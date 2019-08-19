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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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Медведев поддержал сертификацию проверяющих нефть лабораторий
С предложением провести единую сертификацию лабораторий, отвечающих за проверку качества нефти, обратился к премьер-министру глава «Транснефти». По его словам, из-за отсутствия единой методики данные проверок расходятся
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

В России необходимо провести единую сертификацию лабораторий, производящих анализ качества нефти. Об этом заявил президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. По словам Токарева, сейчас эти лаборатории представляют собой «разномастные структуры».

«Каждая из них работает по собственной методике, с собственными реагентами, с собственным оборудованием. И естественно, результаты у этих лабораторий часто расходятся. Нет единой шкалы оценки их работы», — сказал Токарев на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались меры, необходимые для предотвращения повторения ЧП с попаданием в нефтепровод «Дружба» загрязненного хлорорганикой сырья.

По словам главы «Транснефти», правительство должно разработать нормативную базу для единой сертификации таких лабораторий, которую могли бы провести Росстандарт и Ростехнадзор.

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Николай Токарев — РБК: «Все пункты приема нефти надо отдать «Транснефти»

«Это нужно сделать как можно быстрее, потому что если до сих пор продолжается деятельность этих лабораторий, которая основана на различных методиках, различных подходах, это тем самым создает вполне благоприятную среду для того, чтобы что-то похожее [на ЧП с «Дружбой»] снова произошло», — ответил на предложение Токарева премьер-министр.

Медведев пообещал, что даст структурам правительства поручение «как можно быстрее изучить» все предложения «Транснефти» и подготовить по ним «нормативные решения».

«Необходимо сделать все, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки», — отметил премьер-министр.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — были вынуждены снизить загрузку своих мощностей и понесли убытки. Помимо Белоруссии принимать российскую нефть временно прекратили и другие потребители — в Германии, Польше и Словакии. Позднее поставки чистой нефти были возобновлены, однако сторонам еще предстоит определить порядок компенсации ущерба пострадавшим сторонам и размер выплат.

В начале июня Токарев в интервью РБК заявил о необходимости передать «Транснефти» управление пунктами приема нефти в систему магистральных нефтепроводов. В ходе встречи с Медведевым он вновь вернулся к этому предложению, отметив, что сейчас «Транснефть» не может осуществлять операционный контроль за пунктами сдачи и приема нефти, которые в большинстве своем принадлежат нефтяным компаниям либо частным структурам.

«Мы внесли предложение передать их в операционное управление «Транснефти». Не значит, что на баланс, — хотя бы в оперативное управление. Это позволит нам осуществлять полномасштабный контроль и все меры по обеспечению нормальной, кондиционной нефти, которая поступает из разных источников», — пояснил Токарев.

По версии «Транснефти» и Следственного комитета, загрязнение трубопровода «Дружба» произошло через частный терминал одной из самарских компаний.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Николай Токарев, «Транснефть», Дмитрий Медведев
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