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Amazon $2 250 (+25,33%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
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Владелец компании из дела о грязной нефти продал ее в СИЗО
Компания «Нефтеперевалка», фигурирующая в уголовном деле о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», сменила собственника. Из-за ареста гендиректора компания не могла вернуть поставщикам нефть, которая осталась на ее терминале
Фото: Щукин Алексей / ТАСС

Компания «Нефтеперевалка», владеющая узлом учета нефти в Самарской области, через который предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть в систему «Транснефти» в апреле 2019 года, сменила собственника. Ее новым владельцем стал Сергей Сапунов, следует из данных СПАРК. Запись о смене собственника появилась 29 августа.

Это подтвердил РБК Дмитрий Натариус, который является адвокатом Светланы Балабай, гендиректора и бывшего собственника «Нефтеперевалки». По его словам, продажа было осуществлена с согласия и по просьбе прежнего бенефициара актива Романа Ружечко. Балабай и Ружечко наряду с другими сотрудниками «Нефтеперевалки» и структур «Транснефти» являются фигурантами уголовного дела о загрязнении «Дружбы», которое было возбуждено в мае. Балабай находится в СИЗО в Самарской области, а Ружечко в июле задержали в Литве. Адвокат Романа Ружечко не ответил на звонок РБК.

Именно Балабай поставила подпись под документом о переходе прав собственности на актив, подчеркнул Натариус. Он сказал, что ему неизвестно, в чьих интересах продавец приобрел актив и по какой цене, является он номинальным или реальным владельцем.

Натариус также отметил, что согласие на сделку предоставил и МСП-банк, который является кредитором и залогодержателем по многомиллионным обязательствам «Нефтеперевалки». Условием сделки стало снятие с Балабай всех обязательств по залоговым обязательствам перед банком, сказал он. «Банк в курсе происходящих изменений», — заявил РБК представитель МСП-банка, подтвердивший, что тот дал согласие на сделку.

Компания была продана по номинальной стоимости — 10 тыс руб., сказал РБК источник, близкий к бывшим акционерам «Нефтеперевалки». По словам другого источника, близкого к бывшим акционерам компании, сделка была нотариально завизирована прямо в СИЗО с согласия следователя, допустившего нотариуса к продавцу. Новый собственник не мог купить актив, не договорившись с «Транснефтью» об условиях работы компании, указывает собеседник РБК, замечая, что покупатель может быть связан с монополией.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин назвал «полной ерундой» информацию о возможной покупке «Нефтеперевалки» в интересах «Транснефти» или лицами, связанными с ней. В середине августа на встрече с премьером Дмитрием Медведевым глава «Транснефти» Николай Токарев предложил передать в операционное управление компании все пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему.

Гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова сказала РБК, что в случае продажи «Нефтеперевалки», которая эксплуатировала узел учета нефти, новый владелец должен заново договориться с «Транснефтью» об условиях работы. «Необходимо подписать регламент между дочерней структурой «Транснефти», обслуживающей приемно-сдаточный пункт «Лопатино», и грузоотправителями нефти, которая поступает с этого узла учета в трубопроводы «Транснефти», — сказала она РБК. Сейчас работа узла учета нефти «Нефтеперевалки» приостановлена по решению следствия, он не работает с 25 апреля.

«Деятельность узла учета нефти фактически парализована арестом руководства предприятия и закрытием задвижки (дающей возможность поступления нефти с узла учета. — РБК) «Транснефть-Дружбой», невозможно обеспечить безопасность объекта», — сказал Натариус. По его словам, в цистернах хранится нефть поставщиков, нефтяных компаний, которую нужно возвращать. Но сделать это невозможно, так как прежние владельцы и топ-менеджеры компании находятся в СИЗО. «Поэтому и был поставлен вопрос о необходимости переоформления предприятия на иное лицо, которое разберется с этой задачей и назначит новое руководство», — пояснил адвокат.

Чем еще владеет Сергей Сапунов

Согласно данным СПАРК, Сергей Сапунов числится бывшим гендиректором шести и совладельцем еще двух прекративших деятельность компаний в разных регионах от Москвы до Самарской и Свердловской областей. Компании были связаны с добычей нефти и газа, продажей нефтепродуктов, коммерческой и транспортной деятельностью. Речь идет о московских ООО «Грейд» и «Макситранс», самарском «Самаратехносервис», «Фиал-трейд» и торговом доме «Музыка» из Оренбурга, ТОО «Асва» и ТОО «Геррос» из Екатеринбурга.

Авторы: Людмила Подобедова, Галина Казакулова
При участии: Юлия Кошкина
Теги: нефтяное загрязнение, следствие, сделка
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