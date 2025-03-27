Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России

Основанная Альфредом Нобелем испанская корпорация Maxam не может продать свой бизнес в России: уходу мешают возбужденное уголовное дело и конкуренты, считает производитель. Российские власти указывают на беспочвенность претензий

Фото: maxamcorp.com

Испанская компания Maxam, один из крупнейших в мире производителей взрывчатки промышленного назначения, столкнулась с проблемой продажи своего бизнеса в России и ухода с местного рынка из-за недружественных действий конкурентов и возбужденного уголовного дела. Об этом компания сообщила в своем письме в администрацию президента, аппарат первого вице-премьера Дениса Мантурова, Минпромторг, Минфин, Счетную палату, Центробанк и Генпрокуратуру (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в одном из ведомств-получателей).

Чем известна Maxam

Корпорация Maxamcorp International SL была основана Альфредом Нобелем в 1872 году. Компания представлена более чем в 60 странах и владеет более чем 80 предприятиями. Занимается производством решений для горнодобывающей промышленности; производством патронов и пороха для использования в охоте и любительской стрельбе, а также продуктов и систем для сектора обороны и безопасности.

Maxam начала работать в России в 2002 году — первым активом стало АО «В.С.И.» в Чапаевске Самарской области. Это было совместное предприятие европейской компании Union Explosivos & Ensign Bickford (UEB), Maxam и российского производителя взрывчатых веществ «Промсинтез».

Помимо «В.С.И.» компании в России принадлежат ООО «Максам Русия» (управляющая компания российских активов), ООО «ИМС» на Кольском полуострове и ООО «ЮИИ-Сибирь» в Красноярском крае. Российские предприятия компании производят системы инициирования, используемые в горнодобывающей промышленности и при строительстве тоннелей. В числе клиентов — «Русал», АЛРОСА, «Полюс Золото» и другие крупнейшие промышленные группы. «С тех пор как мы начали работать на местном уровне, Maxam сыграла существенную роль, став одним из лидеров российского рынка взрывных работ и услуг», — подчеркивал на встрече с красноярскими чиновниками в 2015-м гендиректор Maxam Хосе Фернандо Санчес-Хунко. По данным СПАРК, владельцем этих юрлиц со 100-процентной долей значится испанская «Максамкорп Интернейшнл С.Л.».

Обороты в последние годы у российских предприятий Maxam значительно не менялись. Выручка ООО «ЮИИ-Сибирь» в 2021 году составила 1,7 млрд руб., в 2022-м — 2,1 млрд руб., в 2023-м — 1,9 млрд руб. У ИМС выручка в 2021 году составила 1,64 млрд руб., в 2022 году — 1,6 млрд руб., в 2023 году — 1,05 млрд руб., а в 2024 году она немного возросла и составила 1,19 млрд руб. У «В.С.И.» выручка в 2021 году составила 863,4 млн руб., в 2022 году — 731 млн руб., а в 2023 году снизилась до 537,9 млн руб.

В пояснениях к отчетности чапаевского актива за 2022 год говорилось, что введенные санкции затруднили поставки сырья и комплектующих из Испании и это привело к снижению производства и сокращению персонала. Компания тем не менее не выражала намерений прекращать свою деятельность.

В пояснениях к отчету за 2023 год указано, что проблемы усугубились действиями АО «Промсинтез». Отмечалось, что производственная деятельность АО «В.С.И.» была приостановлена из-за отсутствия доступа на завод. Сотрудники были переведены на простой с оплатой в размере окладов по штатному расписанию. Уточнялось, что восстановление работы завода возможно в кратчайшие сроки и зависит от процедуры обжалования. В компании также произошла утрата ключевого управленческого персонала. Таким образом, с отчетной даты в обществе произошла потеря основного управленческого персонала без его замены на дату подписания бухгалтерской отчетности.

При этом Maxam в письме к российским властям указывает, что не останавливала и не сокращала производство, а также выполняла обязательства перед клиентами и работниками. Налоговые отчисления компании в бюджет в 2021 году составили 318,3 млн руб., в 2022-м — 344,8 млн руб., а в 2023-м — 459,1 млн руб.

На какие проблемы пожаловались испанцы

Как указала компания в своем письме, в феврале 2024 года она заключила предварительный договор о продаже своих российских активов отечественному инвестору (кто он — в документе не указано). Свой уход компания планировала провести по всем правилам: через согласование сделки с правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, скидкой для покупателя в размере 50–60% от рыночной стоимости активов, а также выплатой добровольного взноса в бюджет на уровне от 15 до 35% от стоимости. В письме компания приводит размер планировавшейся в пользу государства выплаты — от 210 млн до 490 млн руб., то есть оценка всего бизнеса испанцев в России была на уровне 1,4 млрд руб.

Но сделка так и не получила одобрения (ее отклонил Минпромторг), поскольку активы испанцев в России оказались частично арестованы в рамках возбужденного уголовного дела в отношении топ-менеджера компании. По версии Maxam, это действия ее же бывших партнеров — АО «Промсинтез».

«Промсинтез», как указывают испанцы, был в числе потенциальных претендентов на выкуп ее активов в России, но сторонам не удалось согласовать условия. В ноябре 2023 года в Главном следственном управлении СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 159 (мошенничество) и 193.1 (уклонение от репатриации денежных средств). В основу уголовного дела положены события 2005–2006 годов — покупка группой Maxam 49% акций АО «В.С.И.» у «Промсинтеза».

В ходе следствия завод в Самарской области был признан вещественным доказательством, и 100% его акций были переданы на ответственное хранение «Промсинтезу». Получив акции с правом осуществления полномочий акционера, новый менеджмент назначил совет директоров и генерального директора, а с марта 2024 года полностью контролирует предприятие.

Новые управляющие организовали передачу права требования внутригруппового долга от ООО «Максам Русия» к испанской компании Maxam на сумму более 1,1 млрд руб. ООО «Евротел», зарегистрированному в Воронеже. В октябре 2024 года воронежская компания обратилась в суд с целью взыскания права требования с материнской испанской компании, владельца и акционера российских компаний группы Maxam. Испанцы опасаются, что «Евротел» может получить решение суда о взыскании суммы с Maxam и обратит взыскание на доли или акции во всех трех компаниях корпорации в России.

В итоге Maxam просит российские власти вмешаться в это дело, а также указывает на готовность рассмотреть кандидатуру потенциального инвестора-покупателя, «приемлемую для Минпромторга и правкомиссии».

В «Промсинтезе» на момент публикации материала не ответили на запрос РБК. Но в 2024 году представитель компании сообщал, что денежные средства с чапаевского предприятия в размере более €10 млн выводились за пределы России. Из-за этого, по версии «Промсинтеза», «В.С.И.» лишился денежных средств для осуществления своей деятельности, сырье не поставлялось, работники увольнялись, а производственные мощности не функционировали.

Чем занимается АО «Промсинтез» АО «Промсинтез» — российский производитель промышленных взрывчатых веществ, основанный в 1997 году в Чапаевске (Самарская область). Выручка компании в 2024 году выросла на 30%, до 5,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 75%, до 1,3 млрд руб. В пояснении к годовому отчету говорится, что акционерами общества по состоянию на конец 2024 года являются Денис Избрехт с долей участия 60%, по 20% приходится на АО «Вертикаль» и АО «Спектр». По данным Rusprofile, Избрехт является, в частности, гендиректором и владельцем 75% ООО «Аркада Холдинг» (основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами). В СМИ его представляли как московского бизнесмена, который участвовал в сделках по покупке гипермаркетов «Метрика» и площадей в ЦУМе на Петровке. В 2021 году «Интерфакс» упоминал бизнесмена как вице-президента по проектам развития бизнеса группы компаний «Интегра», специализирующейся на нефтесервисных услугах. В 2023 году Избрехт выкупил Первую образцовую типографию — лидера по общему тиражу среди российских полиграфических предприятий.

Что говорят российские власти

В пресс-службе Минпромторга РБК подтвердили — отказ в согласовании продажи российских активов Maxam связан с тем, что акции и доли компании являются предметом судебных споров и находятся под арестом. «Таким образом, осуществить сделку с указанными долями не представляется возможным», — заявили в министерстве. Вопрос поиска инвестора, которого могла бы предложить правительственная комиссия, в Минпромторге назвали преждевременным. «До завершения всех судебных и уголовных процедур, по результатам которых будет установлена легитимность права собственности Maxam на активы, рассмотрение данного вопроса невозможно», — подчеркнули в ведомстве.

В Минпромторге добавили, что Maxam неоднократно обвиняла АО «Промсинтез», а также российские правоохранительные и судебные органы в недружественных действиях, но не предоставляла доказательств. Ведомство подчеркнуло, что все жалобы компании остаются без удовлетворения, что, по их мнению, свидетельствует о несостоятельности ее юридической позиции.

Там также напомнили, что министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото еще в апреле 2022 года заявляла, что Maxam соблюдает санкции против России и не ведет деятельность в стране.

Министерство также отметило, что Maxam незаконно приостановила производство средств инициирования взрыва промышленного назначения на заводе «В.С.И.», что негативно сказалось на работе ряда горнодобывающих предприятий. В Минпромторге подчеркнули, что действия АО «Промсинтез», направленные на восстановление производства, были признаны законными Арбитражным судом Самарской области.

Что говорили испанские власти В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обвинил испанскую компанию Maxam в продолжении работы в России после начала специальной военной операции. Министерство промышленности и торговли Испании, в свою очередь, это отрицало и заявило, что испанские компании строго соблюдают санкции. Но, по данным El Confidencial, президент Maxam Хосе Мануэль Варгас сообщил испанским властям, что российское правительство обязало компанию поддерживать работу заводов, запретило репатриацию капитала и распоряжение акциями. Maxam утверждает, что не получает прибыли от бизнеса в России, но власти РФ угрожают новыми санкциями в случае остановки производства.

Про переезд Maxam в Казахстан

В апреле 2023 года сообщалось, что Maxam рассматривала возможность переноса производственных мощностей из России в Казахстан на фоне сложностей с транспортировкой продукции и доступом к сырьевым ресурсам. Инвестиции в проект по производству специальных компонентов для проведения горнорудных работ оценивались в более $15 млн. На рынке Казахстана компания присутствует с 2002 года. Основными клиентами компании являются компании горнорудного сегмента — АО «Казахмыс», ArcelorMittal, «Казцинк», а также Bogatyr Acces Komir и CentralAsiaCement.

По состоянию на 2023 год Maxam имела в Казахстане контрольный пакет в ТОО «Максам Казахстан», которое действует на территории Карагандинской области более 15 лет: 90% долей владеет Maxamcorp International, S.L., а 10% — Portola Cyprus Limited. По данным интернет-портала Ratel.Kz, второй учредитель подал иск в Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области «о признании недействительным решение набсовета об этом проекте. В числе участников по гражданскому делу также фигурирует РГУ «Управление государственных доходов по району им. Казыбек Би ДГД по Карагандинской области». Позднее суд прекратил дело как не подлежащее рассмотрению, указав, что прежде чем обращаться с иском об отмене сделки, Maxamcorp International, S.L. должна принять решение заключить эту сделку, писали в СМИ.

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