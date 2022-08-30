Engie анонсировала сокращение поставок от «Газпрома»

Engie заявила, что у них с «Газпромом» возникли разногласия по контрактам, но заверила, что это не повлияет на обеспеченность газом. После начала конфликта на Украине российская сторона уже значительно сократила поставки

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«Газпром» уведомил Engie, что со вторника сократит поставки газа из-за разногласий по контрактам, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление французской энергетической компании.

Engie отметила, что обеспечила объемы газа, необходимые ей и ее клиентам, и приняла «ряд мер, чтобы значительно снизить прямые финансовые или физические последствия возможного прекращения поставок газа» от «Газпрома». В компании отметили, что после начала военной операции на Украине российская сторона уже значительно сократила поставки. По данным аналитиков Morningstar, в 2021 году Engie закупила у «Газпрома» 121 ТВт·ч (20% от всех поставок французской компании, тераватт-час равен 109 кВт·ч), а в последнее время компания получала лишь 1,5 ТВт·ч ежемесячно.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В мае Engie сообщала о переговорах с российской компанией о способах оплаты газа, после того как Москва представила новую схему расчетов с недружественными государствами в рублях.

В июне Engie стала одной из трех французских энергетических компаний, которые призвали жителей страны и бизнес ограничить потребление газа на фоне роста цен и риска сокращения импорта из России. 29 августа с таким же призывом выступила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Она предупредила, что в противном случае населению и в первую очередь компаниям грозят отключения газа, чреватые «серьезными экономическими и социальными последствиями».

Президент Эмманюэль Макрон в апреле заявлял, что Франция не нуждается в поставках российского газа и прилагает все усилия, чтобы закупать его в другом месте.