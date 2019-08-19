Медведев поддержал сертификацию проверяющих нефть лабораторий

С предложением провести единую сертификацию лабораторий, отвечающих за проверку качества нефти, обратился к премьер-министру глава «Транснефти». По его словам, из-за отсутствия единой методики данные проверок расходятся

Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

В России необходимо провести единую сертификацию лабораторий, производящих анализ качества нефти. Об этом заявил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. По словам Токарева, сейчас эти лаборатории представляют собой «разномастные структуры».

«Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами, с собственным оборудованием. И естественно, результаты у этих лабораторий часто расходятся. Нет единой шкалы оценки их работы», — сказал Токарев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались меры, необходимые для предотвращения повторения ЧП с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязненного хлорорганикой сырья.

По словам главы «Транснефти», правительство должно разработать нормативную базу для единой сертификации таких лабораторий, которую могли бы провести Росстандарт и Ростехнадзор.

«Это нужно сделать как можно быстрее, потому что если до сих пор продолжается деятельность этих лабораторий, которая основана на различных методиках, различных подходах, это тем самым создает вполне благоприятную среду для того, чтобы что-то похожее [на ЧП с «Дружбой»] снова произошло», — ответил на предложение Токарева премьер-министр.