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В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
По словам уполномоченного правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, после 2022 года Польша не намерена прокачивать российский газ в Европу «бесплатно»
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Власти Польши намерены пересмотреть условия прокачки российского газа через территорию страны после истечения срока текущего контракта. Об этом заявил журналистам уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

По словам чиновника, через Польшу ежегодно прокачивается 29 млрд кубометров газа из России, однако оплата транзита производится по таким низким тарифам, что доходы страны составляют лишь 21 млн злотых (примерно $5,4 млн).

«Это просто бизнес. Мы постараемся сделать так, чтобы это [транзит газа в Германию] не происходило бесплатно, как сейчас. 21 млн злотых в год за эти миллиарды [кубометров], прокачанных на 660 км, — это ноль», — заявил Наимский (цитата по NetTG.pl).

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Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд

Срок действия транзитного контракта на польском участке газопровода Ямал — Европа заканчивается весной 2020 года. В 2018 году Наимский оценивал потери Польши от контракта с «Газпромом» на транзит в 2010–2017 годах в $400 млн. Потери же от закупок газа у «Газпрома» в 2001–2018 годах, по словам Наимского, составили от 50 млрд до 100 млрд злотых (от €11,7 млрд до €23,35 млрд).

«Польша понесла убытки, поскольку поставки газа от российского монопольного поставщика оказались дороже европейских», — заявил Наимский в апреле 2019 года.

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.

Польша — один из крупнейших покупателей российского газа в Восточной и Центральной Европе, в 2018 году «Газпром» поставил в эту страну 9,86 млрд куб. м газа, что составляет примерно четверть от общего объема поставок в регион, или 4,91% от экспортных поставок «Газпрома».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Польша, транзит газа
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Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
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