В прошедшие выходные россияне «самоизолировались» в поездках на шашлыки

Что заметил ретейл

Крупные компании розничной торговли подтвердили, что наблюдали увеличение спроса на сезонные товары. Перед минувшими выходными рост продаж на шашлыки и мангалы, отметили в «Ленте», а также достаточно высокий спрос на наборы непродовольственных товаров для приготовления шашлыка и алкоголь, в первую очередь на пиво, заметил «Магнит». Компании не раскрывают динамику роста на эти товары.

Коллеги ретейлеров — французский «Ашан» полагают, что на спрос могли повлиять предложение московских властей уехать на время режима самоизоляции на дачу.

Ранее, после объявления нерабочей недели (с 28 марта по 5 апреля), как меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей города не выходить из дома без крайней необходимости во время нерабочей недели. «Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче», — заявил Собянин.

В «Ашане» также отметили, что рост продаж мяса для шашлыка составил 30%, в 1,5 раза подскочил спрос на аксессуары для барбекю и в два раза — товары для спорта, мячи, бадминтон и прочие. Растет и категория алкоголя, в компании не приводят данные динамики по ней, но отмечают, что в спрос также мог быть заложен новостной фон о возможном росте цен в связи с ослаблением рубля.

Прирост количества чеков, в которых был шашлык или барбекю, а так же сопутствующие им товаров (шампуры, мангалы, уголь, средство для розжига и т.д.) в сети «Азбука вкуса» за период с 27 по 29 марта 2020 года, год к году, составил 140,3%. Количественно продажи совокупной категории выросли на 152,6%, — сообщил представитель сети.

Представитель «Азбуки Вкуса» полагает, что потребители делали покупки для поездки в загородные дома. Вырос спрос в «АВ Маркетах» и «Азбуках Вкуса» в области и по пути в нее.

Роста на эти категории не отмечают в Сибири. Представитель крупнейшей в Восточной Сибири красноярской торговой сети «Командор» Владимир Русанов сообщил, что в последние четыре недели спрос как на мясо для шашлыков, так и на непродовольственные товары из этих категорий не менялся.

Не только отдых

Аналитики «Платформы ОФД» также отмечают, что россияне взялись за ремонты и строительство. В прошлую неделю, с 23 — 29 марта 2020 года, в Москве значительно рос объем продажи таких товаров в денежном выражении — на 146%. Вырос год к году и средний чек этой категории, рост составил 68% до 7,425 тыс руб.

В среднем по России, продажи этой категории выросли на 34%, а рост среднего чека составил 40% — до 3,612 тыс руб. Покупателей интересовали штукатурка, шпатлевка и др. сухие смеси, краски и лакокрасочные материалы, древесно-плитные материалы, а также ручные и электро-инструменты для ремонта и садовых работ

