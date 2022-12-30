Bloomberg допустил рост экспорта дизтоплива из России перед эмбарго ЕС

В январе объем отгрузки нефтепродуктов в портах Балтийского и Черного морей может вырасти до 2,68 млн т, это рекордный показатель с начала 2020 года, пишет агентство

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Россия может нарастить объем поставок дизельного топлива по морю перед вступлением в силу эмбарго Евросоюза в отношении российских нефтепродуктов, которое должно заработать 5 февраля, сообщает Bloomberg.

Агентство пишет, что в первый месяц 2023 года отгрузки топлива в ключевых российских портах Балтийского и Черного морей вырастут до 2,68 млн т (около 86,5 тыс. т в день), что на 8% больше объема, запланированного на декабрь. По его подсчетам, это самый высокий показатель как минимум с января 2020 года.

Как пишет Bloomberg, ограничения против российских нефтепродуктов могут иметь более серьезные последствия для экономики, чем запрет на морские перевозки сырой нефти, который действует с 5 декабря. ЕС готовится к прекращению поставок, импортируя грузы из России, которая пока остается его крупнейшим поставщиком, а также из стран Азии и Ближнего Востока.

В начале декабря также вступил в силу режим ограничения предельной цены на поставки нефти из России, который одобрили страны ЕС, G7, Австралия и Норвегия. Потолок установлен в размере $60. С 5 февраля следующего года начнет действовать потолок цен на нефтепродукты, пока предельная цена на них не установлена. Как сообщили в Минфине США, мера не коснется поставок энергоресурсов, погруженных на суда для морской перевозки до этой даты и доставленных по месту назначения до 1 апреля.

Российские власти не раз говорили, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам и юридическим лицам, которые будут требовать соблюдения потолка цен. 27 декабря президент Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что с 1 февраля поставки запрещены, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет перенаправлять энергоресурсы на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.