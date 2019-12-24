В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

По словам главы Минэнерго Украины, в течение следующих пяти лет за транзит газа «Газпром» будет платить примерно по $3 млрд в год, а еще $2,9 млрд будет выплачено в счет погашения признанного арбитражем долга

Алексей Оржель (Фото: ZUMA / ТАСС)

В результате заключения с «Газпромом» соглашения о транзите российского газа в Европу Киев может получить в общей сложности около $18 млрд, подсчитал министр энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, эта сумма складывается из выплаты «Газпромом» долга, признанного Стокгольмским арбитражем, а также выплат за сам транзит в течение следующих пяти лет.

«Ориентировочный доход, с которым Украины вышла из этой встречи, это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит в год на протяжении пяти лет. Итого в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них 3 [млрд] — живыми деньгами — уже до нового года. И это без кабальных условий по приобретению российского газа», — написал Оржель в своей статье, опубликованной изданием «Экономическая правда».

В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина в 2020 году может получить от транзита российского газа около $2 млрд.

В соответствии с достигнутой в ходе трехсторонних консультаций договоренностью, «Газпром» и компания — оператор украинской газотранспортной системы до конца 2019 года должны заключить соглашение о транзите через Украину в течение следующих пяти лет 225 млрд куб. м. При этом в 2020 году через Украину планируется прокачать 65 млрд куб. м газа (против 89–90 млрд куб. м в 2019 году), а в 2021–2024 годах — лишь по 40 млрд куб. м.

Цена прокачки газа через украинскую ГТС в подписанном сторонами протоколе не названа. По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, ставка тарифа является «коммерческой тайной». Тариф является «гуманным», сказал позже российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В сентябре «Нафтогаз» раскрывал возможную ставку тарифа за транзит российского газа в Европу. За прокачку 1 тыс. куб. м на 100 км при условии, что бронируются мощности в 60 млрд куб. м, тариф на 2020–2024 годы должен был составить $3,21 против $2,61 в 2019 году.