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В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет
По словам главы Минэнерго Украины, в течение следующих пяти лет за транзит газа «Газпром» будет платить примерно по $3 млрд в год, а еще $2,9 млрд будет выплачено в счет погашения признанного арбитражем долга
Газпром GAZP ₽255 -0,2% Купить
Алексей Оржель (Фото: ZUMA / ТАСС)

В результате заключения с «Газпромом» соглашения о транзите российского газа в Европу Киев может получить в общей сложности около $18 млрд, подсчитал министр энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, эта сумма складывается из выплаты «Газпромом» долга, признанного Стокгольмским арбитражем, а также выплат за сам транзит в течение следующих пяти лет.

«Ориентировочный доход, с которым Украины вышла из этой встречи, это более $3 млрд по арбитражу + ориентировочно $3 млрд за транзит в год на протяжении пяти лет. Итого в пятилетней перспективе мы получим около $18 млрд, из них 3 [млрд] — живыми деньгами — уже до нового года. И это без кабальных условий по приобретению российского газа», — написал Оржель в своей статье, опубликованной изданием «Экономическая правда».

В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина в 2020 году может получить от транзита российского газа около $2 млрд.

В соответствии с достигнутой в ходе трехсторонних консультаций договоренностью, «Газпром» и компания — оператор украинской газотранспортной системы до конца 2019 года должны заключить соглашение о транзите через Украину в течение следующих пяти лет 225 млрд куб. м. При этом в 2020 году через Украину планируется прокачать 65 млрд куб. м газа (против 89–90 млрд куб. м в 2019 году), а в 2021–2024 годах — лишь по 40 млрд куб. м.

Цена прокачки газа через украинскую ГТС в подписанном сторонами протоколе не названа. По словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, ставка тарифа является «коммерческой тайной». Тариф является «гуманным», сказал позже российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В сентябре «Нафтогаз» раскрывал возможную ставку тарифа за транзит российского газа в Европу. За прокачку 1 тыс. куб. м на 100 км при условии, что бронируются мощности в 60 млрд куб. м, тариф на 2020–2024 годы должен был составить $3,21 против $2,61 в 2019 году.

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут соглашение о транзите газа в Европу
Экономика

Несмотря на явное сокращение объемов транзита, Оржель назвал договоренность выгодной не только ЕС, но и для Украины, и призвал не считать «предательством» отказ украинской стороны от предъявления «Газпрому» претензий на $12,2 млрд. Оржель отметил, что отсудить у «Газпрома» эти деньги было бы сложно и вполне возможно, что на это потребовалось бы 3–5 лет, в течение которых украинские магистральные газопроводы простаивали бы.

«Украина потеряла бы статус транзитного государства, а имеющуюся нишу заняли компании — поставщики сжиженного газа. Упершись в свою бескомпромиссность, мы бы показали себя ЕС ненадежным и эгоистичным партнером. Если сегодня как «плохой парень» выступает «Газпром» и РФ в целом, то после такого демарша этот имидж перешел бы на нас», — отмечает министр.

По его словам, пойдя на компромисс с «Газпромом», Украина обеспечила стабильное пополнение бюджета средствами, необходимыми в том числе для реализации концепции «Жизнь после транзита», получила дополнительное время на выстраивание своей энергобезопасности и укрепила свою безопасность в целом, так как проходящий через Украину трубопровод, по которому Европа снабжается газом, это «хороший аргумент», чтобы не идти на эскалацию военного конфликта.

В то же время Оржель предупредил, что наличие прогресса на консультациях или даже подписание протоколов еще не означает того, что сделка по транзиту газа заключена, так как окончательный договор еще только предстоит подписать.

«Может другая сторона «спрыгнуть» в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если это произойдет, то все имиджевые потери понесет «Газпром», — отметил министр.

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко во вторник, 24 декабря, сообщил, что представители украинской компании и «Газпрома» намерены окончательно согласовать условия соглашения на встрече 26 декабря.

«Надеюсь, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных, чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров», — написал Витренко на своей странице в сети Facebook.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, «Газпром»
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