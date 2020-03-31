Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цены на газ Экономика, 16:14 Мишустин поручил выделить деньги застрявшим за границей россиянам Общество, 16:10 СМИ сообщили о желании четырех клубов АПЛ завершить сезон Спорт, 16:08 В Грузии запретили продажу алкоголя Общество, 16:06 У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус Общество, 16:03 В прошедшие выходные россияне «самоизолировались» в поездках на шашлыки Бизнес, 16:02 Госдума одобрила перенос сроков предустановки российского ПО на гаджеты Технологии и медиа, 15:58 Половина регионов России ввела ограничительные меры по примеру Москвы Общество, 15:56 Редакторы «Ведомостей» потребовали сменить нового главреда газеты Технологии и медиа, 15:55 Британия оштрафовала местный банк за нарушение санкций против Сбербанка Финансы, 15:52 Прокуратура потребовала ограничить доступ к публикации о больных COVID-19 Общество, 15:50 В Госдуме предложили замедлять зарубежные интернет-сервисы при перегрузке Технологии и медиа, 15:49 В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек Бизнес, 15:45 Почему дорогой биткоин — плохо для майнеров. Когда не надо добывать BTC Крипто, 15:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

В прошедшие выходные россияне «самоизолировались» в поездках на шашлыки

В выходные россияне активно скупали наборы для барбекю: в Москве объем продаж мангалов вырос более чем в 4 раза, шампуров — на 146%. Используют нерабочую неделю и для стройки — продажи отделочных материалов также выросли
Фото: Копытин Георгий / ТАСС

В прошедшие выходные, 27-29 марта, россияне активно скупали принадлежности и продукты для пикников, зафиксировал крупнейший оператор фискальных данных IT-компании «Платформа ОФД». По просьбе РБК, аналитики компании проанализировали несколько основных категорий продукции, которую покупатели активно приобретают, когда планируют отдых в парках и загородом.

Так, с пятницы по воскресенье, в сравнении с аналогичными датами в 2019 году, объем продаж в Москве мангалов вырос более чем в 4 раза, шампуров на 146%, полуфабрикатов для шашлыков на 40%. Однако на мясе и шампурах потребители сэкономили — средний чек снизился на 8% до 525 руб. и 20% до 130 руб, соответственно. Чек вырос только на мангалы — на 4% до 510 руб.

Мишустин поручил предупреждать нарушителей условий карантина по СМС
Технологии и медиа

В целом по России, в этих категориях также наблюдался рост. Продажи мангалов выросли в два раза, шампуров на 42%, а шашлыка на 31%. Средний чек вырос как на мангалы, на 15% до 360 руб., так и на мясо, где рост составил 11%, а средняя покупка составила 322 руб. Снижался чек только на шампуры, на них, в среднем, тратили меньше на 11% — 140 руб.

Что заметил ретейл

Крупные компании розничной торговли подтвердили, что наблюдали увеличение спроса на сезонные товары. Перед минувшими выходными рост продаж на шашлыки и мангалы, отметили в «Ленте», а также достаточно высокий спрос на наборы непродовольственных товаров для приготовления шашлыка и алкоголь, в первую очередь на пиво, заметил «Магнит». Компании не раскрывают динамику роста на эти товары.

Коллеги ретейлеров — французский «Ашан» полагают, что на спрос могли повлиять предложение московских властей уехать на время режима самоизоляции на дачу.

Ранее, после объявления нерабочей недели (с 28 марта по 5 апреля), как меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей города не выходить из дома без крайней необходимости во время нерабочей недели. «Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче», — заявил Собянин.

Продуктовые ретейлеры заявили о продолжении работы в выходную неделю
Бизнес

В «Ашане» также отметили, что рост продаж мяса для шашлыка составил 30%, в 1,5 раза подскочил спрос на аксессуары для барбекю и в два раза — товары для спорта, мячи, бадминтон и прочие. Растет и категория алкоголя, в компании не приводят данные динамики по ней, но отмечают, что в спрос также мог быть заложен новостной фон о возможном росте цен в связи с ослаблением рубля.

Прирост количества чеков, в которых был шашлык или барбекю, а так же сопутствующие им товаров (шампуры, мангалы, уголь, средство для розжига и т.д.) в сети «Азбука вкуса» за период с 27 по 29 марта 2020 года, год к году, составил 140,3%. Количественно продажи совокупной категории выросли на 152,6%, — сообщил представитель сети.

Представитель «Азбуки Вкуса» полагает, что потребители делали покупки для поездки в загородные дома. Вырос спрос в «АВ Маркетах» и «Азбуках Вкуса» в области и по пути в нее.

Роста на эти категории не отмечают в Сибири. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор» Владимир Русанов сообщил, что в последние четыре недели спрос как на мясо для шашлыков, так и на непродовольственные товары из этих категорий не менялся.

Не только отдых

Аналитики «Платформы ОФД» также отмечают, что россияне взялись за ремонты и строительство. В прошлую неделю, с 23 — 29 марта 2020 года, в Москве значительно рос объем продажи таких товаров в денежном выражении — на 146%. Вырос год к году и средний чек этой категории, рост составил 68% до 7,425 тыс руб.

В среднем по России, продажи этой категории выросли на 34%, а рост среднего чека составил 40% — до 3,612 тыс руб. Покупателей интересовали штукатурка, шпатлевка и др. сухие смеси, краски и лакокрасочные материалы, древесно-плитные материалы, а также ручные и электро-инструменты для ремонта и садовых работ
 

Автор: Анна Левинская
Теги: Магнит, розница, каникулы, «Ашан», Лента, коронавирус, Азбука вкуса
Материалы по теме
Собянин сообщил о сохранении права приезжать и уезжать из Москвы
Общество
Власти Москвы уточнили информацию о сроках самоизоляции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter