома осталось в России несколько точек, сказано в материалах бухгалтерской отчетности. В частности, у него продолжает действовать договор аренды помещений в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Из данных СПАРК следует, что срок данного соглашения между сторонами завершится лишь в этом году. Во «Временах года» магазин закрыт, но объект не выставлен на рынок, знает директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина. Вопросы о его аренде другими ретейлерами сейчас не рассматриваются, добавляет она.

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Фото:Александр Сайганов / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кроме того, у компании сохраняются и площади в здании на Большой Дмитровке — «Луи вюиттон восток» выступает их арендатором, говорится в ее отчетности. Но сам объект принадлежит филиалу акционерного общества «Дажбог Эс Эй», представительству люксембургской Dajbog SA, связанной с владельцем французского модного дома — LVMH. Генеральный директор этой компании Александр Четвериков также возглавляет и ООО «Селдико», которое через ряд структур принадлежит LVMH. Продавать здание собственник пока не планирует, рассказали РБК два консультанта, работавшие с ним.

Сколько Louis Vuitton заработала в прошлом году

По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Луи вюиттон восток» в 2024 году составила 235 тыс. руб. против 78,5 млн руб. годом ранее. Чистый убыток за этот же период снизился на 22% — с 1,4 млрд до 1,1 млрд руб. Денежные потоки от текущих операций составили 280,6 млн (-27,8% год к году). Долгосрочные обязательства компании оцениваются в 510 млн руб. (-36% год к году), краткосрочные — в 674 млн руб. (-50,3% год к году).

Что происходит с иностранным люксом в России

После начала специальной военной операции на Украине крупнейшие международные компании, специализирующиеся на производстве и продажах предметов роскоши, приостановили работу в России. Свои бутики закрыли французский модный дом Hermès, затем к нему присоединились LVMH (бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi, Loro Piana, Berluti, Bvlgari, Tiffany & Co. и др.) и Chanel, а также Kering (Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Saint Laurent и др.) и швейцарский часовой дом Richemont.

Ограничения на поставки в Россию товаров «люкса» вошли и в перечень широких экономических санкций, введенных западными странами в ответ на специальную военную операцию на Украине. ЕС в марте 2022 года запретил ввозить в Россию одежду, обувь, сумки, украшения, часы и другие предметы роскоши дороже €300 за штуку, аналогичный запрет вводили и США (сначала порог стоимости товаров составлял более $1 тыс. за штуку, но затем его снизили до $300).

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Михаил Куснирович на пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summit

После ухода международных брендов их место в российских магазинах начали занимать другие компании. Например, после того как у дочерней компании Fendi истек договор аренды, на его месте в начале 2024 года открылся магазин итальянского модного дома Pinko. Вместо магазина Hermès, у которого также закончился срок аренды в ГУМе, появился российский бренд одежды 12 Storeez. Также вместо бутика Chanel в декабре 2024 года открылся салон «Хохлома × Алена Ахмадуллина».

За 2024 год изменился и люксовый торговый коридор Москвы (Петровка — Столешников), рассказывала ранее Козина. Так, место бутика Cartier в Столешниковом переулке занял магазин женской одежды Lusio, помещение Dior Home — бренд женской одежды Belle You, Fendi — российский бренд бытовой техники Bork. В Берлинском доме на Петровке вместо Vacheron Constantin появился ювелирный дом Cluev, а на площадке Panerai — ювелирный бренд Liza Borzaya.

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Теги
Дарья Молоткова, Анна Захарова Анна Захарова
Louis Vuitton ЦУМ Аренда люкс
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